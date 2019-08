Drohendes Verbot von Kunstrasenplätzen: Das sagen die heimischen Fußball-Vereine 

Bislang blickten Fußballer im Landkreis neidisch nach Garmisch-Partenkirchen, Murnau und Oberau. So ein Kunstrasen – der hat was. Doch könnten die Flächen zum Problem werden.

Landkreis – Gemütlich liegt Florian Brück auf seiner Couch. Entspannen ist angesagt. Der Fernseher läuft eher nebenher. Doch plötzlich wird Brück hellhörig. Haben die da gerade etwas von Kunstrasenplätzen gesagt? Von einem Verbot? Der Vorsitzende des FC Oberau dreht die Lautstärke nach oben. Und tatsächlich: Der TV-Moderator spricht über Pläne der Europäischen Union, die besonders im Winter so beliebten Kunstrasenplätze abzuschaffen. Zu stark sei die Umweltbelastung durch Mikroplastik, das von den Spielfeldern ins Grundwasser gelangt. Bis 2022 sollen sie der Vergangenheit angehören.

Mögliches Kunstrasen-Verbot: Schock für FC Oberau

„Ich war geschockt“, räumt Brück ein. Wer die Sportanlage des FC Oberau kennt, weiß wieso. Seit 2009 gibt es dort ausschließlich eine Kunstrasenfläche. Alle Teams des Vereins trainieren und spielen darauf. „Und das war auch unser Plan für die nächsten 60 Jahre.“ Dieser gerät nun stark ins Wanken. Sollte die EU ihr Vorhaben in die Tat umsetzen, steht der FCO vor einem Riesenproblem. Ein Rückbau des Platzes würde ihn wohl bis zu 300 000 Euro kosten. „Solche Summen sind für uns nicht einfach mal so stemmbar“, unterstreicht Brück. Er setzt darauf, dass die EU die Vereine nicht im Stich lässt, sofern das Verbot kommt. „Ohne Fördergelder stehen wir im Regen.“ Eine deutlich kostengünstigere Variante wäre es, das Gummigranulat, womit der Platz aktuell gefüllt ist, durch auf Kork basierendes Granulat auszutauschen. Dann bräuchte es keinen Rückbau des Kunstrasens. „Inwieweit so etwas möglich ist, müssen wir aber erst noch herausfinden.“

Mögliches Kunstrasen-Verbot: 1. FC Garmisch-Partenkirchen wartet ab

Vor ähnlichen Fragen stehen die Verantwortlichen auch beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Dessen Kunstrasen am Gröben ist ebenfalls mit dem in der Kritik stehenden Gummigranulat ausgestattet. FC-Sportvorstand Arne Albl sieht deshalb jedoch keinen Grund zur Beunruhigung. „Wir warten noch die weitere Entwicklung bei der EU ab“, stellt er klar. Ihn stört, dass die Überlegungen auf einer Studie des Fraunhofer-Instituts fußen, deren Realitätsnähe „überhaupt nicht fundiert“ sei. Sogar die Organisation selbst ruderte nach der ersten Veröffentlichung zurück und sprach davon, noch einmal konkret an die Zahlen herangehen zu müssen. „Das ist doch bezeichnend“, sagt Albl. Bewahrheiten sich die Befürchtungen, dass die Fußballer das Gummigranulat über ihre Schuhe von den Feldern nach außen bis hinein ins Grundwasser tragen, erachtet Albl ein Verbot zu Gunsten der Umwelt als sinnvoll. „Aber solange das nicht sicher ist, verstehe ich nicht, warum die EU alle Vereine verrückt macht.“

Mögliches Kunstrasen-Verbot: TSV Murnau bleibt entspannt

Ins selbe Horn bläst Karl Steingruber. Der Leiter der Murnauer Gemeindewerke hat sich den Kunstrasenplatz des TSV Murnau zuletzt einmal genau angesehen. In Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt kam er zu dem Schluss, dass die Spielfläche „keinerlei Belastung für die Umwelt“ darstellt. Durch die eingebauten Sickerschächte und Versitzgruben lande das Mikroplastik nicht in den umliegenden Wiesen. „Daher sehen wir das Thema bislang recht entspannt.“

Mögliches Kunstrasen-Verbot: SC Eibsee Grainau setzt auf Kork

Wie auch immer der EU-Beschluss ausfallen wird: Fein raus ist der SC Eibsee Grainau. Der Verein hat sich bei der Planung seines Kunstrasenplatzes, der spätestens im Sommer 2020 fertiggestellt sein soll, von Beginn an auf Korkgranulat als Füllmaterial festgelegt. SC-Vorsitzender Christoph Elsner hatte bei einem Workshop für Vereine, die einen Kunstrasen bauen möchten, erstmals davon gehört – und war sofort begeistert. „Kork ist ein natürliches Produkt, das mit der Umwelt wunderbar verträglich ist“, betont er. Zwar ist es etwas teurer als das bisher weitverbreitete Gummigranulat, jedoch saugt es Wasser stärker auf und erhitzt sich bei Sonnenschein nicht so schnell wie Gummi. Elsner ist froh, dass sich seine Mitstreiter und er bei der Planung für die Kork-Variante entschieden haben. „Ansonsten würden wir jetzt blöd dastehen.“ So allerdings ist aus Sicht des SCG alles in bester Ordnung. „Unsere Pläne werden von denen der EU in keinster Weise beeinträchtigt.“