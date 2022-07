G7-Gipfel in Elmau: „Dieses Format ist völlig aus der Zeit gefallen“

Von: Andreas Seiler

Im Dauereinsatz: Bürgermeisterin Elisabeth Koch, hier bei einem Interview während der Großdemo am Sonntag. © Sehr

Garmisch-Partenkirchen – „Wir haben’s geschafft“: Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) ist nach den anstrengenden G7-Tagen die Erleichterung anzumerken. Die Rathauschefin und ihre Verwaltung waren in den vergangenen Monaten tagtäglich mit den Themen rund um den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben mächtigsten, westlichen Industrienationen, die auf Schloss Elmau tagten, beschäftigt – und mussten nebenbei die normalen Amtsgeschäfte stemmen. „Das war eine Teamleistung“, resümiert die Kommunalpolitikerin stolz. Im Tagblatt-Gespräch zieht sie ihr G7-Fazit. Eins steht für Koch fest: Eine dritte Auflage des Spitzentreffens hier im Landkreis (nach 2015 und 2022) braucht es nicht.

Erleichtert, dass der G7-Gipfel endlich vorüber ist?

Erleichtert und unendlich erschöpft.

Wie fällt Ihr Fazit aus?

Ich bin froh, dass es so gut gegangen ist, dass die Proteste friedlich verlaufen sind, dass nichts passiert ist. Und dass es endlich vorbei ist. Wie gesagt, wir haben uns ja nicht um den Gipfel beworben, aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht.

Welches G7-Erlebnis hat bei Ihnen eine bleibende Erinnerung hinterlassen?

Das waren die Begegnungen am Rande mit Menschen, die ich sonst in meinem Leben nie getroffen hätte. Zum Beispiel den japanischen Mönch, der 2015 schon da war. Der ist auf einmal im Rathaus erschienen mit seinem Gong. Für den haben wir dann ein Zimmer organisiert. Und der wollte unbedingt zur Demo nach Klais. Dann haben wir kurzerhand gesagt: Wir fahren ihn rauf. Solche Begegnungen sind schon etwas ganz Besonderes. Das hat unglaublich viel Freude gemacht.

Garmisch-Partenkirchen hat sich während der „heißen Phase“ in eine regelrechte Polizei-Festung verwandelt. War das übertrieben?

Das kann ich nicht beurteilen. Das ist eine Beurteilung der Sicherheitskräfte. Aber für mich als Bürgerin war es einfach erdrückend. Mir hat das die Luft genommen. Ich wohne an der Protokollstrecke. Du hast ja nichts anderes mehr gesehen, überall nur noch Einsatzfahrzeuge. Und das über Wochen hinweg. Ob das begründet ist, das müssen andere sagen.

Die vielen Einschränkungen, die die Garmisch-Partenkirchner zu tragen hatten, ob nun Homeschooling oder Straßensperren, waren enorm. Können Sie nachvollziehen, dass viele Bürger sagen: Nie wieder G7 hier im Landkreis?

Ich kann das nicht nur nachvollziehen. Ich habe es kommuniziert, dass das so nicht noch einmal geht. Dieses Format ist völlig aus der Zeit gefallen. Trotzdem war dieser Gipfel wichtig. Wir in Europa haben einen Kriegsstandort. Es ist notwendig, dass sich die Entscheidungsträger treffen. Doch dass es uns ein drittes Mal trifft, davon sollte man bitte Abstand nehmen. Das hat nichts mit dem Sankt-Florian-Prinzip zu tun.

Welches Format stellen Sie sich dann vor?

Die Verantwortlichen sollen sich überlegen, ob es nicht Sinn macht, den Gipfel zu verstetigen.

Also an einem festen Standort?

Ja, ein fester Landsitz wie Camp David. Die Bundesregierung hat doch sicherlich eine Immobilie, die hierfür tauglich ist.

Aus den Reihen der Freien Wähler wird eine Resolution gefordert, damit es kein weiteres Gipfeltreffen im Landkreis gibt. Werden Sie diese unterschreiben?

Ich kann Frau Edenhofer (Kreis- und Gemeinderätin Lilian Edenhofer, Anm. d. Red. ) und ihren Mitstreitern anbieten, dass sie mir einen Brief mitgeben, den ich dann im Kanzleramt übergebe. Das wäre viel sinnvoller.

Wann sind Sie im Kanzleramt zu Besuch?

Das werden Sie beizeiten erfahren. Aber man weiß es bereits im Kanzleramt, es braucht keine Resolution mehr.

Wie schnell kann die gesamte Tourismusbranche, die Haupteinnahmequelle der Marktgemeinde, wieder in den Normalbetrieb übergehen?

Das geht ruckzuck. Die Einsatzkräfte waren ja nur temporär hier. Und jetzt kommt der ganz normale Tourismus. Im Norden Deutschlands sind schon teils Ferien. Da habe ich keine Sorge.

Wann werden die großen Liegenschaften des Marktes, die die Polizei vorübergehend belegt hat, wieder frei? Konkret geht es um das Kongresshaus, das Skistadion und das Eissport-Zentrum.

Der Abbau geht rascher als der Aufbau. Das Skistadion und das Eisstadion werden bis spätestens Ende Juli wieder geräumt sein. Der Hausbergbahnparkplatz bis Mitte Juli und das Kongresshaus in der zweiten Juliwoche.

Wie hoch sind die Mieteinnahmen, die die Marktgemeinde beziehungsweise die Gemeindewerke mit der Vermietung erzielt haben?

Diese Auskunft werde ich vollumfänglich auf der Bürgerversammlung erteilen. Das will ich den Leuten persönlich sagen – und nicht über die Presse. Es wurden Verhandlungsergebnisse nicht nur bei Vermietung und Verpachtung erzielt, sondern auch, was Förderungen betrifft.

Was stellen Sie mit dem Geldsegen an?

Ich schaffe doch nicht alleine an. Ich brauche den Gemeinderat dazu. Was nach dem Kommunalen Haushaltsgesetz nicht geht, ist, dass man mit der Gießkanne durch die Gegend geht und jedem einen Zehner in die Hand drückt.

Haben Sie ein Wunschprojekt?

Wir sind Host Town für die Special Olympics. Es würde uns gut zu Gesicht stehen, einen größeren Betrag einzusetzen, um im gesamten Ort Barrierefreiheit zu schaffen. Da bin ich seit geraumer Zeit schon in intensiven Gesprächen. Das wäre dann das Erbe des Gipfels.