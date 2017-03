Dorfratsch’n begeistern im Bräustüberl

Die Grainauer Dorfratsch’n sind nichts für sanfte Gemüter. Sie singen, schreien, reimen und spotten, was das Zeug hält. Beim Publikum im Bräustüberl kam ihr Humor gut an. Gleich mehrfach war der Saal ausverkauft.

Garmisch-Partenkirchen – Sie singen und sie schreien, sie reimen und vor allem spotten sie: Für ihren krachert unverblümten und deshalb so authentischen Humor sind die Grainauer Dorfratsch’n bekannt – und das schon seit über 20 Jahren. Darum war auch der Bräustüberl-Saal gleich dreimal ausverkauft, als Marlene Nöhmeier sie bei ihrer kabarettistisch-literarischen Veranstaltungsreihe „Auf guad Boarisch“ als ebenso urwüchsig wie frech aufspielende Weibsbilder ankündigte. Schließlich sind diese Damen vor allem deshalb so bekannt geworden, weil ihre Darbietungen alles andere als sanft sind.

Gründerin Martina Burger, ihre Schwester Iris Bauer, Heidi Ebner, Geli Bader und nicht zuletzt die hervorragende Gitarristin Andrea Diepold nehmen kein Blatt vor ihr Mundwerk, wenn sie mit ihren Liedern und G’stanzl’n Leut’ und Situationen derblecken – zum Glück für die Männer am liebsten die Frauen selbst und ihre Probleme. Die Dauersorgen ums Gewicht, um die Falten allerorten, um Bekleidung und Essen, das sind so die Themen, die sie alles andere als nachsichtig oder gar vornehm aufgreifen. Und erst ganz am Ende all dieser Kümmernisse kommen auch die „Oid’n“, die Ehemänner. Der ihre, tröstet sich die Iris beispielsweise, „hat ma a paar Häuser überschrieben – jetzt schmeiß’ ich ihn dann naus“.

Sprüche, wie man sie sich bei einer richtigen Dorfratsch’n vorstellt. Die, um stets auf dem aktuellen Stand der örtlichen Dinge zu sein, keinesfalls vergessen darf, regelmäßig den Doktor zu besuchen, wo man immer allerlei erfährt und vor allem den Dorfratsch’n-Abend nicht zu versäumen, wo die neuesten Infos ausgetauscht werden. Denn sonst kann es passieren, dass man selber ausgerichtet wird. Weiteres wichtiges Zubehör der Martina ist ihr Handy. „Auf dem hab’ i für alles eine App, nur ned für mein’ Oidn, den Depp.“ Sie selber hat jedenfalls stets ihr Handy dabei, „und as Tablet aa dazua, denn was immer auch passiert, i woaß es dann glei“.

Alsbald kommen die Grainauerinnen auch drauf, was wohl ein Schönheitschirurg mit Botox und Silikon an ihnen noch so alles verbessern könnte: unter anderem Augenlider straffen, Tränensäcke abtragen, Busen verändern. „Hauptsach’, mir san schöner wor’n.“ Zudem stehen sie schon deshalb unter einigem Druck, „denn heid ist der Thermomix-Abend und morgen die Tupper-Party, neie Matratzen hama aa scho, mei Liawa, da werd’ no was geh’“.

Klar, dass den vorwitzigen Damen bei all dem g’fotzerten und mit vielen Jodlern garnierten Gesang über Werdenfelser Weiber und Männer und deren Verhaltensweisen auch immer mal wieder Abrutscher unter die Gürtellinie passieren, was empfindsamere Gemüter vielleicht zusammenzucken lässt. Doch was soll’s: Dem Publikum macht’s anscheinend gar nichts aus. Ganz im Gegenteil. Es singt die Refrains mit, klatscht begeistert, bricht am laufenden Band in brüllendes Gelächter aus. Dorfratsch’n sind halt nicht unbedingt was für Sensibelchen.



Wolfgang Kaiser