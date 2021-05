„Öffnungsminister“ Hubert Aiwanger besucht Garmisch-Partenkirchen: „Der Mensch will Tourismus“

Zwei bayerische Staatsminister am selben Tag im selben Ort

Die Verkehrsministerin auf der Zugspitze, der Wirtschaftsminister im Tal: Bayerns Politikprominenz kommt am Tag der Öffnungen nach Garmisch-Partenkirchen. Mit dabei habe sie eine Botschaft: Alles wird besser.

Garmisch-Partenkirchen – Die ersten Gäste des Jahres 2021 kamen aus Magdeburg – und sie erlebten die Zugspitze direkt in voller Pracht. Ein Schneesturm fegte in der Früh über den Gipfel hinweg und drückte symbolisch aus, was Matthias Stauch von der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) später in die Fernsehmikrofone sagte: „Die Wintersaison jagt uns alle nach. Sie war wirtschaftlich eine Katastrophe.“ Das Wort „Katastrophe“ wurde am Freitag eifrig verwendet. Man war sich einig, egal ob auf der Zugspitze oder im Tal: Corona bedeutete ganz schön viel Katastrophe für eine Region, die von den Bergen, den Seilbahnen und dem Tourismus drumherum lebt.

Aber jetzt, mit diesem Tag, wird alles gut. Bayern öffnet die Berg- und die Seilbahnen, die Hotels und die Campingplätze, die Schiffe und Reisebusse. „Bedeutender Augenblick“, sagte Anton Speer, der Landrat der Freien Wähler. „Ein großer Schritt in Richtung zu wieder mehr Normalität“, befand die CSU-Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Die höchste Klaviatur schlug Hubert Aiwanger an, Minister für Wirtschaft und Tourismus im Freistaat: „Ein guter Tag für Bayern, ein guter Tag für die Lebensfreude.“ Größer ging’s wirklich nicht mehr.

Wann hat man das zuletzt schon gehabt: zwei bayerische Staatsminister am selben Tag im selben Ort. In die Aufteilung kann man viel hineininterpretieren – oder auch nicht. Die CSU, vertreten durch das Frauen-Doppel Kerstin Schreyer und Bürgermeisterin Elisabeth Koch, traf sich dort, wo sie ihrem Selbstverständnis nach hingehört: ganz oben, am höchsten Punkt Deutschlands, auf dem Zugspitzgipfel. Das Männer-Duo der Freien Wähler aus Aiwanger und Speer – man kennt sich, man dutzt sich, man scherzt – wählte drei Etagen tiefer, die Talstation der Eckbauerbahn, die das Wirtschaftsministerium mit neun Millionen gefördert hat. Kein Termin ohne eine gewisse Symbolik.

+ Am Gipfel der Zugspitze: Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (r.) und Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch. © Privat

Passend zum Anlass erlebte man gelöste Minister. „Bravo Toni“, dröhnte es nach Speers Rede durch Aiwangers Maske. Der Unterammergauer hatte davor so kernige Sachen gesagt wie: „ Bei den Bergbahnen gibt es kein Ausbruchsgeschehen, da ist uns überhaupt nichts bekannt.“ Passte natürlich in die Linie der Freien Wähler, die zur Zeit gar nicht genug öffnen können. Der Wirtschaftsminister legte später nach und betonte, dass es „höchste Zeit“ sei, auch die Innengastronomie in Kürze zu öffnen. „Es ist überfällig, dass wir den Wirtschaftszweig zum Laufen bringen.“ 33 Milliarden Euro hat die Tourismusbranche vor der Pandemie in Bayern gelassen. Pro Jahr. 600 000 Bayern leben davon. „Der Mensch will Tourismus, er will Urlaub, er will dieses Lebensgefühl“, sagt Aiwanger, nicht nur Wirtschafts-, sondern auch „Öffnungsminister“ – so geriert er sich.

Ministerin mahnt auf der Zugspitze: „Corona ist noch nicht vorbei“

Auf der Zugspitze hingegen mahnte die Ministerin: „Corona ist noch nicht vorbei.“ Die niedrige Inzidenz im Kreis garantiert nicht, dass sich das Virus nicht mehr in diesem Eck umsieht. Drei Tage über 100 – und schon müssen sämtliche Urlauber wieder abreisen. Auf diesen Spielverderber wies Speer hin. Daniel Schimmer, der Ortsobmann des Hotel- und Gaststättenverbandes, griff das Thema auf, forderte, die bundesweite Notbremse zu kippen.

Zum Abschluss seiner kleinen Werdenfels-Tour hielt Aiwanger noch am Fiakerhof von Monika Erhardt, die auch das Hotel Werdenfelserei betreibt. Dort sagte der Wirtschaftsminister noch seine Botschaft auf: „Es wird von Tag zu Tag besser.“ Danach begann es zu tröpfeln. Welch ein Start in die Pfingstferien.