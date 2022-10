Freie Wähler: Gemeinderätin Lilian Edenhofer verlässt Ortsverein - Sitze in Ausschüssen unverändert

Von: Andreas Seiler

Ist aus dem Ortsverein der Freien Wähler ausgetreten: Lilian Edenhofer - hier im Bürgermeisterwahlkampf 2020. © Mayr

Es war eine Trennung auf Raten: Nach internen Querelen hat die Garmisch-Partenkirchner Gemeinderätin Lilian Edenhofer den Ortsverein der Freien Wähler verlassen. Ein Schritt, mit dem die einstige Hoffnungsträgerin, wie zu erfahren war, einem Rauswurf zuvorkam. Der Aiwanger-Partei gehört sie aber nach wie vor an – eine kuriose Situation.

Garmisch-Partenkirchen – Bei den Freien Wählern in Garmisch-Partenkirchen tobt seit längerer Zeit ein offener Machtkampf. Mit der einstigen Ortsvorsitzenden Lilian Edenhofer, die der politischen Gruppierung frischen Wind einhauchen sollte und die sich 2020 (erfolglos) um das Amt der Ersten Bürgermeisterin bewarb, kam es zum großen Zerwürfnis. Zuerst führten anscheinend unüberwindbare Differenzen über die strategische Ausrichtung zum Bruch der einstigen Dreier-Fraktion im Gemeinderat. Seitdem sind die Freien Wähler in dem Gremium gleich zweifach vertreten – und sprechen mitunter mit zwei unterschiedlichen Stimmen. Daniel Schimmer und Martin Kurschatke stellen die Restfraktion, Edenhofer tritt als fraktionslose Einzelkämpferin auf – für die Außenwirkung der bürgerlich-konservativen Partei alles andere als ideal. Die streitbare Kommunalpolitikerin und Erzrivalin von Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) pflegt das Narrativ der starken Oppositionskämpferin – während die beiden Kollegen in ihrer Wahrnehmung nur kuschen.

Funkstille zwischen den zerstrittenen Lagern

Nun folgte die nächste Zäsur in dem Dauerclinch. Edenhofer kehrte dem Ortsverein den Rücken zu und trat – angeblich ohne Angabe von Gründen – im Sommer offiziell aus. Überraschend kam dieser Schritt nicht. Denn, wie aus Parteikreisen zu hören ist, herrschte zwischen den zerstrittenen Lagern ohnehin Funkstille.

„Für mich ist es eine Erleichterung“, resümiert die jetzige Vorsitzende Iris Grassl. Nun könne endlich ein Schlussstrich gezogen werden. Grassl hofft, dass damit die Belastung ein Ende hat und sich die Freien Wähler, die Ende Oktober ihr 45-jähriges Bestehen feiern, wieder voll und ganz auf die politische Arbeit konzentrieren können.

Pikant: Die Ortsgruppe war offenbar drauf und dran, ihre einstige Frontfrau Edenhofer vor die Tür zu setzen. „Sie ist uns ein paar Tage zuvor gekommen“, berichtet Grassl. Über die genauen Beweggründe hält sich die Kommunikationstrainerin, die die diplomatische Tonlage beherrscht, bedeckt. „Das ist eine interne Geschichte“, sagt sie – und spricht von „vereinsschädigenden Verhaltensweisen“. So kamen beispielsweise die angeblichen Alleingänge Edenhofers überhaupt nicht gut an. Auch ist von einer „Vernachlässigung administrativer Aufgaben“ die Rede.

„Nach meinem Austritt aus der Fraktion war dies die logische Folge“

Edenhofer bleibt indessen betont gelassen. „Nach meinem Austritt aus der Fraktion war dies die logische Folge“, kommentiert sie ihre Kündigung. Ihr gehe es darum, im Gemeinderat unabhängig und ohne Fraktionszwang ihre Meinung sagen zu können, betont Edenhofer. „Ich verfolge nach wie vor die Ziele der Freien Wähler“, sagt die Volksvertreterin, die sich als „großer Fan“ von Parteichef Hubert Aiwanger bezeichnet. Ihr Mandat im Gemeinderat behalte sie natürlich, ebenso die Parteizugehörigkeit.

Dies ist auch der Grund, wieso sich bei der Zusammensetzung der Ausschüsse des Marktes – Edenhofer sitzt im Personal- sowie im Haupt- und Finanzausschuss – nichts ändert. Zu diesem Ergebnis kommt die Rechtsaufsicht des Landratsamtes nach einer Prüfung des heiklen Falls. Der entscheidende Punkt: Edenhofer habe sich weder einer anderen Partei zugewandt noch ihre politische Meinung geändert, heißt es im Bericht. In den Augen der Bürokratie sitzen im Gemeinderat weiterhin drei Vertreter der Freien Wähler. Ob sie sich verstehen oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

Im Kreisort macht das Gerücht die Runde, Edenhofer sei auch in den Führungsebenen der Freien Wähler in Ungnade gefallen – und es gebe Bestrebungen, die Garmisch-Partenkirchnerin loszuwerden. Doch Florian Streibl, Fraktionschef im Bayerischen Landtag, winkt ab: „Ich sehe kein parteischädigendes Verhalten“, erklärt der Oberammergauer. Ein Parteiausschlussverfahren stehe daher nicht an. Auch lägen diesbezüglich keine Anträge vor. Der einflussreiche Rechtsanwalt aus dem Ammertal hatte mehrmals versucht, in der verfahrenen Situation zu vermitteln – allerdings vergeblich. „Die Chemie stimmt nicht“, lautet sein nüchternes Urteil.