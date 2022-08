Der Heilige Florian hätte gestaunt: Feuerwehr Partenkirchen feiert 150-jähriges Bestehen

Historisches Gewand und alte Ausrüstung präsentieren Kameraden der Feuerwehr Partenkirchen beim Festzug durch die Ludwigstraße. © Thomas Sehr

Sie hilft, wo Hilfe gefragt ist. Immer – und das seit nunmehr 150 Jahren. Die Freiwillige Feuerwehr Partenkirchen feierte am Sonntag ihr großes Gründungsjubiläum. Den einen oder anderen Zuschauer erwartete eine Mini-Dusche, allerdings nicht vom Himmel.

Garmisch-Partenkirchen – Die Wettervorhersagen für das Wochenende waren nicht gerade die besten. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen die Prognosen für diesen besonderen Sonntag genau verfolgten. Schließlich gab es das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Partenkirchen zu feiern – und das doch bitte nicht bei ergiebigem Regen wie am Samstag. Doch es kam anders: „A Massel muaß ma hom“, sagte Dekan Andreas Lackermeier beim Festgottesdienst am Floriansplatz. Sonnenschein bereitete Freude für das ganze Tagesprogramm.

Zunächst legte bei einer feierlichen Heldenehrung am Kriegerdenkmal der Vereinsvorsitzende Georg Witting unter den Klängen der Musikkapelle und des Trommlerzuges einen Gedenkkranz nieder. Beim Gottesdienst am markantesten Platz des Marktes zeigte sich Pfarrer Lackermeier beeindruckt vom gewichtigen Jubiläum. Der Wahlspruch eines Feuerwehrmanns „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ stand auch im Mittelpunkt seiner Festpredigt. Denn dieser Spruch sage alles aus. „Der Gleichklang dieses Satzes geht jedoch heute auseinander“, bedauerte der Geistliche. „Der Herrgott wird heute oft vergessen, das christliche Fundament bröckelt.“

Neue Fahrzeuge geweiht

Lackermeier war nicht entgangen, dass viele Floriansjünger an diesem Vormittag ins Wirtshaus gingen anstatt den Gottesdienst zu besuchen. Trotzdem wollte er „nicht zu sehr gesellschaftskritisch argumentieren“ und dem Festtag damit vielleicht eine negative Note verleihen. Er erinnerte aber daran, „dass die Schöpfer unserer heutigen Gesellschaftsordnung, die es ermöglichten, dass wir frei und geregelt leben dürfen, alles Christen waren“. Und bekräftigte damit den Wunsch, dass dieses Bewusstsein nicht verschwindet.

Da hat jemand Spaß: Pfarrer Andreas Lackermeier segnet nicht nur die Fahrzeuge, sondern bespritzt auch den Feuerwehr-Nachwuchs mit Weihwasser. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Mit feierlichen Chorälen, dem Andreas-Hofer-Lied, dem TeDeum und der Bayernhymne ging vor den Augen vieler Fest- und Ehrengäste der feierliche Gottesdienst zu Ende. Nicht ganz, denn auch der kirchliche Segen für einige neu beschaffte Fahrzeuge stand noch an. „Eine ganze Flotte, vermutlich ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Wehr“, merkte Erster Kommandant Michael Sexl lächelnd an – und stellte diese dann auch von ihrer technischen Seite sowie den Einsatzmöglichkeiten gleich vor. Auch Lackermeier sah es ganz locker und meinte: „Eigentlich bräuchte man gleich ein Tanklöschfahrzeug voll Weihwasser bei diesem Fuhrpark!“ Den symbolischen Schlüssel überreichte schließlich Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) an Sexl. „Durch die große Unterstützung des Marktgemeinderates und des Ordnungsamtes konnten wir auch in Absprache mit den Feuerwehrkollegen aus Garmisch diese Anschaffungen tätigen“, verdeutlichte der Kommandant. „Sie beruhen zum Großteil auf dem Sicherheitsbedürfnis von G7, dies hat uns in die Karten gespielt.“

Oldtimer ziehen Blicke auf sich

Durch die Ballengasse und die Ludwigstraße ging‘s dann über den Rathausplatz und die Hauptstraße zur Oberen Ludwigstraße. Dort startete der gewaltige Festzug mit Beteiligung von 21 Landkreis-Wehren. Daneben waren aus Tirol die Kameraden aus Zirl, Schwaz und Seefeld sowie die Ehrwalder samt Musikkapelle gekommen. Außerdem beteiligten sich die Feuerwehr Ammerthal aus der Oberpfalz sowie die Kameraden aus Pfaffenhofen an der Ilm und jene aus Oberstdorf. Viele Wehren hatten altes Gerät mitgebracht. Zum Beispiel die Garmischer, Grainauer, Bad Kohlgruber und Farchanter. Bestens historisch ausgestattet präsentierte sich die Jubiläumswehr aus Partenkirchen, die ihre Saug- und Druckspritze, eine Aufstellleiter, einen historischen Transportwagen, eine Spritze von 1875 und einen Hydrantenwagen von 1930 aufbot. Ein Blickfang waren auch die restaurierten Oldtimer wie das Magirus LF 16 (Baujahr 1964) aus Mittenwald oder die „Oide Lies“ der Magirus-Werke aus dem Jahr 1926.

Kleine Erfrischung gefällig? Nicht selten spritzen die Festzugsteilnehmer, hier die Feuerwehr Farchant, die Zuschauer ein bisserl nass. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Immer wieder durften sich die Zuschauer über eine Mini-Dusche freuen, wurden sie doch etwas angespritzt. Das gehört einfach dazu bei einer historischen Vorführung. Blaue Uniformen waren an diesem Nachmittag die Regel, aber auch einige Musikkapellen und die über 100-köpfige Jugendgruppe der Partenkirchner Trachtler sorgten für Auflockerung. Nach dem langen Zugweg ging‘s dann für alle erst einmal zum Löschen – Gott sei Dank natürlich nicht eines Brandes beim Jubiläum. Gezieltes Durst-Löschen in Festzelt stand an diesem Sonnentag auf dem Programm.

Klaus Munz