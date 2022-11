Auf Heroin und Kokain unterwegs - Polizei in Garmisch-Partenkirchen stoppt Drogenfahrt

Teilen

Die Grenzpolizei schnappte einen Drogensünder . (Symbolbild) © Patrick Pleul/DPA

Ein 36-Jähriger Türke hat sich mit falschen Papieren und unter Drogeneinfluss in Garmisch-Partenkirchen hinters Steuer gesetzt. Der Grenzpolizei ging er an der Hauptstraße ins Netz.

Garmisch-Partenkirchen - Eine Drogenfahrt hat die Grenzpolizei am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in Garmisch-Partenkirchen in der Hauptstraße beendet. Die Beamten kontrollierten einen 36-jährigen, türkischen Händler, der mit einem Pkw mit Eichstätter Zulassung unterwegs war. Wie sich laut Polizeibericht herausstellte, hatte der Mann keine Fahrerlaubnis. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Bei der Vernehmung räumte er den Konsum von Heroin und Kokain ein. Der Fahrer konnte nur eine Zulassungsbescheinigung vorzeigen. Seinen Führerschein hatte er angeblich zuhause vergessen.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Bei der Durchsuchung entdeckten jedoch die Polizisten die Ausweisdokumente. Es stellte sich heraus: Die Personalien stimmten mit den Angaben des Mannes nicht überein. Offensichtlich hatte er versucht, seine Identität zu verschleiern. Die Weiterfahrt wurde noch vor Ort unterbunden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.