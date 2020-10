Die Straßenverkehrsordnung des SCR

Der SC Riessersee bestreitet am Freitag sein erstes Heimspiel im Olympia-Eissportzentrum gegen den ECDC Memmingen Indians. Auf die Fans kommen aber einige einschneidende Veränderungen zu.

Kreisverkehr, Einbahnstraßen, Stoppschilder et cetera - vieles ist anders im Olympia-Eissportzentrum

Temperaturkontrolle vor dem Einlass, kein Alkohol im Stadion

Maximal 1000 Fans, keine aus Memmingen

Garmisch-Partenkirchen – Bin ich im Stadion oder im Straßenverkehr? Komische Frage, zugegeben. Doch einige werden sie sich am Freitagabend stellen. Viele von denen, die sich das erste Heim-Testspiel des SC Riessersee gegen den ECDC Memmingen Indians anschauen wollen.

Los gehen soll es im Olympia-Eissportzentrum mit der Vorbereitungspartie zwischen den beiden Eishockey-Oberligisten um 20 Uhr. Zuvor gilt es für die Fans, den Weg zu ihren Sitzplätzen zu finden. Im Grunde kein Problem, das ist wie beim alltäglichen Arbeitsweg. Einmal eingeprägt, ist er ein Kinderspiel. Viele SCR-Fans wissen ganz genau, wo welcher Weg hinführt, wie sie von ihrem Platz am schnellsten an ihr Getränk, an die Wurst und auf die Toilette kommen – und wieder zurück. Doch Corona hat die Menschheit aus ihrem Alltag herausgerissen, ihn verändert, ihn teils schwieriger gemacht. Die Umwege sind die neuen alltäglichen Wege. Und das gilt auch für die Heimspielstätte der Weiß-Blauen. Kreisverkehr, Einbahnstraßen, Stoppschilder et cetera – alles bekannt von den Straßen. Doch Corona hat diese Begriffe nun auch im Eishockey geparkt. Das Stadion des SCR benötigt nun seine eigene Straßenverkehrsordnung. Das Tagblatt beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wo gibt es Tickets?

Dies ist die Frage Nummer eins für alle. Zum einen können die Fans ihre Karten online auf der Internetseite des SCR erwerben. Möglich soll dies im Laufe des heutigen Tages werden. Dauerkarten sind bereits über ein Formular auf der Vereinshomepage bestellbar. Wichtig: In dieser Saison gibt es ausschließlich personalisierte Tickets. Heißt: Bei der Buchung müssen Name, Adresse und Telefonnummer angegeben werden. Zudem müssen die Karten durch den heimischen Drucker laufen. Am Spieltag selbst öffnen zwei Abendkassen am Stadion. Hierbei gilt es, ein Kontaktformular auszufüllen – inklusive vier Fragen zum Gesundheitsstand und möglicher Kontakte zu Covid-19-Infizierten.

Wie viele Zuschauer dürfen ins Stadion?

Der SC Riessersee und das Garmisch-Partenkirchner Gesundheitsamt haben sich vorerst auf maximal 1000 Zuschauer verständigt. Dies gilt zunächst für die Testspiele. Vor dem Saisonstart, der für 6. November geplant ist, setzen sich die Vereinsverantwortlichen nochmals mit dem Gesundheitsamt zusammen.

Dürfen Gästefans kommen?

Nein, Fans gegnerischer Vereine ist der Stadionbesuch untersagt. Im Fall Memmingen gilt das erst recht, da die Stadt derzeit als Risikogebiet gilt und die 7-Tage-Inzidenz überschritten wurde.

Wie wird verhindert, dass sich Besucher mit falschen Namen eintragen?

Die Gustav Gans’, Donald Trumps und Brad Pitts dieser Welt haben im wahrsten Sinne des Wortes schlechte Karten. Vor dem Eintritt ins Stadion wird stichprobenartig kontrolliert. Heißt: Ausweis und Ticket werden abgeglichen. Keine Übereinstimmung, kein Einlass.

Was kommt auf den Fan beim Eintritt zu?

Das Stadion ist in zwei Zonen unterteilt, in rot und blau. Rot ist der nördliche Teil, blau der südliche. Beide Bereiche haben getrennte Ein- wie Ausgänge. Während die Ausweiskontrollen stichprobenartig erfolgen, wird die Temperatur bei jedem Besucher vor dem Eintritt ins Stadion überprüft. 38,0 Grad lautet die Grenze. Bei 38,1 oder höher heißt es draußen bleiben. Ebenso wird demjenigen der Zutritt verwehrt, der alkoholisiert zum Stadion kommt und keinen Mund-Nasen-Schutz trägt.

+ Das Stadion ist in zwei Zonen aufgeteilt: Rot steht für die Nordtribüne, blau für den südlichen Teil. Beide Zonen haben eigene Ein- und Ausgänge. © Thomas Sehr

Was ist innerhalb des Stadions zu beachten?

Nach dem Eintritt weisen diverse Pfeile und Hinweisschilder daraufhin, wo jeder einzelne Fan laufen kann und wo nicht. Es geht ausschließlich im Einbahnstraßensystem voran. Ebenso gilt natürlich die Einhaltung des Mindestabstandes. Auf dem gesamten Stadiongelände sowie dem Weg zum und vom Sitzplatz ist das Tragen der Maske Pflicht. Auf seinem angestammten Platz angekommen, darf diese in der Tasche verschwinden. Sitzt der Spezl auf der Nordtribüne und man selbst im Süden, dann ist ein Wiedersehen erst nach der Partie möglich. Beide Zonen sind voneinander getrennt. Auch ein kurzes Treffen auf eine Zigarette ist nicht möglich.

+ Da geht’s lang und bitte Abstand halten: Das gilt nicht nur im Stadion, sondern auf dem gesamten Gelände. © THOMAS SEHR

Kann man sich eine Wurst und ein Getränk kaufen?

Ja, allerdings ist der Verzehr ausschließlich auf dem Sitzplatz gestattet. Wer gewohnt ist, sich beim Eishockey ein Bierchen zu gönnen, der muss darauf verzichten. Kein Alkohol im Stadion.

Öffnet das SCR-Stüberl?

Ja, aber: Vor Beginn sowie nach der Partie kann dort gefachsimpelt werden – im Sitzen. Stehen ist nicht gestattet. Und höchstens 60 Personen dürfen rein. Zudem bleibt das Stüberl während des Spiels geschlossen, auch in den Drittelpausen.

Was gilt es ansonsten noch zu beachten?

Wer draußen ist, ist draußen und kommt auch nicht mehr hinein. Heißt: Wer einmal durch den Ausgang geht, die Treppen hinter sich lässt und das Gelände verlässt, dem wird ein erneuter Eintritt verwehrt. Damit soll verhindert werden, dass sich Zuschauer aus verschiedenen Zonen treffen. Zudem gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Regelmäßiges Händewaschen. So wenig wie möglich Augen, Nase und Mund mit den Händen berühren. Abstand halten. Husten und Nießen nur in die Armbeuge. Beim Gang durch die Sitzreihen soll zudem den Zuschauern in der Reihe der Rücken zugedreht werden. Zusätzlich appelliert der SCR, dass sich die Besucher die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts auf ihr Handy installieren, damit Infektionsketten besser verfolgt werden können.