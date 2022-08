Ehemalige Mülldeponie am Weidlegraben: Der nächste Schritt dauert rund zwei Jahre

Von: Christian Fellner

Teilen

War Müllhalde in den 1920er Jahren: der Weidlegraben im Ortsteil Garmisch. © Dominik Bartl

Der Markt Garmisch-Partenkirchen informierte kürzlich die Bürger vom Weidlegraben über den Ist-Stand zur Altlastensanierung. Bekanntlich gab es auf jener Fläche in den 1920er Jahren eine Mülldeponie.

Garmisch-Partenkirchen – Das Wort taugt definitiv zum Zungenbrecher: Altlastenverdachtsflächenkataster. Markus Gehrle-Neff bringt ihn fehlerfrei heraus und muss schmunzeln. „Ich liebe diese Begriffe.“ Logisch. Er ist ja auch der stellvertretende Leiter des Garmisch-Partenkirchner Marktbauamts. Dass er sich mit dem Thema Altlasten beschäftigen muss, bereitet ihm grundsätzlich weniger Freude. Nur: „Wir alle können da heute nichts mehr dafür, dass wir vor diesen Problemen stehen. Das haben wir den Menschen zu verdanken, die in der 1920er-Jahren damit begonnen haben, den Müll in irgendwelche Gruben zu kippen.“ Eine davon ist bekanntlich die Siedlung am Weidlegraben im Ortsteil Garmisch. Und für diese ist endlich Besserung in Sicht: Denn – angestoßen durch das Landratsamt – kommt Bewegung in die Angelegenheit, das Viertel soll baldmöglichst aus jenem Kataster verschwinden.

Zum Ist-Stand gab es nun eine Bürger-Information im Rathaus, bei der Experten den Anwohnern die Situation und das weitere Vorgehen erläuterten. Viel Theorie war zu hören, wie das Prozedere zur Sanierung der Flächen aussieht, es ging aber auch ins Detail. Michael Schlegel, Sachverständiger des Büros Sakosta, erläuterte die Ergebnisse der sogenannten Orientierenden Untersuchung, die bereits kurz nach der Jahrtausendwende in den Jahren 2000 und 2001 stattgefunden hat.

Das mag auf den ersten Blick verwundern, den Zeitverzug klärte Gehrle-Neff aber auf: „Es lag nicht daran, dass wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen wollten.“ Vielmehr waren die Experten bei der Analyse der Proben damals zu der Erkenntnis gekommen, „dass da noch lange keine rote Lampe brennt“. Damit will er sagen, dass die Belastung des Geländes kein akutes Handeln erforderlich machte.

Erst vor drei Jahren gab es einen Grundstücksverkauf, der die Sache ins Laufen brachte

Ein weiterer Punkt sorgte für Ruhe rund um den Weidlegraben. „Es gab dort einfach so gut wie keine Bautätigkeit.“ Erst vor drei Jahren gab es einen Grundstücksverkauf, der die Sache ins Laufen brachte. Bei Sachbearbeiter Andreas Dillemuth aus dem Landratsamt ploppte die Angelegenheit auf. Er schrieb letztlich einen Bescheid, auf den hin die Gemeinde tätig wurde (wir berichteten). Nun also geht es tatsächlich los.

Der Markt beauftragte erneut das Büro Sakosta, um die Ausschreibung der Altlastensanierung anzufertigen. „Alleine könnten wir das nicht schaffen“, stellt Gehrle-Neff klar. Zu speziell sei das Thema. Zu wichtig ist auch, dass alles glatt läuft. Beispielsweise mit der Gesellschaft für Altlastensanierungen in Bayern (GAB), die Dr. Martin Höckenreiner beim Rathaus-Termin vertrat. Die Institution ist rein für die Förderung der Maßnahmen zuständig. „Für uns ist sie wie eine Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung“, betont Gehrle-Neff. Auf den Markt kommt eine Summe von 200 000 Euro. „Alles, was drüber hinausgeht, zahlt die GAB.“ Dafür beteiligen sich der Freistaat und die Kommunen am Budget der Gesellschaft.

