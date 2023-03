Dreister Dieb will Landsmann bei Polizei anzeigen - und überführt sich dabei selbst

36-Jähriger hatte Diebesgut dabei

Von Andreas Seiler schließen

Zuerst haben zwei Männer in einem Supermarkt Bierdosen geklaut und konnten flüchten, da sie einen Mitarbeiter mit einem Messer bedrohten. Später wollte einer der beiden seinen Kumpan wegen einem anderen Delikt bei der Polizei anzeigen: Und überführte sich damit selbst.

Garmisch-Partenkirchen - Diese Aktion war dreist – und nicht sonderlich schlau: Ein 36-jähriger Eritreer kam am Mittwochabend zur Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, um den Diebstahl seines Handys anzuzeigen. Das Gerät soll ihm sein 33-jähriger Kumpan entwendet haben. Doch damit überführte sich der Mann, der im Landkreis wohnt, selbst.

Denn es stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass er am gleichen Tag zusammen mit dem 33-Jährigen in einem Supermarkt an der Olympiastraße Bierdosen stehlen wollte. Die Täterbeschreibung passte. Und er hatte noch dazu den Rucksack mit dem Diebesgut dabei.

Diebe bedrohten Supermarkt-Mitarbeiter mit Messer

Die beiden Männer wollten den Supermarkt verlassen, ohne für die Getränke zu bezahlen. Als sie von einem Mitarbeiter angesprochen wurden, erhob einer der beiden kurzerhand ein Taschenmesser. Die beiden konnten daher die Filiale ungehindert verlassen.