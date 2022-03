Rezeptionistin aus Garmisch-Partenkirchen startet Spendenaufruf: „Die Ukraine ist nicht alleine“

Packen Kisten, die die Menschen in der Ukraine mit dem Lebensnotwendigsten versorgen sollen: Sofiya Fehren (r.), ihr Ehemann Yannick (M.) und Bruder Ostap. © Thomas Sehr

Sofiya Fehren ist Rezeptionistin im Garmisch-Partenkirchner Dorint-Hotel. Sie stamm aus dem ukrainischen Lwiw und sammelt seit Kriegsbeginn für die Menschen in ihrer Heimat. Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen groß.

Garmisch-Partenkirchen – Wer den Veranstaltungsraum „Neuschwanstein“ im Garmisch-Partenkirchner Dorint-Hotel betritt, mag ihn nicht wiedererkennen. Wo sonst Geschäftsleute tagen oder Firmen feiern, stapeln sich jetzt haufenweise Kartons. In deutscher und ukrainischer Sprache sind die etwa mit den Begriffen „Konserven“, „Babynahrung“ oder „Süßigkeiten“ beschriftet.

Sofiya Fehren, Rezeptionistin im Dorint-Hotel, hat vor zwei Wochen in den sozialen Netzwerken einen Spendenaufruf gestartet. Drei Tage nach Beginn des Krieges in ihrer Heimat. „Stillsitzen liegt nicht in unserer ukrainischen Natur“, sagt sie. Dass die Garmisch-Partenkirchner aber so kräftig spendeten, damit hat sie nicht gerechnet. „Am Anfang hatte ich drei kleine Tische“, sagt Fehren, „ich habe gehofft, vielleicht so viel zusammenzubekommen, dass ich ein Auto losschicken kann“. Schon nach den ersten 24 Stunden hätte sie einen Transporter mit Hilfsgütern gefüllt.

Mehrere Sammelstellen: In Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald und Wallgau können Spenden abgegeben werden

Hoteldirektorin Stefanie Lüdtke stellte ihrer Mitarbeiterin einen Raum zur Verfügung, wo sie die Waren lagern darf. Als weiteren Partner gewann sie den SC Riessersee, der am Eisstadion Spenden entgegennimmt. In Mittenwald und Wallgau hat Fehren weitere Sammelstellen eingerichtet. Bereits fünf Transporter, einer davon mit Anhänger, hat Fehren schon zur ukrainisch-griechisch-katholischen Pfarrei nach München geschickt. Von dort bringt ein Lkw, ausgestattet mit Rot-Kreuz-Papieren, die Hilfsgüter in die Ukraine. Ein erster Lastwagen mit Spenden der Garmisch-Partenkirchnerin schaffte es in Fehrens Heimatstadt Lwiw.

„Das Leid geht jedem unter die Haut“, sagt Fehren. „Dass Frauen und Kinder angegriffen werden, ist nicht gerecht.“ In Lwiw in der Westukraine lebten ihre Familie bisher noch vergleichsweise ruhig. Bis am Sonntag auch an einem Militärausbildungszentrum und an einem Truppenübungsplatz nahe der Stadt acht russische Raketen einschlugen. „Meine Mama hat erzählt, sie hat seit zwei Uhr morgens nicht mehr schlafen können“, berichtet Fehren am Montag von der beängstigenden Lage zuhause. Die Verwandten herholen, das plant sie jedoch noch nicht. „Wenn Lwiw einmal komplett zerbombt sein sollte, dann ja, aber noch wollen sie dableiben. Das Zuhause zu verlassen, ist schwer.“

Wir dachten, nach der ersten Welle nimmt die Hilfsbereitschaft ab, aber das hat sie nicht.

