Sanierungs-Mammutprogramm der Bahn geht weiter: Gleisarbeiten bei Griesen

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Ersatzverkehrsbusse fahren laut Reiseauskunft der Bahn ab kommender Woche auch zwischen Garmisch-Partenkirchen und Griesen. © Krinninger

Die Deutsche Bahn macht eine weitere Baustelle entlang der Werdenfelsbahn auf. Ab 6. September wird nun auch zwischen Garmisch-Partenkirchen und Griesen gewerkelt. Die Bahn kann „gewisse Unannehmlichkeiten“ für Anwohner nicht ausschließen.

Garmisch-Partenkirchen/Griesen – Die Deutsche Bahn setzt ihr Gleiserneuerungs-Mammutprogramm fort. Gerade starteten die Arbeiten zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen, zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald ist die Strecke schon länger dicht und bleibt es noch bis mindestens Mitte Dezember. Bald wird nun auch auf dem Abschnitt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Griesen gewerkelt.

Wie die Bahn mitteilt, saniert sie die Gleise auf diesem Abschnitt zwischen 6. September und 5. Oktober. Den regulären Betrieb will sie dabei „möglichst wenig beeinträchtigen“: was auch bedeutet: Es wird zu Nachteinsätzen sowie Arbeiten an Sonn- und Feiertagen kommen.

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Gleisbauarbeiten bei Griesen: Bahn will „Lärm- und Staubbelästigungen“ möglichst gering halten

Generell kündigt die Bahn „gewisse Unannehmlichkeiten“ für die Anwohner an, „da Lärm- und Staubbelästigungen nicht auszuschließen sind“. Man sei bemüht, diese möglichst gering zu halten. Vorsorglich hat das Unternehmen bereits eine Beschwerdestelle eingerichtet. Sie ist per E-Mail an DBNetz.Sued@deut schebahn.com erreichbar.

Auch wenn die Bahn dies nicht erwähnt und dazu gestern keine Stellungnahme zu erhalten war: Die umfassenden Baumaßnahmen haben einen tragischen Hintergrund – das Zugunglück von Burgrain, bei dem fünf Menschen ihr Leben verloren. Man geht derzeit davon aus, dass beschädigte Betonschwellen die Tragödie verursachten. Danach kündigte die Bahn massive Investitionen an. kat

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.