Nur: Wie ist es jetzt um die Siedlung bestellt? Das interessierte die Bürger brennend. 75 Anwohner kamen in den großen Sitzungssaal. Sie diskutierten absolut sachlich und unaufgeregt mit den Experten. „Die Fragen waren alle berechtigt und sehr gut“, lobt Gehrle-Neff. Der Bauamtsvertreter moderierte kurz zu Beginn und gab den Fahrplan vor. „Der Markt ist jetzt in der Situation, die weiteren Schritte zu veranlassen.“

Nummer eins ist die Detailuntersuchung. Auf Basis der bekannten Ergebnisse geht es darum, die Siedlung auf einzelne Gefahrenpotenziale nochmals genauer zu durchforsten. Vier sogenannte Wirkungspfade existieren laut den Experten: Boden-Gewässer, Boden-Bodenluft-Mensch, Boden-Nutzpflanze sowie Boden-Mensch. Die bisherigen Erkenntnisse fasste Schlegel kurz zusammen: Für neun Flurnummern sei bereits klar, dass keine Gefährdung besteht, auf der anderen Seite gilt für zwei Grundstücke, dass saniert werden muss. „Für alle anderen Flächen besteht weiterer Untersuchungsbedarf.“

Im Bereich Boden-Gewässer sind die einzelnen Grundstücke nicht betroffen. Um Werte zu gewinnen, werden Bohrstellen eingerichtet. Dort wird sechsmal in einem Jahr eine Wasserprobe entnommen. Schlegel rechnet nicht mit Auffälligkeiten. Gleiches erwartet er für den Bereich Bodenluft. Dabei geht es um die mögliche Belastung von Raumluft. Schadstoffe könnten aus dem Boden über Ritze oder Leitungsschächte ins Innere der Häuser gelangen. „Da rechne ich aber nicht mit einem Befund, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.“

Dürfen Pflanzen angebaut werden? Wie steht es um den Direktkontakt mit Kindern?

Entscheidender sind aus Sicht des Fachmanns die letzteren Bereiche. Das Thema Boden-Nutzpflanze etwa. Beim Augenschein haben die Sakosta-Experten zwar wenig Gemüse-Anbau erkannt, dennoch müsste der Boden speziell auf Grundstücken untersucht werden, auf denen erhöhte Messwerte festgestellt worden waren. Dazu müssten Pflanzen angebaut werden, „die bekannt dafür sind, dass sie Schadstoffe anreichern“. Schlegel nannte Salat oder Mangold. Obst am Baum sei nach aktuellem Wissensstand ungefährlich. „Die Werte dieser Pflanzen sind dann maßgeblich.“ Gibt es in diesem Bereich Entwarnung, brauche sich niemand Sorgen zu machen.

Bleibt der Wirkungspfad Boden-Mensch, also der Direktkontakt. Dort sind spielende Kinder der Maßstab, herrscht auch die strengste Messlatte hinsichtlich von problematischen Werten. „Wir werden auf zwölf Grundstücken noch einmal Werte nehmen“, betonte Schlegel.

Sind alle Untersuchungen abgeschlossen, die Proben analysiert und eingeordnet, könne die Planung der erforderlichen Maßnahmen erfolgen. „Dann wissen wir, wo wir sanieren müssen und wen wir ohne aus dem Kataster entlassen können.“ Dass Letzteres auf deutlich mehr als bisher neun Flurnummern zutreffen könnte, ist für Schlegel durchaus denkbar. Eine Feststellung, die auch Gehrle-Neff untermauert. „Wir wissen ja, dass die Probleme nicht so groß sind, sonst hätten wir damals ja unmittelbar tätig werden müssen.“

Nicht ganz so viel Hoffnung kann er den Bürgern vom Weidlegraben machen, dass alles zeitlich fix über die Bühne geht. „Ich denke, es wird rund zwei Jahre dauern, bis die Detailuntersuchung abgeschlossen ist.“ Denn: Allein das Ausschreibungsprozedere wird sich noch ziehen. Für die Beprobung ist dann ein Jahr angesetzt. „Da geht es am Ende um Steuergelder und deren Verwendung, das dauert.“ Immerhin aber kommt Bewegung in die Sache. Denn: „Es ist für alle Seiten gut, wenn eine solche Fläche aus dem Altlastenkataster verschwindet.“