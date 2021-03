Landkreis-Pilotprojekt: Die Zugspitz-Realschule testet jetzt selbst

Ein Quartett hat sich schulen lassen: Vier Männer testen ab Mittwoch an der Zugspitz-Realschule. Für die Schüler sind die Corona-Schnelltests freiwillig. Die Lehrer haben viel Überzeugungsarbeit geleistet.

Garmisch-Partenkirchen – Wie sollen sie es machen? Die zentrale Frage. Regina Spitzer und Markus Lieb, das Führungsduo der Zugspitz-Realschule, rätselte ein wenig. An allen Ecken und Enden hörten sie etwas von Schnelltests für Schulen, von Strategien. Auch aus dem Kultusministerium. „Aber es kam nichts Konkretes“, bedauert Lieb. „Es hieß erst, das Schulamt ist zuständig, dann doch die Schulen selbst, dann war die Rede von Testkits, die letztlich aber nur inzidenzabhängig verteilt werden sollten.

Die zehnten Klassen kommen zurück - Gesundheitsamt schlägt Test-Lösung vor

Nicht zufriedenstellend für die Verantwortlichen, die die Rückkehr der zehnten Klassen vorbereiteten und jetzt vor einem noch größeren Wiederbeginn am 15. März stehen, wenn die restlichen Klassen zum Wechselunterricht anrücken. Also griff Lieb zum Telefon. Er kontaktierte Hansjörg Wiesböck. „Mit dem Gesundheitsamt haben wir nur die besten Erfahrungen gemacht“, betont der Konrektor. Das Ergebnis des Gesprächs: Jetzt wissen die Schulleiter, was sie tun: „Wir testen selbst.“ Die Zugspitz-Realschule startet ab Mittwoch ein Pilotprojekt im Landkreis.

Auch an Wiesböck stellte Lieb eine wichtige Frage: „Wo schicken wir die Schüler zum Testen hin?“ Natürlich hatten sie die Station am Alpspitz-Wellenbad im Blick. Der Tenor: machbar, aber sehr umständlich. Wiesböck hatte letztlich die zündende Idee: „Er meinte, warum wir das nicht selbst machen.“ Lieb schluckte kurz. Nachdem der organisatorische Leiter im Gesundheitsamt aber seine volle Unterstützung und alle Materialleistungen zugesichert hatte, willigte er ein.

Testen kostet am Anfang Überwindung

Nun läuft die Maschinerie seit einigen Tagen an der Realschule. In der vergangenen Woche kamen Experten des Bayerischen Roten Kreuzes und wiesen vier Test-Beauftragte der Schule ein. Darunter befindet sich auch Lieb – quasi als Joker, der einspringt, wenn einer der drei anderen ausfallen sollte. Das Stammteam bilden Lehrer Peter Dowrtiel, der für den Sanitätsdienst an der Schule verantwortlich zeichnet, Hausmeister Andreas Lödermann und Sozialpädagoge Sebastian Anton. Der Vorteil des Trios: „Sie sind alle bei der Bergwacht, da ist die Hemmschwelle nicht so hoch“, sagt Rektorin Spitzer. Denn die Überwindung, einem Menschen ein Stäbchen in die Nase zu schieben, die sei schon da. Das räumt Lieb ein. „Man hat Angst, dass man dem Kollegen wehtun könnte.“ Doch das Zögern war nur von kurzer Dauer. Liebs Fazit: „Es ist wirklich machbar.“ Nur einen Kardinalfehler könne man begehen: das Stäbchen falsch in die Nase zu schieben. „Darüber sind wir intensiv aufgeklärt worden.“

Am Mittwoch, 10. März, geht es los. Um 7.30 Uhr testen die Beauftragten beim Einlass die rund 75 Schüler. Also diejenigen, die sich dazu bereit erklären. Denn, das macht Spitzer klar: „Es gibt keine Pflicht, das ist alles freiwillig. Und wir brauchen das Einverständnis der Eltern.“

Zustimmung der Schüler: Anfang nur 50 Prozent dafür

Bei einer ersten Umfrage in den drei Klassen fiel die Rückmeldung verhalten aus. „Wir waren bei rund 50 Prozent“, sagt Lieb. Dabei wollten es die Verantwortlichen nicht belassen. Denn: „Das Testen ist für uns unheimlich wichtig“, betont Spitzer. Nicht nur das Ansteckungsrisiko für alle aus der Schulfamilie werde minimiert, die Vorbereitung der zehnten Klassen stehe im Fokus. „Uns sind alle Schüler gleich wichtig“, schickt Spitzer vorweg. Aber: „Längere Unterbrechungen durch Quarantäne wären für die Abschlussklassen jetzt fatal.“

Also bemühte sich Lieb nochmals um Aufklärung. „Ich verstehe, dass Jugendliche keine Lust auf Quarantäne haben, wenn sie keine Symptome spüren, aber trotzdem positiv sind.“ Ein Argument, das ankam: Lassen sich die Schüler regelmäßig testen, könnten sie um die Zwangspause herumkommen, wenn es einen Positivfall in einer Klasse geben würde. „Denn wir haben unsere drei Klassen in sehr großen Räumen, da sind Abstand und Hygiene kein Problem“, sagt Spitzer. Noch ein Pluspunkt, den Lieb anführte: „Wenn sich die Kinder bei uns testen lassen, haben sie wirklich einen gültigen Test für 24 Stunden, könnten dann also auch in ein Kino gehen oder zu Vorbereitungsgesprächen, und sie müssen dafür keinen Cent bezahlen.“ Denn in der Schule handelt es sich nicht um einen Selbsttest, den man zuhause ausführt, sondern um einen offiziell gültigen Schnelltest. Mittlerweile ist die Quote an Zuspruch auf rund 95 Prozent gestiegen. Lieb: „Wir werden sehen, wie es am Mittwoch aussieht.“

Jüngere sollen einmal pro Woche getestet werden - Konzept für Rückkehr in Arbeit

Für die Rückkehr der Hälfte der restlichen Schüler tüfteln die Verantwortlichen an einem Konzept. Während die Zehntklässler zweimal pro Woche abgestrichen werden sollen, wird es bei den Jüngeren auf einen Test hinauslaufen. „Montagvormittag die einen, Dienstagvormittag dann die anderen“, ergänzt Lieb. Sollten Positiv-Ergebnisse dabei sein, könnten die Betroffenen, die sich bis dahin auf Abstand mit Maske in ihren Klassenzimmern aufhalten, leicht ermittelt und nach Hause geschickt werden. „Ich bin gespannt, ob wir durch mehr Tests mehr Fälle bekommen“, sagt Lieb. „Aber genau die wollen wir ja finden, denn gerade die Kinder, die keine Symptome zeigen, sind ja sehr gefährlich für Ansteckungen.“