Gedenkfeier zum Jahrtag des Kriegsbeginns in der Ukraine: Ein Abend der Emotionen

Von: Christian Fellner

Großer Moment: Vitali Klitschko spricht in einer aufgezeichneten Botschaft zu den Gästen im Festsaal. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

In Garmisch-Partenkirchen ist eine Gedenkfeier zum Jahrtag des Kriegsbeginns begangen worden - mit viel ukrainischer Tradition und klaren Worten. Unter anderem von Vitali Klitschko, der eine Videobotschaft geschickt hat.

Garmisch-Partenkirchen – Es war ein Abend vollgepackt mit emotionalen Momenten, zum Innehalten, und manchmal lief es einem auch kalt den Buckel hinunter. Zum Beispiel, als Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, in einer Videobotschaft zu den Gästen im Festsaal Werdenfels sprach. Zunächst auf Ukrainisch, dann noch ein paar Sätze auf Deutsch. Da saßen ältere Damen aus dem angegriffenen Land in den Stuhlreihen, denen die Tränen über die Wangen liefen. Das Leid der Menschen, der Geflohenen, es war teilweise mit den Händen zu greifen.

Und doch waren bei dieser Gedenkveranstaltung zum Kriegsbeginn in der Ukraine vor exakt einem Jahr, den die Marktgemeinde gemeinsam mit dem George C. Marshall-Center auf die Beine gestellt hatte, nicht nur Trauer, Ärger und Frust zu spüren. Die hochrangigen Gäste erneuerten ihre Versprechen, Hilfe zu leisten, drückten ihr Mitgefühl aus und versuchten auch eine Botschaft der Hoffnung auszusenden. Und so ein bisschen konnten dann auch die vielen „ukrainischen Mitbürger“, wie sie Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) bewusst nannte, einen Teil ihrer Lebensfreude und ihrer Traditionen darbringen. Generalmajor Barre Seguin, der Leiter des US-amerikanischen Zentrums für Europäische Sicherheitsstudien in Garmisch-Partenkirchen, fand – indirekt an den Machthaber in Russland gerichtet – einen treffenden Kommentar für das Bühnenspektakel: „Wie kann einer behaupten, dass die Ukraine keine eigene Geschichte hat, keine eigene Kultur bei dem, was wir hier gesehen haben.“

Abend bot einen bunten Mix aus Showeinlagen

Der Abend bot einen bunten Mix aus Showeinlagen, den Ukrainer, die nun in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung leben, einstudiert hatten. Aber eben auch einen offiziellen Teil mit Redebeiträgen unter anderem des früheren Bundesfinanzministers Dr. Theo Waigel (CSU). Der rollte die Historie der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine nochmals auf, erklärte Zusammenhänge. „Die Hoffnung, dass nach den friedlichen Ereignissen 1989/90 in Europa und der Welt der Ewige Frieden ausbricht, hat getrogen“, räumte Waigel ein. Michail Gorbatschow sei ein Glücksfall gewesen, selbst Boris Jelzin „hielt sich an die Verträge“. Wladimir Putin, den er als „Dämon im Kreml“ titulierte, sei auf diplomatischem Wege gescheitert, das alte Sowjetreich wieder aufzubauen, nun „greift er zum letzten Mittel der militärischen Intervention mit der Drohung der Atommacht im Hintergrund“. Waigel stellte eine klare These an das Ende seiner Worte: „Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren! Das wäre eine Niederlage für Europa und die freie Welt.“

Rathauschefin Koch richtete den Fokus mehr auf regionalere Aspekte. Sie erinnerte an den 24. Februar 2022. „Wir alle haben damals ein wenig aufgeatmet, weil Coronabeschränkungen gelockert wurden, wir unseren Fasching wieder feiern konnten.“ Es war der Unsinnige Donnerstag. „Unsinnig, das ist in absurder Weise genau das treffendste Adjektiv, das diesen traurigen Tag, diesen unsäglichen Beginn der Kriegshandlungen am besten beschreibt.“ Er werde ihr immer im Gedächtnis bleiben.

Stehen zusammen: (v.l.) Elisabeth Koch, der ukrainische Konsul Oleksandr Prokopenko mit Begleiterin, US-Generalkonsul Timothy Liston und Generalmajor Barre Seguin, Direktor im Marshall-Center. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Seguin hob die Reise von US-Präsident Joe Biden hervor, der Kiew in den Tagen zuvor besucht hatte. „Es ist einmalig, dass ein Präsident ein solches Risiko auf sich genommen hat.“ Das zeige, wie ernst es den USA sei. „Wir werden die Ukraine unterstützen, solange es dauert.“ Er habe großen Respekt vor dem ukrainischen Volk, das sich schon ein Jahr gegen Russland stemme. Das Marshall-Center in Garmisch-Partenkirchen hat sehr enge Bande zur Ukraine geknüpft, empfängt immer wieder Gäste für Schulungen aus diesem Land. „Aber diese Situation zeigt uns auch, dass es noch sehr viel tun gibt für Demokratie und Frieden.“

Hochemotional die Botschaft von Vitali Klitschko, der seine Landsleute zum Durchhalten ermunterte. „Wo auch immer wir sind, wir stehen zusammen. Wir alle glauben an die Ukraine“, stellte er klar. Beim deutschen Volk bedankte er sich aufrichtig: „Diese Hilfe ist überlebenswichtig für unsere Menschen. Danke für alles, was Sie für uns tun.“

Ukrainische Folklore im Werdenfelser Land: Seit drei Monaten singen und tanzen Jung und Alt gemeinsam. Die Mitglieder der Gruppe haben sich in der Region getroffen und ein Programm einstudiert. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Dass sich die Ukrainer in der Region wohlfühlen, das ist der Bürgermeisterin ein großes Anliegen. In dieser Situation zu helfen, „ist unser Grundverständnis. Wir alle hoffen, dass Ihr Volk bald einen Frieden findet, der auch auf uns alle abstrahlen wird“.

Eine Überraschung hielt der Abend noch bereit. Katja Boyarshenova, eine Psychologin, die sich seit März 2022 in Garmisch-Partenkirchen befindet und Hilfe für ihre Landsleute leistet (wir berichteten), überraschte die heimischen Entscheidungsträger mit einem speziellen Geschenk: einem Hahn aus Keramik, „der in diesem Krieg zu einem Symbol für das unbeugsame Volk der Ukraine wurde“. Er habe in einem kleinen Küchenschrank in einem niedergebombten Haus gestanden, der als einziger nach dem Angriff stehen blieb. Ein Exemplar überreichte sie an Koch, Seguin und Landrat Anton Speer. Ein rührender Abschluss.