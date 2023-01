Kongresshaus: Ringen um Abstimmung geht in die entscheidende Phase - Der Ton wird rauer

Initiative reicht Unterschriftenlisten erst noch ein

Das Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen spaltet nach wie vor: Ein Ratsbegehren soll es von Gemeindeseite aus geben, einen Bürgerentscheid beabsichtigen die Befürworter einer Sanierung. Beide Abstimmungen sollen an einem Tag stattfinden, der Termin steht aber noch nicht.

Garmisch-Partenkirchen – Langsam, aber sicher scheint die Kongresshaus-Thematik auf die Zielgerade einzubiegen. Ratsbegehren und ein Bürgerentscheid, der aus dem laufenden Begehren der Initiative zur „Rettung des Kongresshauses vor dem Abriss“ resultieren könnte, rücken in Garmisch-Partenkirchen gefühlt deutlich näher. Auch wenn es bisher keinen Termin dafür gibt. Im Gemeinderat am Donnerstag, 26. Januar (Beginn ist um 17 Uhr), im Rathaus soll darüber debattiert werden, zumindest den Entscheid festzuzurren.

Diese Auflage hat sich das Gremium in seiner Dezember-Sitzung selbst gemacht. An dieses Datum dürfte dann auch das erhoffte Votum der Initiative gekettet sein. Denn eines stellte die Verwaltung im Rathaus bereits klar: Abstimmungen an verschiedenen Terminen soll es aus Kosten- und Aufwandsgründen nicht geben. Eine neue Hürde hat sich in diesen Tagen aufgetürmt. Die Bürgerinitiative hatte zunächst für Dienstag (23.1.) geplant, die Unterschriften im Rathaus abzuliefern und für die Kontrolle freizugeben. Am Freitag wurde dies verschoben. „Wir haben noch so viele Listen im Umlauf, es macht keinen Sinn, deren Rücklauf nicht abzuwarten“, betonte Heidemarie Trickl gegenüber dem Tagblatt.

+ Kämpft für eine Sanierung: Heidemarie Trickl. © Krinninger

Zunächst wollte die Initiative die notwendigen 2200 Unterschriften bis 8. Januar gesammelt haben. Über die Ferien gestaltete sich das aber schwieriger als erwartet, weshalb die Aktion auf den 28. Januar verlängert wurde. Nun hat die Gruppierung die numerische Hürde genommen. „Ich schätze, dass wir rund 2500 Unterschriften haben“, sagte Trickl. Und doch: Sie will auf Nummer sicher gehen, auch die letzten Listen integrieren. „Man weiß ja nie, was passiert, wie viele Unterschriften gestrichen werden. Und wenn wir sie jetzt eingeben, dann haben wir keinerlei Spielraum mehr.“ Trickl sieht kein Problem darin, wenn die Zulässigkeit des Begehrens dann eben erst in einer der Februar-Sitzungen des Gemeinderats festgestellt wird. „Da sind sogar zwei Termine am 16. und 23. angesetzt.“ Mit diesen Daten für die Sitzungen im Rathaus hat sich auch die Info-Veranstaltung der Initiative erledigt. Sie muss neu terminiert werden, hatte die Gruppierung sie doch ebenfalls für den 23. Februar vorgesehen. „Das können wir nicht machen“, räumt Trickl ein. „Wir verlegen das Ganze.“

Festsaal Werdenfels steht kostenlos zur Verfügung

Immerhin die Frage der Räumlichkeit ist bereits geklärt. Anfang der vergangenen Woche hatte die Initiative schriftlich die kostenfreie Überlassung des Festsaals Werdenfels bei der Rathausverwaltung eingefordert. Mit markigen Worten in einer Pressemitteilung: Wir „nehmen an, dass wir den Saal kostenlos benützen dürfen, haben wir doch alle als Steuerzahler dazu beigetragen, dass Sie Ihre eigene Bürgerinformationsveranstaltung … auf allgemeine Kosten durchführen konnten.“ Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) willigte schnell ein. „Es sollen gleiche Bedingungen herrschen“, betonte sie gegenüber dem Tagblatt. „Das zahlen wir.“

+ Möchte gleiche Bedingungen für alle: Bürgermeisterin Elisabeth Koch. © Kornatz

Grundsätzlich wird der Ton rauer. Und die Emotionen schießen in die Höhe. Zu sehen zuletzt erst bei der Informationsveranstaltung der Gemeinde im Kongresszentrum. Gemeinderätin Lilian Edenhofer (FW fraktionslos), die bekanntlich auch in der Initiative aktiv ist, verließ plötzlich den Saal. „Sonst hätte ich ein Streitgespräch angefangen“, sagt sie mit etwas Abstand und wertet ihre Aktion als „vielleicht eher unglücklich“. Das Klatschen der Menschen im Saal habe sie nicht gestört, vielmehr die Reaktion von Bürgermeisterin Koch auf die Frage nach den Kosten. „Mir ging es um den ganzen Prozess inklusive der Hinterschwepfinger-Studie und weiterer Anwaltskosten, darum, wie viel Geld schon wieder verschwendet wurde, mit dem man längst hätte mit der Sanierung beginnen können.“

Ich bin überzeugt davon, dass ein Hotelbewerber hinter der Sache steht.

Auch Gemeinderatskollege Martin Sielmann (FDP) legte unlängst mit seiner Kritik nach, wirft dem Rathaus in einer Mitteilung vor, dass für die Finanzierung des Bürgerbeteiligungsprozesses bei der GaPa Tourismus GmbH „bewusst ein Nebenhaushalt geschaffen“ wurde, „der an eine schwarze Kasse erinnert“. Ein Vorwurf, den Koch nicht groß kommentieren wollte. „Was soll ich noch sagen? Darauf lasse ich mich nicht ein.“

Aus dem Lager der Neubau-Befürworter wird derweil laut, dass Vertreter der Initiative mit unlauteren Mitteln auf die Jagd nach Unterschriften gegangen seien. Tatsächlich liegt der Redaktion ein Schreiben vor, dass an Anwohner im Bereich rund um das bestehende Kongresszentrum adressiert ist. Darin wird in erster Linie mit dem Argument für den Erhalt geworben, dass sonst ein Hotelprojekt auf dem jetzigen Areal entstehen könnte, der Bürger nur ein „einfaches, billiges, kleines Kongresshaus“ bekäme, „welches zwischen Asphalt und Beton zwischen Parkstraße und neuem Hotel eingezwängt wäre“.

Trickl ficht dies gar nicht an, sondern steht dazu, verteidigt das Vorgehen. „Ich bin überzeugt davon, dass ein Hotelbewerber hinter der Sache steht, die ganze Sache kann nur so finanziert werden“. Alle politischen Dementis, die bei der Gemeinde-Veranstaltung klar zum Ausdruck gebracht worden waren, nimmt Trickl nicht für voll. „Warum haben schon so viele Politiker in dieser Sache ihr Gesicht verloren und etwas anderes getan, als sie zuvor einmal gesprochen hatten?“, fragt sie – und fügt hinzu: „Aber wir werden als Lügner hingestellt, die Fake News verbreiten. Ist das redlich?“