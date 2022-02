Die Herdenimmunität als großes Ziel

Von: Andreas Seiler

Teilen

Werben für die Corona-Impfung: Dr. Sigrid Meierhofer und Dr. Albert Siepe. © Sehr

Garmisch-Partenkirchen – Es ist jeden Montag in der Garmischer Fußgängerzone ein ungleiches Kräftemessen: Während hunderte Montagsspaziergänger – zuletzt zählte die Polizei rund 1100 – durch die „gute Stube“ des Marktes ziehen, um friedlich gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und die Impfpflicht zu protestieren, hält eine kleine Gruppe der Initiative „Impfen rettet Leben“ dagegen. Meist sind es um die 30 Mitstreiter, die die Fahne für die Immunisierung hochhalten. Mit dabei: Altbürgermeisterin, Kreisrätin und Ärztin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) sowie der Unternehmensberater Dr. Albert Siepe. Im Tagblatt-Gespräch sprechen die beiden über das Phänomen der Montagsspaziergänger, Auswege aus der Pandemie, Dialogbereitschaft und die Glockenläutaktion von Pfarrer Josef Konitzer

Die Montagsspaziergänger sind Ihnen in Garmisch-Partenkirchen zahlenmäßig haushoch überlegen. Frustriert?

Dr. Albert Siepe: Da sage ich spontan: Ja. Weil bei mehr als zwei Drittel Geimpfter hier in Garmisch-Partenkirchen könnte ich mir ein paar Beteiligte mehr auf der Seite der Impfbefürworter vorstellen. Die schweigende Mehrheit sollte Gesicht zeigen. Ich wünsche mir, dass die Bevölkerungsmehrheit, die Schulen, die Geschäftsleute, die Rentner, präsenter ist – auch die Politik. Bis auf die SPD sind die im Gemeinderat vertretenen Parteien nicht anwesend. Für die Mehrheitsmeinung geht man offensichtlich nicht so einfach auf die Straße, aber für die Minderheitsmeinung schon. Das ist gutes demokratisches Recht. Dagegen möchte ich auch gar nicht polemisieren. Aber ein Stück weit frustrierend ist das schon.

Wie erklären Sie sich den enormen Zulauf, den die Montagsspaziergänger bundesweit genießen?

Dr. Sigrid Meierhofer: Das ist sicherlich eine total gemischte Zusammensetzung dieser Spaziergänger, die ganz unterschiedliche Motivationen haben. Teilweise geht’s tatsächlich um die Impfung, teilweise um allgemeine Unzufriedenheit. Dies kommt auch bei den Interviews heraus, die in den sozialen Medien verbreitet werden. Im Zusammenhang mit Corona muss man allerdings sagen, dass die Kommunikation seitens der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten schlecht gelaufen ist. Dieses Gezerre, wer Klassenprimus ist und die Deutungshoheit hat, war total kontraproduktiv. Und die verschiedenen Regelungen in den Bundesländern kann man gar nicht erklären. Das war sicherlich für viele ein Grund zu sagen: Wenn die sich nicht einig sind, was soll ich dann machen? Die Montagsspaziergänge hier in Garmisch-Partenkirchen laufen friedlich ab, bis auf ein paar verbale Aussetzer. Aber das muss man aushalten.

Sind Sie schon angefeindet worden?

Meierhofer: Nein, das wäre zu hoch gegriffen. Aber jedes Mal kommt die Frage: „Wie viel zahlt Euch Biontech?“

Siepe: Oder: „Ihr seid doch die Lobbyisten der Pharma-Industrie.“

Und was sagen Sie dann?

Meierhofer: Wir entgegnen gar nichts. Das ist einfach lächerlich. Was soll ich da sagen? Die Spaziergänger gehen ohnehin einfach weiter, die wollen auch gar nicht diskutieren.

Siepe: Oft kommen extreme Behauptungen, etwa wie viele angeblich durch die Impfung schon gestorben sind. Wenn man dann fragt, woher die Zahlen stammen, gehen die Leute weg oder verweisen auf dubiose Internetquellen.

Meierhofer: Sehr irritierend ist, dass viele Spaziergänger ihre Argumentation auf objektiv falschen Informationen aufbauen.

Ist vor diesem Hintergrund eine sachliche Debatte überhaupt möglich?

