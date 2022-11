Explodierende Immobilienpreise: Garmisch-Partenkirchens Erfolgsmodell in Gefahr

Präsentierten im Kongresshaus ihre Forschungsergebnisse: (v.l.) Prof. Dr. Christian Steiner, Theresa Kors und Dr. Gerhard Rainer. © Krinninger

Die explodierenden Immobilienpreise werden für Garmisch-Partenkirchen zunehmend zum Problem. Eine Forschungsgruppe der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt warnt vor einer Fehlentwicklung. Vor allem der Boom bei Feriendomizilen entzieht dem Markt wertvollen Wohnraum.

Garmisch-Partenkirchen – Das Problem ist bekannt – und treibt vielen Ortspolitikern die Sorgenfalten auf die Stirn: Wohnen ist in Garmisch-Partenkirchen der reinste Luxus – ein Trend, der sich zuletzt verschärft hat. Die Zahlen, die eine Arbeitsgruppe der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Rahmen eines geförderten Forschungsprojekts ermittelte, sprechen eine deutliche Sprache. Ein Beispiel: Kostete 2011 ein Einfamilienhaus im Schnitt 625 000 Euro, waren es 2021 schon 1,53 Millionen Euro. Die Folge: Normalverdiener haben keine Chance, zu Wohneigentum zu kommen. Und auch die Mieten kletterten in schwindelerregende Höhen.

Die Wissenschaftler der Fachrichtung Humangeographie um den Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Christian Steiner nahmen im Kreisort die Zusammenhänge zwischen dem Tourismus und Immobilienmarkt genauer unter die Lupe, werteten Daten sowie Statistiken aus und sprachen mit zahlreichen Experten. Ihr Ergebnis, das sie jetzt im Kongresshaus vorstellten, ist alarmierend – und dürfte die wohnungspolitische Debatte anheizen.

Junge Bevölkerung wird verdrängt

Gerade die arbeitende und junge Bevölkerung, so die Diagnose der Uni-Gruppe, werde regelrecht verdrängt, da sie sich die Preise nicht mehr leisten kann. Steiner sprach von einer „problematischen Entwicklung“ – und warnte: „Das wird den Fachkräftemangel massiv erhöhen.“ Schon jetzt klagen viele Betriebe darüber, dass sie keine Mitarbeiter finden, weil bezahlbarer Wohnraum fehlt. Letztlich, betonte Steiner, stehe das wirtschaftliche Erfolgsmodell Garmisch-Partenkirchens auf dem Spiel. Denn die Auswirkungen der Immobilienkrise bekommen die Tourismusbetriebe besonders hart zu spüren. Gerade in dieser Schlüsselbranche sind geringe Löhne weit verbreitet, was für die Betroffenen die Wohnungssuche zusätzlich erschwert.

Ein wesentlicher Treiber ist der Boom bei Ferienwohnungen und -häusern. Rund 900 gibt es mittlerweile im Markt, teilweise auf Luxus-Niveau. Diese Investition scheint ausgesprochen lukrativ zu sein – und Anleger anzuziehen. Spezialisierte Agenturen bieten regelrechte Rundum-sorglos-Pakete an, kümmern sich um alles, angefangen bei der Vermarktung im Internet bis hin zur Reinigung. Ein funktionierendes Geschäftsmodell, bei dem der touristische Aspekt in den Hintergrund gerückt ist. „Es geht um die Rendite“, sagt Theresa Kors, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem Forschungsprojekt.

Die entscheidende Frage lautet: Was kann die Gemeinde tun? Fest steht: „Es gibt einen Bedarf gegenzusteuern“, sagt Steiner. Er nannte eine Reihe an Möglichkeiten – angefangen bei einer städtebaulichen Steuerung bis hin zur Gründung einer kommunalen Wohnbaugesellschaft und einer aktiven Flächenpolitik. Bemerkenswert: Die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer bringt nach Ansicht der Wissenschaftler nicht so viel. Der Grund: Die Mehrbelastung wird von den meist vermögenden Eigentümern einfach akzeptiert.

Bauunternehmer fordert Bauland-Ausweisung

Nach der Präsentation entwickelte sich unter den Besuchern des Abends, darunter auch Gemeinderäte, eine rege Diskussion. Tenor: Es mache keinen Sinn, sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben. Alle Akteure müssten versuchen, einen Ausweg aus der Misere zu finden. Dazu wurden einige Ansätze genannt. So stehen der Kommune nach Ansicht von Franz Hummel durchaus wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung. Dem Bauunternehmer zufolge könnte sie beispielsweise Bauland ausweisen und mit sozialen Auflagen versehen oder das Baurecht lockern. Kern des Übels seien die immens hohen Preise für Grundstücke. Zusammen mit den gestiegenen Baukosten und Kreditzinsen setzten sie die Preisspirale in Gang. Auch einheimische Erben, verdeutlichte der Unternehmer, versuchten, bei Verkäufen maximale Erlöse zu erzielen – oftmals in Form eines Bieterverfahrens.

Es wurden auch Stimmen laut, die forderten, die Anzahl der Ferienwohnungen zu begrenzen. „Wir brauchen einen Stopp bei den Gästebetten“, mahnte Dehoga-Kreischef Daniel Schimmer, der für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. Nur so könne man hochwertigen Tourismus gewährleisten, sagte der Hotelier. Einen Vorschlag machte Kreisbaumeister Alkmar Zenger. Es bestehe die Möglichkeit, Ferienwohnungen in bestimmten Ortsgebieten auszuschließen.