Versöhnungsgottesdienst: Nach Glocken-Streit bei Corona-Demo rückt Gemeinschaft ins Zentrum

Voll besetzt – nach Coronaregeln – sind die Bänke in der katholischen Kirche St. Martin. Pfarrer Josef Konitzer hatte zum Versöhnungsgottesdienst geladen. © Ferdinand Brunnenmayer

250 Besucher kamen am Montagabend zum Versöhnungsgottesdienst vor und in die Pfarrkirche St. Martin Garmisch. Nach dem Glockengeläut während der Montagsspaziergänge, das zum Teil massive Kritik ausgelöst hatte, rückte nun die Gemeinschaft ins Zentrum.

Garmisch-Partenkirchen – Zweimal hatte Pfarrer Josef Konitzer die Glocken der Pfarrkirche St. Martin schon im Rahmen der Montagsspaziergänge läuten lassen. Das hatten vor allem Gegner dieser Demonstrationen als Provokation empfunden. Am Abend des Rosenmontags nun erfüllte deren imposanter Klang erneut die Straßen des Ortsteils Garmisch. Diesmal wiesen sie den Menschen auf der Straße den Weg zur Kirche. Dort luden die Pfarrer Josef Konitzer und Martin Dubberke zu einem Akt der Versöhnung, zu einem ökumenischen Gottesdienst. Rund 250 Menschen folgten der Einladung, versammelten sich im Innenraum und mit Kerzen in den Händen auf dem Vorplatz von St. Martin.

„Die Freiheit, zu reden und seine Meinung zu äußern, ist ein Geschenk“

Gastgeber Konitzer sprach auf dem Vorplatz zu den Besuchern, sein evangelischer Kollege predigte in der Kirche. Auf die Worte des anderen musste allerdings keiner verzichten, da die Ansprachen per Video übertragen wurden. „Wir wollen ein Zeichen setzen für Versöhnung, für Dialog und gegen die Spaltung“, betonte Konitzer. Was Worte bewirken können und welche gewaltige Macht die Sprache hat, machte der Geistliche an diesem Abend zum Thema. „Die Freiheit, zu reden und seine Meinung zu äußern, ist ein Geschenk“, versicherte er. „Dies muss auf der Ebene der Toleranz und des Respekts geschehen, nur so kommen wir zu einem Ergebnis.“

Gelebte Ökumene: Martin Dubberke (l.) und Josef Konitzer zelebrierten den Gottesdienst in St. Martin. © Ferdinand Brunnenmayer

Seinen Worten ließ er sogleich Taten folgen. Die Kirchenbesucher bekamen die Möglichkeit, ihre Sorgen und Ängste aber auch Wünsche und gute Gedanken auf Papier festzuhalten. Wer wollte, konnte seine Schriftstücke an Holzkreuze pinnen und anschließend dort zum gemeinsamen Gespräch zusammenkommen. „Der Dialog ist der Schlüssel zu Toleranz und Versöhnung“, sagte Konitzer. „Wir brauchen eine Plattform, um uns gegenseitig zu verstehen, und den Mut, kritische Fragen zu stellen – für die Menschlichkeit und gegen die Spaltung.“

„Manche haben Angst vor dem Virus, andere davor, ihre Freiheit zu verlieren“

Auch Pfarrer Dubberke machte sich in seiner Predigt für die Gemeinsamkeit stark. „Manche haben Angst vor dem Virus, andere davor, ihre Freiheit zu verlieren“, erklärte er. Was beide Seiten eint, sei die Angst. „Diese zu besiegen, gelingt aber nur gemeinsam.“ Das steht für ihn fest.

Die Gesellschaft zu versöhnen und zu stärken, war nur ein Beweggrund der beiden Geistlichen für diesen Friedensgottesdienst. „Mir fehlt vor allem der öffentliche Austausch über das Thema Corona, Spaziergänger, Impfungen“, sagte Konitzer. Es werde so viel verschwiegen, warum müsse man sich und seine Meinung verstecken, fragte er. Es sei ihm ein Anliegen, alle Menschen, egal welche Meinung sie vertreten, zu Wort kommen zu lassen.

Lichter für den Frieden hatten die Besucher in den Hof mitgebracht, in dem Pfarrer Josef Konitzer sprach. © Ferdinand Brunnenmayer

Die positiven Gedanken der beiden Pfarrer teilten auch viele Kirchenbesucher. „Ich finde es bemerkenswert, dass heute Abend die Institutionen in den Hintergrund treten und die Gemeinschaft in den Vordergrund rückt“, versicherte Renee Köhler. „Toleranz und Respekt sind Grundlagen für eine funktionierende Gemeinschaft“, argumentierte Thomas Hoffmann.

Der Dialog und das Miteinander stehen im Mittelpunkt

Stimmen wie diese waren viele zu hören: „Wir müssen aufeinander zugehen“ oder „Der Dialog ist wichtig“ – das waren Beweggründe für den Kirchenbesuch. Und es gab auch Zuspruch für die beiden Geistlichen, dass sie sich der Thematik nun auf diesem Wege genähert haben. „Die Einstellung von den beiden Pfarrern ist bemerkenswert, da sie nicht verurteilen, sondern versuchen zu vermitteln“, betonte einer Besucherin aus Oberau. „Ein tolles Statement!“

Mit dem Lied „Vergebt einander“ fand der ökumenische Gottesdienst nach rund einer Stunde ein friedliches und stimmungsvolles Ende. Viele Menschen ließen die Kerzen in ihren Händen auch auf dem Heimweg noch leuchten. Für die Versöhnung, für den Frieden.

