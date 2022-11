Neuer Anlauf: Sicherheitswacht für Garmisch-Partenkirchen

Von: Andreas Seiler

Gehört vielerorts in Bayern zum Straßenbild: Mitglieder einer Sicherheitswacht auf Streife, wie hier in Schliersee. © Archiv-Plettenberg

Der Markt Garmisch-Partenkirchen liebäugelt erneut mit der Einführung einer ehrenamtlichen Sicherheitswacht, die auf Streife gehen und nach dem Rechten sehen soll. Zumindest sprach sich in einer Vorberatung der Sozial- und Ordnungsausschuss für die Hilfspolizisten aus. Dabei hatte der Gemeinderat 2018 ein solches Konzept abgelehnt.

Garmisch-Partenkirchen – Sie sind normale Bürger, tragen aber Uniform: In immer mehr bayerischen Orten gibt es Sicherheitswachten. Ehrenamtliche sollen gegen eine Aufwandsentschädigung in der Öffentlichkeit patrouillieren, auf diese Weise das Sicherheitsgefühl stärken und die Polizei entlasten, so das Kalkül des Programms, für das der Freistaat wirbt.

Zustimmung im Sozial- und Ordnungsausschuss

In der Garmisch-Partenkirchner Ortspolitik stößt dieses Projekt auf Zustimmung. Der Sozial- und Ordnungsausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung nach längerer Debatte dafür. Tenor: Man sollte dem Ganzen eine Chance geben. „Wir können nicht überall Security beauftragen“, sagte Daniel Schimmer (Freie Wähler). Und Hermann Guggemoos (CSU) meinte: „Das steht und fällt mit der Auswahl der Personen.“ Endgültig entschieden ist in der Sache allerdings noch nichts, das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Einen entsprechenden Antrag hatte Lilian Edenhofer (Freie Wähler) eingebracht. „In rund 20 Kommunen in Oberbayern Süd, wo die Sicherheitswacht bereits im Einsatz ist, macht man durchweg positive Erfahrungen“, schreibt sie – und nennt als Beispiel die Stadt Starnberg, wo die Helfer effektiv und bürgernah unterwegs seien. Edenhofer zählte in der Sitzung eine Reihe von Problemen in Garmisch-Partenkirchen auf, bei denen ihrer Ansicht nach eine solche Wacht hilfreich wäre. So könnte sich Edenhofer zufolge der Markt die hohen Ausgaben für den privaten Sicherheitsdienst sparen, der im Michael-Ende-Kurpark für Ordnung sorgt. Denn die Kosten für die Sicherheitswacht trage komplett der Freistaat. In der Grünanlage hatten bekanntlich Drogenmissbrauch, Vandalismus, Müll und Lärm für zahlreiche Beschwerden gesorgt. Edenhofer verwies auch auf Radlrowdys in der Fußgängerzone und auf die Gesamtsituation. Gerade Frauen fühlten sich in der Nacht nicht mehr sicher, sagte sie.

Als Experte war Christian Langenmair, Leiter der hiesigen Polizeiinspektion, geladen. „Das ist ein starkes Plus für die Sicherheit“, sagte er mit Blick auf die Bürger in Uniform, die eine Schulung durchlaufen. Die freiwilligen Kräfte seien ein Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Als mögliche Einsatzorte nannte Langenmair neben den Parks und der Fußgängerzone unter anderem das Einkaufszentrum GEP sowie touristische Hotspots wie die Partnachklamm.

„Wir wollen keine Rambos“

„Wir wollen keine Rambos“, betonte der Beamte. Bei der Auswahl komme es auf die charakterliche Eignung an. Dazu zählten Zuverlässigkeit und Zivilcourage. Sollte sich jemand als untauglich erweisen, fliege er aus dem Team wieder raus. Die Möglichkeiten der „Hilfssheriffs“ sind jedoch begrenzt: So können sie jemanden, der sich nicht an die Spielregeln hält oder eine Straftat begeht, festhalten und seine Personalien erheben.

Bemerkenswert: Die Rathaus-Verwaltung hatte dem Ausschuss empfohlen, den Edenhofer-Antrag abzulehnen. Das Thema ist nicht neu. 2018 hatte sich zunächst der Hauptausschuss für eine Sicherheitswacht ausgesprochen. Der Gemeinderat schmetterte dann allerdings in einer Kampfabstimmung das Vorhaben ab. Vor allem die Sorge, mit der Einführung der ehrenamtlichen Streifengänger werde der Personalmangel bei der Polizei kompensiert und auf das Ordnungsamt komme Mehrarbeit zu, führte zur Ablehnung. Inzwischen scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben. Ihm sei es neu, meinte Mike Bräu (CSU), dass die Mitglieder der Sicherheitswacht doch gewisse Befugnisse haben. „Das klingt heute ganz anders.“