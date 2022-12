Jörg Maurer und sein „humoristischer Umgang mit dem Weltuntergang“

Von: Tanja Brinkmann

Macht eine Krimi-Pause: der Garmisch-Partenkirchner Autor Jörg Maurer. © Derek Henthorn

Er hat ein Faible für Fantasy und Magie. Das hat sich schon in Jörg Maurers Alpenkrimis abgezeichnet. Jetzt präsentiert der Garmisch-Partenkirchner mit „Shorty“ seinen ersten Science-Fiction-Roman.

Garmisch-Partenkirchen – Eigentlich will Shorty seine Ruhe haben. Er ist Anfang 40, führt ein unauffälliges, unaufgeregtes Leben. Und das ist gut so. Verpflichtungen braucht er genauso wenig wie Erfolgserlebnisse. Sein Pech nur: Er wird ausgewählt, die Welt, genau genommen das Universum zu retten. Er jobbt als Elektriker, als ihn die Stimme eines hochintelligenten Aliens kontaktiert:Er soll eine kleine Reparatur erledigen – und dadurch die Erde vor dem Untergang bewahren. Erst kann er’s nicht fassen, dann fühlt er sich geschmeichelt. Shorty führt den Auftrag aus und sorgt für ein riesiges Durcheinander. Plötzlich wird er von Polizei, Gemeindiensten und unbekannten Spezies gejagt.

Mit „Shorty“ wagt sich Jörg Maurer auf neue literarische Wege. Schon in seinen Alpenkrimis, in denen der Autor aus Garmisch-Partenkirchen Kommissar Hubertus Jennerwein in einem idyllischen bayerischen Kurort auf Verbrecherjagd schickt, zeichnete sich sein Faible für Fantasy und Magie ab. Jetzt hat er sich diesem Genre geöffnet und eine irrwitzige Weltrettungsgeschichte geschaffen. Man muss sich darauf einlassen. Sich bewusst sein, dass es ein ganz neuer Maurer ist, den man vor sich hat. Und man muss bereit sein für extraterrestrisches Leben. Erfüllt man diese Bedingungen, dann wird „Shorty“ zu einem Lesevergnügen.

Viel Spaß am Ausflug in fantastische Welten

Ein Genuss war’s auch für Maurer, der schon lange damit liebäugelt, sich auf neues, unbekanntes Terrain zu begeben. Eine Vampir-Geschichte stand bereits im Raum, auch etwas für Jugendliche oder eben Science-Fiction. „Das hat viel Spaß gemacht“, betont der Autor. Und zwar so viel, dass er schon jetzt ankündigt: „Da kommen sicher noch weitere Ausflüge in fantastische Welten nach.“

Das heißt nicht, dass er sich ganz von Jennerwein und Co. verabschiedet. „Wie’s mit ihm weitergeht, halte ich mir offen“, sagt er. „Ich hülle mich in geheimnisvolles Schweigen.“ Für seine Krimis bediente er sich allerdings auch schon im Reich der Fantasie und Magie, man denke nur an den Körperwechsel, den Jennerwein in seinem letzten Fall „Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel“ durchleiden musste. Trotzdem brauchte Maurer eine Pause. Eine Pause von Verbrechen, die letztlich doch immer gut – also mit der Ergreifung des Täters – enden. „So ist die Welt nicht, da kann man das Böse nicht richtig besiegen“, sagt Maurer. Deshalb schrieb er jetzt ein Buch, „das alle Regeln der Spannung hinter sich lässt“. Auf seine unnachahmliche, satirische Art wandte er sich Themen wie Medienhysterie, Verschwörungstheorien und der zunehmenden Abhängigkeit von Smartphones.

Die Menschheit ist nicht zu retten, nur zu verbessern

Und er beschäftigt sich mit der Frage, ob die Welt beziehungsweise die Menschheit noch zu retten ist. Seine klare Antwort: „Nein. Man kann sie nur verbessern und damit den Weltuntergang möglichst weit hinauszögern.“ Dann dauere es möglicherweise bis zu vier Milliarden Jahre – „das ist die harte Grenze“ –, bis alles endgültig verschwunden und unser Planet Geschichte sei. Angesichts des Ukraine-Kriegs und anderer Katastrophen ist vieles, was Maurer zu Papier gebracht hat, erschreckend aktuell. Reiner Zufall, sagt der Autor. Wenn auch ein durchaus makabrer. Doch das, was seine Leser in „Shorty“ erfahren, „habe ich lange vorher geplant.“ Der Garmisch-Partenkirchner, der noch eine ganze Schublade voller Ideen für neue Bücher und Projekte hat, versucht sich „an einem humoristischen Umgang mit dem Weltuntergang“. Eine Lösung bietet er freilich nicht, das sei zu schwierig. Er hofft aber, dass seine Leser durch die Lektüre ein bisschen Abstand zu besagten Katastrophen gewinnen.

Der neue Roman „Shorty“ von Jörg Maurer ist im Fischer-Verlag (ISBN 978-3-949465-07-9) erschienen. Das gebundene Buch umfasst 464 Seiten und kostet 22 Euro.