Diesen Schritt hat Fehren vor zehn Jahren getan. Damals studierte sie in der Ukraine Tourismus, lernte an der Universität Englisch und auch etwas Deutsch. Um ihre Sprachkenntnisse zu festigen, entschied sie, für ein Jahr als Au-Pair-Mädchen in die Nähe von Stuttgart zu ziehen. Nach einer weiteren Station am Bodensee begann sie vor acht Jahren in Garmisch-Partenkirchen ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau. Heute lebt Fehren mit ihrem Mann und dem einjährigen Sohn in der Marktgemeinde. Kurz vor Kriegsbeginn kam auch ihr Bruder Ostap zu Besuch in den Landkreis. Er entschied sich, nicht für einen Kampfeinsatz in die Heimat zurückzukehren, sondern dafür, sich kräftig an der Hilfsaktion seiner Schwester zu beteiligen. So sind es auch Ehemann, Bruder und Schwiegermutter, die Fehren beim Kisten packen, bei der Organisation des Transports oder bei der Betreuung ihres kleinen Kindes den Rücken freihalten. Viele Kontakte zu russischen Bekannten, auch in Garmisch-Partenkirchen, sind hingegen erkaltet. „Viele sagen schon: Helft der Ukraine. Aber mir scheint, leider auch manchmal eher halbherzig.“ In Facebook-Gruppen lese Fehren immer wieder Einträge russischer Nutzer, die Putins Angriffskrieg auf die Ukraine guthießen. „Das ist nicht in Ordnung.“

Was sie eigentlich auch nicht in Ordnung findet, aber nachvollziehen kann, ist, dass die NATO keine Flugverbotszone über der Ukraine einrichtet. „Ich verstehe die Angst vor Putins Reaktion.“ In einem Punkt sieht sie die westlichen Staaten aber in der Pflicht. Fehren hofft, dass sie der ukrainischen Armee und den Freiwilligenbataillonen Ausrüstung liefern. „Und so furchtbar es klingt: Wir brauchen Waffen, um uns zu verteidigen.“

Dem Despoten im Kreml traut Fehren nun alles zu. Ihre Hoffnung setzt die junge Mutter ganz in die Wirtschaftssanktionen. „Wenn russische Mütter in ein paar Wochen kein Geld mehr haben, um ihre Kinder zu versorgen, dann gehen vielleicht doch mehr auf die Straße und stoppen diesen Wahnsinn.“

Und so macht Fehren weiter. Ruft zum Spenden auf. Hygieneartikel, Windeln, Reis, Nudeln, Medikamente – das wird in den Sammelstellen am meisten benötigt. Und auch ukrainischen Flüchtlingen, die in den Landkreis kommen, will sie helfen. „Eine Anlaufstelle“ sein, an die sich die Schutzsuchenden wenden können. Sei es, wenn sie Dolmetscher brauchen, die ihnen dabei helfen, sich in der neuen Umgebung zu verständigen, wenn sie Lebensmittel benötigen, die sie sich hier nicht kaufen können – die ukrainische Währung Hrywnja ist in den Wechselstuben nicht in Euro umzutauschen – oder wenn sie einfach reden möchten.

Fehren überlegt auch, einen Verein zu gründen, um offiziell Quittungen für Geldspenden ausstellen zu können. Ihr Handy klingelt gefühlt minütlich: Viele Landkreisbewohner, auch ansässige Firmen, bieten ihre Hilfe an. „Wir dachten, nach der ersten Welle nimmt die Hilfsbereitschaft ab, aber das hat sie nicht“, erzählt Sofiyas Mann Yannick Fehren am Rande einer Mahnwache für den Frieden am Richard-Strauss-Platz.

Fehren darf vergangenen Mittwochabend dort auftreten. Als sie auf der Bühne spricht, kämpft sie mit den Tränen, betont aber mit lauter, klarer Stimme: „Putin soll sehen: Die Ukraine ist nicht alleine. Und wir werden siegen, wir haben keine andere Wahl. Das ist unser Land, wir werden nicht weggehen.“

Aufruf Sachspenden werden ganztägig angenommen an den Sammelstellen: - Dorint-Sport-Hotel, Mittenwalder Straße 59, Garmisch-Partenkirchen - Geschäftsstelle SC Riessersee, Am Eisstadion 1, Garmisch-Partenkirchen - Fitness-Studio Easyfit, Mühlenweg 6, Mittenwald - Raiffeisen Lagerhaus, Isarstraße 10, Wallgau. Wer spenden möchte, kann sich bei Sofiya Fehren unter Telefon 0157/ 324 849 08 melden.