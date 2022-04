Gausingen in Garmisch: Ein Hochfest der unverfälschten Volksmusik

Die Garmischer Sängerinnen mit Ursula Krinninger, Ulrike Klöck, Annelies Sailer und der Begleitung Matthias Klöck. © Klaus Munz

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause: Das Gausingen der Oberländer Trachtenvereinigung in der Garmischer Bayernhalle begeistert mit hochkarätiger Besetzung.

Garmisch-Partenkirchen – Zwei lange Jahre musste das Gausingen coronabedingt pausieren. Und für viele Musikanten bestanden in der Pandemie keine oder nur beschränkte Möglichkeiten, sich öffentlich zu präsentieren. Das große Gausingen der Oberländer Trachtenvereinigung am vergangenen Samstag in der Bayernhalle des Garmischer Volkstrachtenvereins war somit ein erster, langersehnter Schritt zurück in eine weitgehende Normalität. Und die wiedergewonnene Freude, endlich wieder gemeinsam musizieren zu dürfen, war den zahlreichen, überwiegend jungen Madl und Buam aus den Reihen der Gauvereine auch ins Gesicht geschrieben. Was sich auch beim Gausängerwart widerspiegelte. „Es ist eine Freude anzusehen, die ganze Bühne bevölkert mit schneidigen Sängerinnen und Musikanten“, sagte Peter Egner, der das dankbare und aufmerksame Publikum launig durchs exakt vierstündige Programm führte.

Mit einem festlichen Marsch eröffneten die Garmischer Weisenbläser die Veranstaltung, die bereits 20 Mal in der feierlich dekorierten Bayernhalle vonstatten ging. Vereinsvorsitzender Christian Ruf erinnerte dabei an die Tradition der Veranstaltung, die gleichermaßen Volksmusik, Gesang und auch die heimische Mundart fördert. Nach einem schmissigen Stückl der Mittenwalder Grünkopfmusi und dem Grußwort des Gauvorsitzenden Josef Mayr folgte vor dem Musikblock eine erste Mundartlesung. Jenes im Jahre 1996 von Hermann Ostler (Cölle-Mandi) zum 100. Vereinsjubiläum verfasste Gedicht, vorgetragen von Christian Ruf, ist vom Inhalt her noch so aktuell wie heute und erzählt von der Liebe zu Heimat und Brauchtum.

Hochkarätiges Programm: Die Riadseemusi aus Murnau spielt in der Bayernhalle des Garmischer Volkstrachtenvereins schlanzig auf. © Klaus Munz

Egner versprach den zahlreichen Zuhörern ein imposantes „Mehr-Gänge-Menü“. „Und vui Freid am eigenen Kulturgut!“ Und diese Freude schenkten sich alle Mitwirkenden – gegenseitig und dem Publikum. Auffällig war, dass bei den staaden Weisen und beim Gsang stets absolute Ruhe herrschte. Auch die Bandbreite der Darbietungen hat sich über die Jahre und Jahrzehnte verändert. „Früher gab es viele Stubenmusi-Besetzungen mit Hackbrettern, weniger Ziachorgeln“, erinnert sich Egner. Heute ist es anders. Viele Gruppen treten mit der Diatonischen auf, haben Blechblasinstrumente wie Flügel- und Tenorhörner, Tubas und Posaunen dabei. Auch Harfen-, Geigen- und Klarinettenklänge in verschiedenen Besetzungen verfeinerten die Veranstaltung. Herzerfrischend waren da beispielsweise die Darbietungen der Törggelemusi aus Murnau, der Saitenstraßenmusi aus Uffing, der Garmischer Plattlermusi oder der 6er Musi aus Grainau. Gekonnt brachte die Partenkirchner Johrtog‘s-Musi die Zuhörer auf ihre Seite, ebenso Sebastian Kleißl vom Grainauer Eibsee-Trio mit seinen selbstgestrickten Stückln.

Erfreulich, dass es mit den Garmischer Sängerinnen, dem Martini Gsang und dem Duo Sebrich/Salfner drei Gesangsgruppen gab. Mit Liedern wie „Wann a warmer Wind kimmt“, „Ja Buama seids lusti“ verbreiteten die Frauen mit ihren klaren Stimmen Vorfreude auf das nahende Frühjahr. Toni Sebrich, er begleitet sich selbst mit der Diatonischen, stand zusammen mit Tochter Barbara (Gitarre) auf der Bühne, pflegt seit vielen Jahren überliefertes Liedgut der Werdenfelser Art, dient so manchem Nachwuchsmusikanten beim zweistimmigen Gesang als Vorbild. Die beiden bekamen ebenfalls viel Applaus für „S‘Häusl“. Ob nun feine Walzer, rassige Polkas oder herrliche Zitherklänge – das Gausingen konnte in jederlei Hinsicht überzeugen.

Die „Alten Kameraden“ mit drei Zithern und Kontragitarrenbegleitung waren ebenso auszumachen wie Kiem-Paulis Weiß-Blau-Marsch oder die bekannte Komposition „Wien bleibt Wien“ des Duos Scherer/Karg. Dazwischen durften Maria Biehler (Partenkirchen), Annalena Lautner (Murnau) und Thomas Maier (Garmisch) noch weitere Dialekt-Beispiele liefern, ehe die Weisenbläser den staaden Abschluss bildeten. Ein Sänger- und Musikantentreffen auf hohem Niveau ging zu Ende. „Hochkarätig“ lobte Ruf die Veranstaltung, ebenso waren die Vertreter des Trachtengaus voll begeistert. „Das schönste war, dass so viele Freunde der echten Volksmusik wieder zusammenfinden durften“, urteilte ein Zuhörer aus Uffing. VON KLAUS MUNZ