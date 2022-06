Der Neustart nach dem G7-Gipfel - Hotellerie und Gastronomie gehen wieder zum „Normalbetrieb“ über

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Leer bleiben während des G7-Gipfels Tische und Stühle am Alpenhof in Garmisch-Partenkirchen. © warmuth/dpa

Garmisch-Partenkirchen atmet auf, der G7-Gipfel ist vorüber. Eine aufregende Zeit liegt auch hinter den Hotel- und Restaurant-Betreibern in der Marktgemeinde. Während die Hotels mit Urlaubern und zahlreichen Einsatzkräften gut belegt waren, fehlten den Lokalen vor allem am Wochenende die Tagesausflügler. In der Gastronomie muss das Geschäft jetzt wieder anlaufen.

Garmisch-Partenkirchen – Er machte kurzerhand Betriebsurlaub. Robert Leipold vom Alpenhof in der Garmisch-Partenkirchner Fußgängerzone hat sein Lokal während des G7-Gipfels zugemacht. Davor hat er noch vorsorglich die Tische beiseite geschoben und seinen Privatgrund mit weiß-rotem Absperrband geschützt. Schließlich kam die Großdemo der G7-Gegner am Sonntag direkt an seinem verwaisten Restaurant vorbei. Die Ausflügler hingegen, sie fehlten in den vergangenen Tagen. „Wir haben da natürlich schon beträchtlich Umsatz eingebüßt“, betont Leipold. Der Gastwirt ist aber zuversichtlich, dass sein Geschäft schnell wieder anlaufen wird. „Wir sind mit die schönste Urlaubsregion Deutschlands, es wird schnell wieder voll sein, wir haben Hauptsaison“, betont Leipold.

Zur selben Einschätzung kommt Daniel Schimmer, der neue Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Was Schimmer allerdings bemängelt: Der Großteil der heimischen Gastronomen durfte nichts zur kulinarischen Versorgung der Gipfel-Teilnehmer beitragen. „Da hat man auf externe Caterer zurückgegriffen.“ Auch im Restaurant des Hotel Zugspitze war am Wochenende deutlich weniger los als gewöhnlich. „Aber damit haben wir gerechnet“, erklärt Direktor Frank Erhard.

DEHOGA-Kreisvorsitzender kritisiert striktes Abrechnungssystem: „Teilweise Knebelverträge“

Beherbergungsbetriebe hingegen waren – neben den Touristen, die trotz des Gipfels in Garmisch-Partenkirchen Urlaub machten – in den vergangenen Wochen mit Polizeikräften aus ganz Deutschland und rund 3000 internationalen Journalisten gut belegt. „Aber wir wären im Sommer sowieso voll gewesen“, betont Schimmer. Dennoch: Seiner Branche wäre es lieber gewesen, das G7-Treffen in Elmau hätte nicht in der Hauptsaison stattgefunden.

Auch die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung sieht der Dehoga-Kreisvorsitzende kritisch: „Hier wurden teilweise richtige Knebelverträge geschlossen.“ Es gebe Betriebe, bei denen seien 300 Frühstücksmahlzeiten bestellt worden. Nur zwei hätten sie dann an den Mann gebracht, und nur diese durften dann auch abgerechnet werden: ein enormes Verlustgeschäft. „Als Mitglied des Marktgemeinderats befürworte ich, dass die Gemeinde oder die Feuerwehr so große Zuschüsse bekommen. Aber es ist schade, dass für das Gastgewerbe nichts bleibt.“

Monika Baudrexl vom Hotel Schatten in Partenkirchen hofft, nicht auch noch auf Kosten für kurzfristig doch nicht genutzte Zimmer sitzen zu bleiben. 14 Räume hat die Bundespolizei bei ihr angemietet. Einige blieben unbelegt. „Das ist schade, weil wir es lieben, Gäste im Haus zu haben.“ Ihren Leerstand findet Baudrexl auch befremdlich, weil unmittelbar vor dem Gipfel noch Landespolizisten fieberhaft eine Unterkunft gesucht hatten und letztlich nur weit außerhalb von Garmisch-Partenkirchen unterkamen. Auch die nicht genutzten Zimmer zu zahlen, habe die Bundespolizei aber versprochen. „So werde ich das auch abrechnen, ich hoffe, das klappt.“

Der finanzielle Einschnitt durch den G7-Gipfel tut weh, aber ich kann‘s nicht ändern. Jetzt muss es weitergehen

Der Umgang mit den durchweg freundlichen Polizisten sei entspannt gewesen: „Es war für uns auch spannend, um 6 Uhr Frühstück zu servieren, wenn eine Einheit von der Nachtschicht gekommen ist“, sagt Baudrexl. Auch wenn ihre Mitarbeiter und sie selbst den eigenen Tagesablauf dementsprechend umstellen mussten.

Der Übergang zum „Normalbetrieb“ erfolgt nahtlos. „Viele Gäste, die eigentlich am Gipfelwochenende kommen wollten, haben auch nur verschoben“, erklärt Erhard. Einen Schub für sein Geschäft durch die mediale Aufmerksamkeit für das G7-Treffen erwartet sich der Hotelier nicht. „Da waren die Bilder von Obama und Merkel 2015 wirkungsvoller.“ Leipold freut sich, wenn allein sein Geschäft jetzt wieder anläuft. „Der finanzielle Einschnitt durch den Gipfel tut weh, aber ich kann’s nicht ändern. Jetzt muss es weitergehen.“