Meierhofer: Da gibt’s verschiedene Abstufungen. Die einen sind falsch informiert und verlassen sich auf Argumente, die sie in den sozialen Medien aufschnappen. Es gibt aber auch andere, die wissenschaftliche Erkenntnisse einfach leugnen. Erstere zu überzeugen, sollten wir wirklich versuchen – jede und jeder an seinem Platz.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Meierhofer: Zum Beispiel die Behauptung, dass die mRNA der Impfung in unser Erbgut eingebaut werden kann. Das ist einfach falsch, weil es in unserem Körper dieses Enzym gar nicht gibt, das die Information in dieser Richtung umschreibt. Und trotzdem wird dies einfach behauptet. Das ist das eigentliche Problem. Wenn wir nur die Impfgegner hätten, die sich aus ethischen, medizinischen oder persönlichen Gründen nicht impfen lassen wollen, dann hätten wir kein Problem mit der Herdenimmunität. Und dann bräuchten wir auch keine Impfpflicht. Das Problem ist: Solange wir keine Herdenimmunität haben, wird es laufend neue Mutanten geben. Und es ist nicht gesagt, dass die künftigen schwächer sind als die jetzigen. Das Virus hat freie Bahn, solange diese Herdenimmunität nicht besteht. Wir brauchen hierfür wahrscheinlich 90 Prozent Geimpfte.

Sie sind also für die Impfpflicht?

Meierhofer: Unter den jetzigen Bedingungen sehe ich leider keine andere Möglichkeit mehr. Ich war ursprünglich total gegen die Impfpflicht, weil ich der Meinung war, dass wir es mit Argumenten schaffen müssen. Wenn all diejenigen, die ihre Meinung auf Fehlinformationen aufbauen, richtig informiert werden könnten und diese Informationen auch akzeptieren würden, dann hätten wir das Problem nicht. Wir konnten das in Deutschland schon viel besser, nämlich bei der Kinderlähmung. Die Impfkampagne Anfang der 1960er Jahre führte ohne Impfpflicht dazu, dass wir eine Durchimmunisierung von fast 100 Prozent hatten.

Kritiker verweisen in der Corona-Debatte auf die angeblich hohe Anzahl an Impftoten. Was sagen Sie dazu?

Meierhofer: Inzwischen haben wir in Deutschland 123 Millionen Impfdosen verabreicht. Laut dem Robert Koch-Institut (Stand 28. Januar 2022) sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland 78 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung wahrscheinlich oder möglicherweise gestorben. Im Gegensatz dazu hatten wir rund 120 000 Todesfälle durch Corona. Das heißt: Die Todesrate bei der Impfung beträgt 0,000063 Prozent – und bei der Infektion 1,24 Prozent. Die Impfung ist also circa 20 000 Mal sicherer als die Infektion.

Und was ist mit den Nebenwirkungen? Erwähnt werden immer wieder Herzmuskelentzündungen.

Meierhofer: Das ist nach wie vor nicht nachgewiesen, dass dies auf die Impfung zurückzuführen ist. Manche verwechseln auch Wirkung mit Nebenwirkung. Wenn nach der Impfung der Arm wehtut, man körperlich schlapp ist oder erhöhtes Fieber hat, dann zeigt dies die Wirkung, dass sich der Körper mit dem Impfserum auseinandersetzt. Die gravierendsten Nebenwirkungen waren Venenthrombosen im Bereich des Gehirns, die Teil der leider letalen Fälle waren.

Wie kann in der Corona-Frage die Spaltung der Gesellschaft überwunden werden?

Siepe: Ich glaube, die Bereitschaft, sich auf eine differenzierte Argumentation einzulassen, ist bei den Montagsspaziergängern relativ gering – und offensichtlich schwieriger als zu sagen: „Die da oben haben etwas vor und manipulieren uns.“ Und dann kommen leider häufig auch Verschwörungstheorien hinzu. Eine kleine Hoffnung – neben dem nicht aufzugebenden Dialog – habe ich: Dass Menschen, die sich mit der mRNA-Impfung bisher nicht impfen lassen wollten, über den neuen Totimpfstoff „Novavax“ einen gesichtswahrenden Ausstieg aus ihrer Verweigerungshaltung finden können und sich jetzt impfen lassen.

Der Garmischer Pfarrer Josef Konitzer hat zum Dialog aufgerufen. Wie kann dieser aussehen?

Meierhofer: Das Kind ist inzwischen bedauerlicherweise bei diesen Spaziergängern schon in den Brunnen gefallen. Ich erwarte jetzt, dass sich die Ministerpräsidenten endlich auf einen gemeinsamen Nenner einigen und nicht wieder einzelne vorpreschen. Das halte ich für unabdingbar, bevor wir in die verschiedenen Foren gehen und versuchen, Fake News von Fakten zu trennen.

Siepe: Das von Pfarrer Konitzer initiierte Glockenläuten war aus meiner Sicht keine gute Aktion, weil dies eindeutig als Parteinahme für die Impfgegner gewertet und in den sozialen Medien entsprechend kommuniziert wurde – auch wenn das nicht unbedingt der Impetus des Pfarrers war. Der geplante Versöhnungsgottesdienst ist hoffentlich eine Möglichkeit, um in den Dialog rein zu kommen. Aber ich glaube, dass die Gräben leider schon ziemlich tief sind.