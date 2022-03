Bürgerbeteiligung für Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen gestartet - Eine Frage ploppt beim Auftakt mehrfach auf

Von: Barbara Falkenberg

Teilen

Wohin geht die Reise? Die Zukunft des Kongresshauses ist noch unklar. © Sehr

Es wurde schon viel diskutiert, ja teilweise sogar gestritten. Wie es mit dem Kongresshaus weiter gehen soll, diese Frage spaltet die Meinungen. Mit einem Bürgerbeteiligungsprozess will man jetzt zu einem Ergebnis kommen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Geschichte hat längst einen Bart. Seit nunmehr fast 20 Jahren streiten sich verschiedene Gruppen im Ort um die Zukunft des Garmisch-Partenkirchner Kongresshauses. Jetzt stand das mehrteilige Gebäude am Richard-Strauss-Platz einmal mehr im Mittelpunkt des Interesses und des Diskurses – und zwar an einem eher ungewöhnlicheren Ort.

Um endlich zu einem Ergebnis zu kommen, ob das Haus abgerissen oder doch lieber saniert werden sollte, hat die GaPa Tourismus GmbH unter dem Slogan „Mach ernst! Mach mit! Mach Zukunft!“ am Samstag an der Tannenhütte auf 934 Höhenmetern den Auftakt zum Bürgerbeteiligungsprozess GaPa 2030 gemacht.

Alle Stimmen werden gehört.

Zusammen mit dem Beratungsunternehmen CIMA sind verschiedene Veranstaltungen geplant, die am 2. Juli mit einer Sondersitzung des Gemeinderats enden, erklärte Michael Gerber. Der Geschäftsführer von GaPa Tourismus betonte, dass es völlig offen sei, zu welchem Resultat das Ganze führen wird. Seine eigene Meinung, das unterstrich er, kommt dabei nicht zum Tragen. „Ich begleite den Prozess und bin natürlich als Betreiber befangen, aber es wird alles neutral und transparent ablaufen, alle Stimmen werden gehört.“

Zu den Kosten des Projekts wollte sich Gerber nicht äußern. Nur so viel ist heute schon klar: Die Marktgemeinde als Immobilieneigentümerin wird das Kongresshaus-Areal funktional und baulich fortentwickeln müssen, um künftigen Anforderungen – sei es in puncto Barrierefreiheit oder Nachhaltigkeit – standzuhalten.

Tannenhütte als Veranstaltungsort wurde bewusst gewählt

Wie brisant und wichtig das Thema ist, zeigte die rege Beteiligung. Zahlreiche Bürger hatten sich zu Fuß oder per Shuttle-Bus zur Tannenhütte aufgemacht, um bei Kaffee oder Weißbier und in lockerer Atmosphäre ihre Wünsche sowie Sorgen zum Kongresshaus kund zu tun. Unter dem Motto „Seid bunt, wild und frei – skizziert uns euer Kongresshaus der Zukunft“ konnten sie auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Tannenhütte als Ort der Auftaktveranstaltung war bewusst gewählt. „Hier weitet sich der Blick und es gelingt leichter, die Perspektive zu wechseln“, meinte der Tourismuschef. „Wir wollen während eines netten Beieinanders ein Gespür für die Situation und die Meinungslage der Menschen bekommen“, erklärte Christian Hörmann (48), Geschäftsführer von CIMA, das grundlegende Ziel des Beteiligungsprozesses. Mehr zuhören als selber sprechen, um die jeweiligen Argumente zu verstehen – so lautet die Devise.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Teilnehmer verweisen auf Ergebnis des Bürgerentscheids

Einem, dem Aufmerksamkeit geschenkt wurde, war Matthias-Rüdiger Balz. Er machte aus seiner Meinung keinen Hehl: „Es gab klare Bürgerentscheide, das Volk hat sich eindeutig für den Erhalt des Gebäudes ausgesprochen. Warum wird der Prozess nun wieder von vorn aufgerollt, ich verstehe die Motivation nicht“, betonte der 68-Jährige.

Für Peter Ries hingegen kommt nur ein Abriss in Frage. „Bereits im Jahr 2005 haben mein damaliger Kollegen Peter Nagel und ich Sanierungsmaßnahmen dringend empfohlen, heute ist es dafür zu spät“, erklärte der ehemalige Tourismuschef Garmisch-Partenkirchens. Was er an einer privaten Erfahrung untermauerte: Ries hat sein Privathaus abgerissen und neu aufgebaut, „sobald eine Wand gefallen war, kamen weitere Schäden zum Vorschein“. Auch wenn er eine klare Ansicht zum Thema vertritt, so findet er den Beteiligungsprozess dennoch sinnvoll. „Man muss mit den Leuten reden, sie dort abholen, wo sie stehen, Verständnis wecken, die eigene Meinung nicht als gesetzt ansehen. Aber letztendlich sollte man doch den Ratschlägen der Fachleute folgen.“

Persönliches Gespräch: Reiner Schmid-Egger (l.) tauscht sich mit Tourismuschef Michael Gerber aus. © Falkenberg

Während sich die Erwachsenen austauschten, konnten die Kinder unter Betreuung auf der Hüpfburg toben, malen oder basteln. Manche Teilnehmer brachten Kompromisslösungen vor, Reiner Schmid-Egger aber zeigte klare Kante. Aus Überzeugung. Der 81-Jährige schlug in eine ähnliche Kerbe wie Balz und sprach Gerber auf eines der Kernstreitpunkte an: „Wir haben die Bürger doch längst befragt und der Bürgerentscheid im Jahr 2019 war eindeutig, weshalb fängt die Diskussion nun wieder von vorne an?“

Noch immer spaltet das Kongresshaus die Gemüter und so wird es wohl auch am Samstag, 26. März, weitergehen. Dann findet die nächste Veranstaltung live im Kongresshaus (10 bis 15.30 Uhr) statt. In verschiedenen moderierten Arbeitsräumen können sich alle Interessierten bei Kaffee und Snacks mit anderen Bürgern und Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen über die innerörtliche Entwicklung Garmisch-Partenkirchens rund um das Kongresshaus-Areal austauschen.