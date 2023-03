Biber im Landkreis: Die Burgen nehmen zu

Von: Josef Hornsteiner

Seit mittlerweile fünf Jahren werden die strenggeschützten Biber auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen „entnommen“. Bedeutet in den meisten Fällen: Sie werden getötet. Die Zahl ist seither relativ konstant: zwischen 36 und 41 Tiere jährlich. Hingegen nimmt die Population zu – glauben zumindest viele Bürgermeister sowie einige Kreisräte.

Landkreis – Die Biberbeauftragte im Landratsamt, Danielle Sijbranda, präsentierte im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss den aktuellen Sachstand in Sachen Biber-Population und räumte mit Fakten und mit dem ein oder anderen Gerücht auf.

Eine wichtige Zahl hatte Sijbranda allerdings nicht: Wie viele Biber sich eigentlich genau aktuell im Landkreis befinden. „Es dürften momentan ungefähr 130 bis 140 Reviere sein“, meint die Expertin. Vor ein paar Jahren seien es 120 gewesen. Die Zunahme hält sich also in Grenzen und sei überschaubar, versichert sie.

„Das ist ein Riesenthema bei uns“

Doch sehen das einige Ratsmitglieder anders. „Mir kommt vor, als wenn die Population extrem zunimmt“, sagt beispielsweise Christian Hornsteiner (CSU), Farchants Bürgermeister. Immer mehr Bauten seien an der Loisach auszumachen. Gleich sieht es Hubert Mangold (parteifrei), Amtskollege aus Schwaigen/Grafenaschau. „Das ist ein Riesenthema bei uns“, sagt er. Alle 100 Meter seien mittlerweile Biberburgen auszumachen. Landwirtschaft und Verkehrssicherheit seien in Gefahr. Es müsse was passieren, „wieder eine Verhältnismäßigkeit geschaffen werden“. In Form eines Biber-Managements, das Abschüsse zulässt, um die Population im Zaum zu halten. Wenn das nicht passiert, würde laut Mangold Leidiges wie schon in der Vergangenheit passieren: „Der Mensch hat hier viel ausgerottet, Wildsäue, Steinböcke, Biber, Wolf.“ Deshalb müsse man die Waage halten, ein ausgeglichenes Verhältnis schaffen, „bevor manche radikal werden und das Tier wieder ganz ausrotten wollen“.

Die vermehrte Sichtung von Biberbauten sei kein Hinweis auf eine zahlenmäßige Vermehrung der Reviere oder gar des Bestandes, beruhigt Sijbranda: „Die Familien verfestigen sich jetzt einfach.“ Und manche bauten bis zu drei Burgen, wenn es ihnen wo gefällt. Doch weiß die Expertin, dass es „ein sehr schwieriges Thema ist“.

Landwirtschaftliche Schäden

Aktuell darf das streng geschützte Tier nur dann entnommen werden, wenn die öffentliche Sicherheit, etwa an Verkehrswegen oder Triebwerkkanälen, gefährdet sind. Beide Gründe machen zwei Drittel der getöteten Tiere aus. Die restlichen sind landwirtschaftliche Schäden, Kläranlagen, die Gefährdung von natürlich vorkommenden Pflanzen, Fischteichanlagen oder Stau- und Hochwasser-Schutzanlagen.

Die Schäden sind überschaubar, wie ein Blick auf die Auszahlung aus dem Biberfonds bestätigt. 2022 musste in acht Fällen forstwirtschaftlicher Schaden, zweimal Flurschaden/Uferwiederherstellung und einmal ein Vernässungsschaden ausgeglichen werden. Überschaubare Summen, meist im vierstelligen Bereich. „Das ist doch verhältnismäßig gar nichts“, meint Dr. Sigrid Meierhofer (SPD), Altbürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen. „Da müssen wir doch die Kirche im Dorf lassen.“ Auch Dritte Landrätin Tessy Lödermann (Grüne) gibt zu Bedenken, dass den Bibern oftmals nichts anderes übrig bleibt, als zu wandern und sich auszubreiten, um Nahrung zu finden. Zu arg wäre der Kahlschlag, der an Ufernähe gemacht wird, um für den Hochwasserschutz zu garantieren.

Sijbranda hat bereits die Erfahrung gemacht, dass da, wo Flächen aufgrund von Bauten geflutet werden, plötzlich wieder zahlreiche Pflanzen wachsen, die auf der roten Liste stehen. Gut tun würde es, wenn stellenweise – manchmal würden schon 20 Meter Uferlänge reichen – ein biberfreundliches Gebiet ausgewiesen werde. „Dann bleibt das Tier auch da, wo es ihm gefällt, und wandert nicht.“

Deshalb wünscht sie sich für die Zukunft eine Teamarbeit mit den Ranger-Biberberatern, gegebenenfalls Naturschutzwächtern – oder auch mit Fachkräften der Unteren Naturschutzbehörde. Damit sollen eine schnellere Abwicklung bei Biberkonflikten, kreative Lösungen und effizienteres Monitoring geschaffen werden. Auch will sie mehr Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung betreiben.

Weitere Informationen: Wer sich näher über den Biber, dessen Schutzstatus und gesetzliche Vorgaben informieren möchte, findet hierzu auf der Homepage des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen (www.lra-gap.de) entsprechende Links. Auch sind dort die Ansprechpartner genannt, wenn es zu einem Konflikt mit dem Nagetier kommt.