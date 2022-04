Neues Tragseil für Alpspitzbahn angeliefert: Ein fast 50 Tonnen schweres Ersatzteil

Von: Josef Hornsteiner

Nur wenige Zentimeter Spielraum: Juniorchef Peter Wipfli (r.) dirigiert per Funkgerät den Fahrer des Schwertransports rückwärts zur Alpspitzbahn. © Josef Hornsteiner

Das Original-Tragseil der 1973 eröffneten Alpspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen muss dringend getauscht werden. Spektakulär ist nun das neue, fast 50 Tonnen schwere Ersatzteil angeliefert worden. Eine technische Herausforderung steht nun bevor.

Garmisch-Partenkirchen – Ein wenig erinnert der Transporter an einen Tausendfüßler. Über 40 Reifen reihen sich an dem langen Koloss. Über 200 Kilometer und zehn Stunden Fahrzeit liegen hinter der Lkw-Crew rund um Beat Zurlinden und seinem Schweizer „Splice-Team“. Vorbei an Grenzkontrollen, samt Begleitfahrzeug mit Warnlicht. An Bord: ein fast 50 Tonnen schweres Ersatzteil – das neue Tragseil der Alpspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen.

Seit der Eröffnung der Bergbahn am 1. Januar 1973 ist das alte Seil im Einsatz. Rund 75 000 Betriebsstunden lang hat es gute Dienste geleistet, bis zu 81 Personen pro Kabine von 750 auf 2050 Höhenmeter zur Bergstation am Osterfelderkopf gebracht. Das Seil ist nur 46 Millimeter stark, doch besteht es vom Kern bis zur Außenlage aus Drähten, die tonnenschwer belastbar sind. Sie lassen sich zwar nur schlecht biegen, haben wenig Verschleiß, unsterblich ist das Tragseil aber trotzdem nicht. An den Stützen und in der Talstation wird es hochbelastet. „Nach den Prüfrichtlinien müssen diese belasteten Teilbereiche alle zwölf Jahre verschoben werden“, teilt Karl Dirnhofer, technischer Leiter der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB), mit. Nach 50 Jahren ist diese Seilreserve nun aufgebraucht. Ein neues muss her.

Nach zehn Stunden angekommen: Der Chef der Seilzugfirma Beat Zurlinden (l.) bereitet die Ablagerung vor. © Josef Hornsteiner

Am Montagabend ist es von der Herstellerfirma Fatzer aus dem Schweizer Romanshorn am Bodensee angeliefert worden. Jetzt geht es um Zentimeter. Peter Wipfli, Junior-Chef der Transportfirma, steht in rotem Arbeitsgewand an der Wiese der Talstation der Alpspitzbahn. Mit einem Funkgerät gibt er dem Lkw-Fahrer Anweisungen, wann er einzuschlagen hat, welche Seite des Transporters hydraulisch nach oben oder unten bewegt werden muss. Geschickt manövriert er so den Koloss rückwärts zur Bergbahn – vorbei an Steinen und Mauern. Eine ganze Armada an Mitarbeitern wartet bereits, um die große meterhohe Seilspule an ihren temporären Lagerplatz zu bringen. Auch alle vier Seilbahntechniker-Azubis sind vor Ort, wollen die seltene Aktion beobachten. Nach gut einer Stunde ist die Fracht abgeladen und fixiert.

Einige Schaulustige verfolgen die Ankunft der 50 Tonnen schweren Fracht an der Alpspitzbahn. Das neue Tragseil ist am Montag von der Schweiz nach Garmisch-Partenkirchen gebracht worden. Das „Splice-Team“, die Seilzugfirma, zeigt sich für den Transport verantwortlich. © Josef Hornsteiner

In den nächsten Tagen wird der Tragseil-Wechsel über die Bühne gehen. Insgesamt müssen zwei Stück pro Laufrichtung erneuert werden. Das zweite kommt, wenn das erste installiert ist. Insgesamt vier Wochen plant die BZB hierfür ein. Zuerst ziehen die Facharbeiter vorsichtig das alte Seil von dem Laufwerk mit 24 Rollen. Dann wird das neue 4050 Meter lange Drahtkonstrukt aufgezogen. In gut zwei Wochen dann das gleiche Spiel noch einmal mit dem zweiten. Die Sicherheit steht an oberster Stelle: Bereits vor dem Transport ist das Tragseil in der Schweiz von Gutachtern überprüft worden. Vor dem Anbringen wird es noch einmal gesichtet, um Transportschäden auszuschließen. Wenn es an seinem Platz ist, kontrollieren Gutachter das Seil ein letztes Mal, bevor die Bahn spätestens am 3. Juni wieder in Betrieb geht.