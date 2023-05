„Die Krähen“ klauen Maibaum in US-Kaserne - Auslöse: Aufleben der deutsch-amerikanischen Freundschaft

Stibitzt für den guten Zweck

Von Josef Hornsteiner schließen

Zum ersten Mal in der Geschichte ist ein Maibaum in der US-Kaserne in Garmisch-Partenkirchen aufgestellt worden. Zuvor haben ihn aber Deutsche und Amerikaner gemeinsam stibitzt.

Garmisch-Partenkirchen – Er hat tagelang ausgespäht. Analysiert. Sich Notizen gemacht. Wann steht welche Wache wo. Welcher Ort ist unbemerkt. Was passiert bei Einbruch der Dunkelheit in der Artilleriekaserne der US-Garnison in Garmisch-Partenkirchen. Wann ist der beste Zeitpunkt, um dort den ersten deutsch-amerikanischen Maibaum in der bayerischen Geschichte zu stehlen.

Der deutsche Soldat Enrico Gräber, stationiert in der Sheridan-Kaserne der US-Army an der Zugspitzstraße, stammt aus Garmisch und hat Erfahrung mit Maibaumklau. 2001 war er dabei, als jene in Partenkirchen erfolgreich entwendet wurde. 2004 sogar mit Hubschrauber, als der Stamm von der Zugspitze dran war. Doch mit einer hochbewachten US-Kaserne hat selbst Gräber noch keine Erfahrung.

+ Die Diebe sind stolz auf ihre Tat – die Auslöse kommt der Freundschaft zugute. © Josef Hornsteiner

Die Auslöse soll die einst florierende deutsch-amerikanische Freundschaft wieder aufleben lassen

Doch ist ihm und 17 weitere Soldaten und Zivilisten, gemischt aus Deutschen und Amerikanern, das Wunder gelungen. Mit Happy End: Der Maibaum ist am Mittwochnachmittag gegenüber des Headquarters aufgestellt worden. Das Schöne: Die Auslöse soll künftig die einst so florierende deutsch-amerikanische Freundschaft wieder aufleben lassen.

+ Ein Bekennerschreiben erhielt Laura Hemming. © Privat

Zum ersten Mal seit 1945 haben die Amerikaner Hand in Hand mit den Deutschen den „Partnership-Tree“, einen Partnerschaftsbaum, in der Artilleriekaserne an der Breitenau in Garmisch-Partenkirchen aufgestellt. Vor den Augen von Bürgermeisterin Elisabeth Koch, Grainaus Ortschef Stephan Märkl, Garrison-Commander of Bavaria Colonel Kevin A. Poole und vielen weiteren Besuchern ist der 22 Meter hohe Stamm mit Hilfe eines Krans und der Garmischer Feuerwehr in die Höhe gehievt worden. In Zusammenarbeit mit den Bundesforsten ist der Baum auf dem Kasernengelände gefällt worden. Der dortige Bauhof hat ihn geschebbst und weiß-blau angemalt.

Vor rund sechs Wochen bekamen Gräber und seine Kameraden Wind von der Sache. „Sofort haben wir überlegt, wie wir ihn klauen können“, sagt Gäber. Gemeinsam mit weiteren Wettstreitern wurde getüftelt, ein Plan geschmiedet und ein Schlachtplan entwickelt.

+ O’zapft is traditionell mit Bier aus dem Holzfass. © Privat

Am 10. Mai soll er aufgestellten werden, wussten sie. Die Amerikaner haben den Tag bewusst nicht auf den traditionellen 1. Mai gelegt. „Weil da stellen die Deutschen ihre Bäume auf, da wollten wir nicht dazwischen funken“, sagt Kasernen-Sprecherin Andrea Griesser. Zwei Nächte davor sollte der Klau für Gräber und Burkhart über die Bühne gehen. Doch fehlte es an diesem Abend noch an Manpower. „Wir waren nur zu neunt und der Baum wiegt 1,2 Tonnen.“ Mit Muskelkraft und Bandschlingen ging da nicht viel. „Also haben wir mehrere amerikanische Soldaten mit an Bord und ihn am nächsten Tag geholt.“ Alles natürlich unter der offiziellen Erlaubnis von Garnisonsmanagerin Laura Hemming. Beziehungsweise so fast offiziell. Denn diese wusste nur, dass starke Männer und Frauen gebraucht wurden. Das allerdings ihr Maibaum geklaut werden soll, ahnte sie nicht. „Aber es war von oben abgesegnet, dass da niemand von den Teilnehmern Probleme bekommt oder mit Konsequenzen rechnen muss.“

+ Mit Kran und Military-Power ist der 22 Meter hohe Stamm aufgestellt worden. © Josef Hornsteiner

18 tapfere Mitstreiter haben sich dann im Schutz der Dunkelheit aufgemacht und den Stamm auf dem Kasernen-Gelände versteckt. Garnisonsmanagerin Hemming erhielt am Morgen einen Brief mit Krähenmaske. „So haben wir uns genannt. Die Krähen.“ Die Auslöse? Neben Bier und Abzeichen soll wieder ein deutsch-amerikanisches Fest organisiert werden – doch eines außerhalb der Kaserne, für die Öffentlichkeit. So wie früher, bevor die Terroranschläge am 11. September 2001 in New York und jüngst die Corona-Pandemie die Partnerschaft fast zum Erliegen brachten. „Damit die Freundschaft weiter zusammenwächst.“