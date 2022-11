Sanierung der Werdenfelsstrecke: Ein gelbes Ungetüm im Einsatz

Von: Andreas Seiler

Alles automatisch: Der Umbauzug entfernt die alten Schienen und Schwellen und setzt gleichzeitig neues Material ins Gleisbett. Hier ist die Maschine bei Garmisch-Partenkirchen im Einsatz. © Krinninger

Die Deutsche Bahn musste nach dem schrecklichen Zugunglück bei Burgrain viel Prügel einstecken. Es war offenbar politischer Druck nötig, um ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für die Hauptstrecke der Werdenfelsbahn auf den Weg zu bringen. Inzwischen kommen die Arbeiten mit schwerem Gerät gut voran – und der Konzern zeigt sich lernfähig.

Garmisch-Partenkirchen – Nicht nur für Bahnfans ist der etwa 500 Meter lange Umbauzug der Spezialfirma Schweerbau aus Stadthagen ein echte Attraktion – und ein begehrtes Fotomotiv. Das gelbe Ungetüm, das im Auftrag der Deutsche Bahn (DB) landesweit eingesetzt wird, ist ein Wunderwerk der Technik. Denn nach den Vorarbeiten und der Reinigung des Schotters ist es dazu in der Lage, die Schienen und Schwellen nahezu vollautomatisch zu erneuern. Mithilfe von Greifarmen und Förderbändern werden die alten Teile aus dem Gleisbett gehoben und durch neues Material ersetzt – wie am Fließband. „Die Maschine macht alles in einem Zug. Das ist faszinierend“, schwärmt Christoph Herzog, der bei der Bahntochter DB Netz für das Netz München zuständig ist. Zu dem Gebiet gehört auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Umbauzug schafft 220 Meter in der Stunde

Nach dem schweren Zugunglück Anfang Juni bei Burgrain, bei dem fünf Menschen starben, wird die Hauptstrecke der Werdenfelsbahn zwischen Murnau und dem Kreisort auf einer Länge von rund elf Kilometern umfassend erneuert. Allein heuer investiert die Bahn dort nach eigenen Angaben etwa zehn Millionen Euro in die Infrastruktur. Das Sanierungsprojekt, das im Sommer startete, steht kurz vor dem Abschluss. Nächste Woche am Mittwoch, 16. November, sollen die Züge wieder rollen. Jetzt gab die Bahn einen Einblick in die aufwändigen Arbeiten und demonstrierte im Rahmen eines Pressetermins in Garmisch-Partenkirchen in der Nähe der Amselstraße den besagten Schweerbau-Umbauzug. Etwa 220 Meter schafft das stählerne Monstrum in einer Stunde. Etwa drei Tage dauert es, um die neuen Schienen und Schwellen zu verlegen. Dann müssen sie noch verschweißt und austariert werden.

Auf das Zugunglück angesprochen, reagieren Herzog und DB-Pressesprecherin Kathrin Kratzer zurückhaltend. Zu den möglichen Ursachen wolle man sich nicht äußern, hieß es. „Die Ermittlungen laufen“, erklärt Kratzer. Die Modernisierung von Streckenabschnitten sei bereits vor dem Unfall, bei dem ein Regionalzug entgleiste, geplant gewesen, berichtet Herzog. Dazu habe auch die Unglücksstelle gezählt. Jetzt habe man die Projekte teilweise vorgezogen, gebündelt und erweitert. Was ursprünglich bis Ende des Jahrzehnts auf der To-do-Liste stand, soll jetzt seinen Angaben zufolge in den nächsten Jahren bis 2025 erledigt werden. 80 Millionen Euro nimmt die Bahn für dieses Investitionsprogramm insgesamt in die Hand, um die Strecken im Werdenfels und Oberland auf Vordermann zu bringen.

Bahn räumt nach Kritik Lernprozess ein

Das Unternehmen bekam zuletzt aufgrund der mitunter chaotischen Zustände einiges an Kritik zu hören. Landrat Anton Speer (Freie Wähler) und die Landkreis-Bürgermeister bemängelten die langsame oder unzureichende Kommunikation. So wusste beispielsweise niemand Bescheid, als Baustellenwege errichtet oder Schrankenanlagen abmontiert wurden. Auch der Schienenersatzverkehr führte zu Frust und Klagen, weil er nicht richtig funktionierte. Bei der Bahn räumt man einen Lernprozess ein. „Das war anfangs etwas holprig“, sagt Herzog. Doch der eingerichtete Runde Tisch mit den Kommunalvertretern schuf seiner Ansicht nach Vertrauen. „Dort werden die Probleme pragmatisch gelöst.“ Dass weiterhin Kritik laut wird, ist dem Manager bewusst. Aber: „Man kann es nicht allen recht machen“, sagt er.