Mitten im Wohngebiet: Baustelle verkommt zum „Sauhaufen“ - Gemeinde kann nicht viel tun

Der Bauzaun steht schon lange rund um das Areal an der Osterfelderstraße und zeigt, was dort entstehen soll. © Privat

Anwohner ärgern sich über den Umbau des ehemaligen Patton-Hotels in Garmisch-Partenkirchen. Seit viereinhalb Jahren hat sich an der Situation nicht viel verändert. Die Gemeinde kann nur wenig tun.

Garmisch-Partenkirchen – Die Baustelle am ehemaligen Patton-Hotel in Garmisch-Partenkirchen sorgt für Diskussionen. Die Arbeiten an dem Gebäudekomplex, der nach einer zwischenzeitlichen Nutzung als Asylbewerberunterkunft nun in eine Altenresidenz umfunktioniert werden soll, kommen offenbar nicht voran.

Baustelle in Garmisch-Partenkirchen sorgt für Diskussionen: Anwohner verärgert

Zumindest stellen Anwohner seit ein paar Jahren kaum einen Fortschritt fest. Für Ärger sorgen zudem gelagerter Bauschutt, abgestellter Hausmüll und im Wohngebiet parkende Baufahrzeuge. Langsam macht sich die Befürchtung breit, dass das Areal zu einer Dauerbaustelle verkommt und dem Erscheinungsbild der Wohnsiedlung Osterfelder- und Bärenalpstraße immens schadet.

Seit einigen Jahren ist die Marktgemeinde die Heimat von Wolfgang Habicht und seiner Frau. Garmisch-Partenkirchen kennt er seit 1956, als er zum ersten Mal zu Besuch kam. In letzter Zeit macht sich der 74-Jährige aber akut Sorgen um das Image seiner Wahlheimat, genauer gesagt das Viertel rund um die Osterfelderstraße, das durch die Bauarbeiten am ehemaligen Patton Hotel „massiv leidet“. Seit viereinhalb Jahren nimmt er keine nennenswerte Entwicklung mehr wahr. Ganz sporadisch geschehe etwas, dann stehe die Baustelle wieder still – für einige Wochen oder gar Monate. In letzter Zeit „ist so gut wie gar nicht“ gearbeitet worden, beklagt der Anwohner.

Diese Säcke bereiten Anwohnern Sorge: Darauf ist das Wort krebserregend zu entziffern. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Neben den Verzögerungen ist ihm vor allem das Erscheinungsbild vor Ort ein Dorn im Auge. Hinter den Planen sehe es „verwahrlost“ aus, sagt er und schimpft: „Auf gut Deutsch ist das ein Sauhaufen.“ Dokumentiert hat er das Ganze mit Bildern. Die Kavun-Gruppe, die an der Osterfelderstraße baut, bat er vor über einem Monat um eine Stellungnahme. Auf eine Antwort des Münchner Unternehmens wartet er vergeblich.

Baustelle am ehemaligen Patton-Hotel: „Auf gut Deutsch ist das ein Sauhaufen“

Inzwischen hat die Thematik auch die Ortspolitik erreicht. Martin Sielmann (FDP) wandte sich zuletzt mit gewohnt klaren Worten an Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) und forderte eine Überprüfung der Baustelle sowie die Wiederherstellung eines „normalen Zustands“ vor Ort. Der Gemeinderat war von mehreren verärgerten Bürgern angesprochen worden.

„Ich habe auch den Eindruck, dass dort seit Monaten kein Baubetrieb mehr erkennbar ist.“ Der FDP-Mann moniert auch einen Baukran, der seit vergangenem Dezember an der Bärenalpstraße geparkt ist, ohne benutzt zu werden. Das hinterlasse „keinen guten Eindruck“, mahnt er und betont: „Es handelt sich dabei schließlich um ein Wohngebiet mitten im Ort.“ Für Sielmann sei das ein Fall für das Ordnungsamt.

Silvia Käufer-Schropp, Sprecherin der Gemeinde, bestätigt, dass der Kavun-Gruppe in den Jahren 2017 und zuletzt 2019 der Umbau des Anwesens an der Osterfelderstraße 2 genehmigt wurde und konkretisiert: „Im Wesentlichen soll der rückwärtige Gebäudeteil aufgestockt sowie der Innenbereich des ehemaligen Hotelgebäudes in einzelne Wohneinheiten umgebaut werden.“ Rechtlich ist es so, das eine solche Baugenehmigung erst dann erlöschen würde, wenn die Arbeiten vier Jahre unterbrochen wären.

Baustellen-Ärger in Garmisch-Partenkirchen: Landratsamt gibt Entwarnung

Ein stetiger, wenn auch schleppender Fortschritt verhindere dies. Erst nach sechs Monaten Stillstand könne der Bauherr die Wiederaufnahme der Arbeiten anzeigen. Dies sei klar in der Bayerischen Bauordnung festgelegt. Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben macht Käufer-Schropp aber deutlich, dass es „bedauerlich“ sei, wie sich das Projekt in die Länge ziehen würde. Trotz aller Unannehmlichkeiten könne die Gemeinde als untere Bauaufsichtsbehörde oder das Ordnungsamtes nicht einschreiten.

Viel Müll lagert rund um das Gebäude – laut Landratsamt aber alles ordnungsgemäß. © Privat

In Bezug auf die angeprangerten Baufahrzeuge, die teilweise in Seitenstraßen parkten, kann das Rathaus aber Positives vermelden. Das Ordnungsamt habe inzwischen verkehrsrechtliche Anordnungen erlassen. Ab sofort gilt ein Halteverbot für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als dreieinhalb Tonnen. Die Schilder stehen bereits.

Neben dem Erscheinungsbild gibt es aber noch eine weitere, pikante Befürchtung, die Sielmann in seinem Schreiben ins Spiel brachte. So wirft er die Frage in den Raum, inwieweit der dort gelagerte Abfall für die Bewohner der umliegenden Häuser gesundheitsschädlich sein könne. Dass sich hinter dem Bauzaun Hausmüll für längere Zeit staple, „geht einfach gar nicht“, echauffiert er sich. Auf Tüten kann man Schriftzüge lesen, in denen von möglicherweise krebserregenden Stoffen die Rede ist.

Baustellen-Abfall für Anwohner gesundheitsschädlich?

Es müsse geklärt werden, ob der Müll nicht etwa mit Asbest belastet ist. Entwarnung gibt in diesem Fall das Landratsamt. Sprecher Wolfgang Rotzsche betont, dass die besagte Baustelle erst vor einigen Tagen durch das Gesundheitsamt besichtigt worden sei. „Dabei wurden keine Hinweise auf Asbest und Gesundheitsgefährdungen festgestellt.“ Baustellenabfälle und Altholz seien zudem ordnungsgemäß in Containern gelagert gewesen.

Die Baustelle an der Osterfelderstraße ist bei Weitem nicht das einzige Projekt in Garmisch-Partenkirchen, das die Kavun-Gruppe realisiert. Beim Umbau der Wohnblöcke in Burgrain ist der Fortschritt aber deutlich zu erkennen. Zu den Bedenken der Anwohner und den Fragen nach dem Sachstand der Arbeiten am ehemaligen Patton-Hotel wollten sich die Verantwortlichen gegenüber dem Tagblatt nicht äußern. VON TOBIAS SCHWANINGER

