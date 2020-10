Der Würschtlmo hört auf: Zwei Nachfolger stehen in den Startlöchern

Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Seine „Teuflische“, seine „Verhexte“ sind in aller Munde. Nach 21 Jahren im Straßenverkauf hört der Würschtlmo auf.

Garmisch-Partenkirchen/Farchant: Wenn der Duft von Bratwürsten durch die Straßen zieht, dann ist der Würschtlmo nicht weit. In Garmisch-Partenkirchen und Umland ist er eine Institution. Ob „Teuflische“, „Verhexte“, „Evangelische“ und all die anderen „Werscht“ – hier gibt es fränkische Qualität vom Holzkohlegrill. Und die schmeckt. Klaus Berger, der Würschtlmo, bezieht die Ware direkt aus Hof, seiner früheren Heimat. Trotz großer Nachfrage und dem guten Ruf, den er genießt, hören der 64-Jährige und seine Würschtlfraa Birgit auf. „21 Jahre Straßenverkauf sind genug“, sagt er. „Es hatte sich einfach alles jetzt so ergeben“. Auch, dass seine Frau wieder voll in ihren Beruf als Ergotherapeutin einsteigen möchte.

Das Ende der Würschtlmo-Ära bedeutet das aber noch lange nicht. Denn mit Orthopädietechniker Markus Burkhardt (31) und Uli Maurer (25), derzeit noch Eishockey-Profi, steht bereits die jüngere Generation in den Startlöchern. Unterstützt werden sie von Burkhardts Bruder Benedikt (36) und Josef Berndaner (35). Offiziell übergeben hat Berger sein Geschäft bereits zum 1. Oktober 2020. Er kennt die jungen Männer, die immer wieder bei ihm mitgearbeitet haben. „Ich bin froh, dass sie weitermachen, denn sie sind hoch motiviert, bringen das Geschick und die nötige Liebe für den Job mit“, sagt er zufrieden.

Mit acht Jahren begann Klaus Berger zu brutzeln

Sein Würschtl-Imperium ist also samt Kundenstamm, gesamten Equipment mit Verkaufswagen und den drei angestammten Hütten in besten Händen. Dass seine Nachfolger aus anderen Berufen kommen, ist okay. Schließlich ist Berger selbst gelernter Werkzeugmacher. Das Grill-Gen bekam er allerdings in die Wiege gelegt. „Bereits der Großvater, aber auch Tanten, Onkel und Cousins, die gesamte Rauh-Familie hat in Hof gegrillt. Als achtjähriger Bub begann er selbst zu brutzeln, und bekam Talent bescheinigt. Allerdings wurde er erst über Umwege Würschtlmo (den Namen hat er eingebayrischt). Zunächst spielte er aktiv Fußball, wurde später B-Lizenz-Trainer. Da war er bereits im Werdenfels ansässig, wo er auch als Radio- und Fernsehsportmoderator und in seinem Beruf für die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe arbeitete. „Viele Jobs ergaben sich einfach so“, erzählt er.

Bis er in seiner Farchanter Garage eine Probierküche einrichtete, sich Pfannen, Töpfen und dem Grill zuwandte, dauerte es weitere Jahre. Erst nach einer Auszeit, die ihn in die weite Welt geführt hatte, hörte er schließlich auf den Rat der Familie und wurde Würschtlmo. Seitdem waren nationale wie internationale Sportevents, Feste und Märkte aller Art, aber auch private Feiern ohne den Würtschlmo undenkbar. Die Liste der Prominenten, die bei ihm eine Bratwurst konsumierten, ist ellenlang. Bis zu 25 Personen beschäftigte er meist in der Wintersaison. 160 Feste beköstigte er 2019. Im Umkreis von 100 Kilometern kennt man ihn. Längst sind zu den Bratwürsten verschiedene Fleischsorten (alle aus Franken), Fisch, aber auch Curry, gegrilltes Gemüse und verschiedene Salate hinzugekommen. Sein Erfolgsgeheimnis: „Die Qualität und Frische der Lebensmittel und Gewürze, Liebe zum Grillen und viel Freundlichkeit“.

Neustart Mitte November

Bei all dem vergaß er aber auch nie zu spenden, unterstützte zum Beispiel jährlich die Werdenfelser Werkstätten. „Wir ziehen vor dem, was der Klaus und seine Birgit geleistet haben, den Hut“, sagt Burkhardt. „Neben der Grillkunst haben wir in Sachen Logistik vom Einkauf bis zum Vorbereiten noch eine Menge zu lernen“, ergänzt Maurer. Kein Problem, denn Berger steht ihnen das nächste halbe Jahr mit Rat und Tat zur Seite.

Den Neustart gibt’s am Samstag, 14. November, am Garmischer Bischoffseck. Dann duftet es wieder in den Straßen nach Bratwurst.

Margot Schäfer