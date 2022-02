Geologischer Lehrpfad: Dreiste Diebe klauen Edelsteine und zertrümmern sie

Fassungslos über den Diebstahl und Vandalismus am Geologischen Lehrpfad sind Peter Ries (l.) und Peter Meinelt. Für entscheidende Hinweise auf die Täter haben sie 500 Euro Belohnung ausgesetzt. © Margot Schäfer

Fassungslos stehen die Verantwortlichen am Geologischen Lehrpfad in Garmisch-Partenkirchen: Unbekannte haben mit dem Hammer Edelsteine aus Gneis herausgeschlagen, sie zum Teil zerstört. Für Hinweise auf die Täter warten 500 Euro Belohnung.

Garmisch-Partenkirchen – Immer wieder ist der Geologische Lehrpfad entlang der Partnach in den vergangenen Jahren beschädigt worden. Was Peter Meinelt aber jetzt auf einem seiner Rundgänge entdeckt hat, das macht ihn fassungslos. So etwas hat der Mineralienexperte vom Fremdenverkehrsverein Garmisch-Partenkirchen noch nicht erlebt. In zwei große graue Gneissteine auf dem eineinhalb Kilometer langen Rundweg sind Edelsteine eingelassen. Zwei davon haben Unbekannte herausgehämmert und gestohlen. Sechs andere wurden beschädigt. Vereinsvorsitzender Peter Ries schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Er hat Anzeige erstattet. „Wir müssen dem Einhalt gebieten, deshalb bitten wir die Bevölkerung um Mithilfe.“ 500 Euro hat der Vorstand für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des oder der Täter führen.

Geologischer Lehrpfad in Garmisch-Partenkirchen: Der wohl längste in ganz Europa

Viele bürokratische Hürden mussten überwunden werden, viel Einsatz brauchte es, bevor der Lehrpfad „Die Steine des Alpenraums“ realisiert wurde. In mehreren Abschnitten war er schließlich in Partnerschaft mit „Best of the Alps“ zwischen Bahnhofstraße und Olympia-Skistadion von 2015 bis 2020 in mehreren Abschnitten entstanden. Er gilt als längster seiner Art in ganz Europa, wird inzwischen von Einheimischen und Touristen, Schulklassen und Studentengruppen gern besucht, ist in Ortsführungen eingebunden. In beispielhafter ehrenamtlicher Arbeit haben hier Initiator Heiko Düsterhöft, seine Mitstreiter Meinelt, Bruno Kifinger und Steinmetz Jürgen Seefried, unterstützt vom Vorstand des Fremdenverkehrsvereins, etwas Besonderes geschaffen. Die Kosten von 40 000 Euro wurden durch Spenden, „Steinverkäufe“ und Eigenmittel des Vereins erbracht. Nach fachkundiger Vorarbeit haben die Vereinsmitglieder aus dem gesamten Alpenraum Steine organisiert, transportiert, bearbeitet, an ihren Platz befördert und beschriftet. 160 Exponate aus den 5 Alpenländern, 12 Informations- und Schautafeln säumen inzwischen den Weg. Darunter sind Gabionen, wunderschön polierte Steintafeln an der Ufermauer, Säulen sowie Spiele, darunter Tic Tac Toe, für Kinder. Der schwerste Stein wiegt dreieinhalb Tonnen, die ältesten Steine sind über 500 Millionen Jahre alt.

Eine weitere Idee kam den Lehrpfad-Machern: Neben Steinen des Alpenraums wollten sie auch den Edelsteinen aus aller Welt einen Platz geben. Dank großzügiger Sponsoren konnte Meinelt einen tiefblauen Lapislazuli, einen orangeroten Achat, einen Hämatit (Blutstein) sowie versteinertes Holz und weitere besondere Edelstein- und Halbedelstein-Raritäten erwerben. Steinmetz Seefried war überzeugt, dass diese, eingelassen in Gneis-Gestein und fest verklebt, gut gesichert seien. Jetzt weiß er und seine Mitstreiter: Das reicht nicht aus.

Vandalismus am Lehrpfad: Vorfall ereignete sich Ende Jahuar, Anfang Februar

Zugeschlagen haben die Diebe wohl Ende Januar, Anfang Februar. Erst jetzt wurde der Vorfall entdeckt. Offenbar haben sie den Amethyst aus Brasilien und den Spektrolith/Labradorit aus Finnland mit dem Hammer herausbekommen. Bei den anderen ist ihnen dies offenbar nicht gelungen- „Die haben sie stark beschädigt, teils zertrümmert. Genauso schlimm“, sagt Meinelt.

Er und seine Vereinskollegen hoffen jetzt, dass Anwohner oder Hunde-Gassi-Geher etwas gehört, die Diebe vielleicht sogar gestört haben. „So etwas kann man nicht hinnehmen“, sagt Ries empört. Entmutigen lassen wollen sich die Aktiven des Fremdenverkehrsvereins trotz herausgerissenen Steinen, verbogenen Stelen, verschwundenen Marmortafeln in der Vergangenheit und aktuellem Vandalismus aber nicht. „Wir werden neue Steine kaufen, für die sich vielleicht ein Sponsor findet“, hofft Meinelt und versichert: „Diese werden wir noch besser sichern.“ Auch auf die von der Gemeinde bereits zugesagte Beleuchtung hofft der Verein. Für Ries steht fest: „Unsere touristische Attraktion lassen wir uns durch Vandalismus nicht zerstören.“

Zeugen gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Ende Januar, Anfang Februar haben die dreisten Diebe auf dem Geologischen Lehrpfad an der Partnach zugeschlagen. Sie haben Steine geklaut und schwer beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0 88 21/91 70 entgegen.