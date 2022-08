Ende einer Nostalgie-Schaukel: Ein Neubau, der schmerzt

Von: Katharina Bromberger

Beim Bau 1953 war die Querstütze eine kleine Sensation, jetzt ist sie ein Problem. Auch deshalb gibt es für die silbernen Graseckbahn-Gondeln keine Zukunft. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Sie ist die älteste Kleinkabinenbahn der Welt. Doch mit diesem Prädikat kann die Graseckbahn wohl bald nicht mehr werben. Denn ihre Besitzer werden sie durch eine neue Bahn ersetzen. Müssen sie. Auch wenn sie es sich anders wünschen würden.

Garmisch-Partenkirchen – Dr. Vincens Weingart blickt auf den Motor der Graseckbahn. Auf die Knöpfe, Schalter, Kurbeln und Winden. Und auf die silberfarbenen Gondeln mit den schwarzen Nummern. Das alles wird er vermissen. Dasselbe Gefühl beschleicht auch seine Frau Sylvia. „Uns blutet das Herz.“ Doch es gibt keine Alternative: Die Graseckbahn, eröffnet 1953, hat keine Zukunft. Sie ist zu alt.

„Nostalgie ist wunderschön, aber sie kommt an ihre Grenzen“, sagt Vincens Weingart. Dabei haben die Weingarts, Eigentümer der Bahn und des Gesundheitshotels „Das Graseck“, alles versucht. Das Erste, was sie prüfen ließen: Gibt es eine Möglichkeit, die Anlage auf einen modernen Stand zu bringen, sie zu erhalten? Große und kleine Seilbahnunternehmen haben sie gefragt – keine Chance. Die Querstütze auf der Felsnase, von unten gut sichtbar, ist der Knackpunkt.

Während des Baus war sie als erste waagrechte Trassenstütze der Welt eine kleine Sensation. Heute würde sie niemand mehr bauen geschweige denn damit die Bahn nach einer Sanierung betreiben. „Keine Firma schreibt da ihren Namen drauf“, sagt Sylvia Weingart.

Natürlich wird die Anlage regelmäßig geprüft und läuft zu 100 Prozent sicher, das betonen die Weingarts mehrmals. Schließlich ist die Betriebssicherheit für sie das oberste Gebot. Doch sie wollen nicht erst planen, wenn nichts mehr geht. Und dieser Tag wird kommen.

Die Firma, die die Bahn vor fast 70 Jahren gebaut hat, existiert nicht mehr. Kein Ersatzteil kann man nachbestellen. Ginge etwas kaputt, stünde die Bahn schnell zwei Wochen still – weil das nötige Teil erst extra angefertigt werden muss. Hinzu kommen die hohen laufenden Kosten. Schon jetzt muss die Pächterin jedes Jahr um die 10 000 Euro in Pflege, Wartung, Reparaturen der alten Bahn stecken. Das aber sind nur zwei Aspekte, die das Ehepaar zum Nachdenken gebracht haben. Ein weiterer: die Barrierefreiheit – die es nicht gibt.

Rollstuhlfahrer können die Sonnenterrasse des Hotels oder andere Ziele in Graseck nicht mit der Bahn besuchen. Ein Rollator hat ebenfalls keinen Platz. Und als „überaus sportlich“ bezeichnet es Vincens Weingart, einen Kinderwagen die steile Teerstraße nach oben zu schieben. Eltern bleibt aber nichts anderes übrig, für die Bahn ist er zu groß. Das gefällt den Weingarts nicht. „Das wunderschöne Hochplateau soll allen zugänglich sein, wirklich allen“, betont Vincens Weingart. Wird es mit der neuen Bahn.

Mehrere Millionen Euro investiert das Mediziner-Ehepaar, das 2004 vom Ammersee nach Garmisch-Partenkirchen zog, in den Neubau. Über einen konkreten Betrag will es nicht sprechen. Ohnehin lassen sich die Kosten bei der derzeitigen Lage nur schwer abschätzen. Sie könnten explodieren. Das Ganze als Familienbetrieb zu stemmen, ist natürlich mit Risiko verbunden. Dennoch glauben beide an das Projekt, von dem jeder Gastronom am Berg profitiert. Bald wird es ganz in der Hand des Ehepaars liegen. Denn die Pächterin denkt ans Aufhören, ab dem Start der neuen Bahn betreiben die Weingarts diese selbst. „Eigentlich sind wir Ärzte.“ Vincens Weingart sagt’s, lacht und schüttelt den Kopf. Als könnte er manchmal selbst nicht ganz glauben, was er und seine Frau da auf die Beine stellen.

2012 haben sie das Hotel samt Bahn gekauft, danach massiv investiert. 2015 wurde „Das Graseck“ nach langer Umbauphase eröffnet. Für etwa 80 000 Euro, schätzt Vincens Weingart, sanierten sie zudem die Kabinen der Bahn von Grund auf. Außer dem Boden ist nicht viel übrig geblieben. Die roten Kabinen wurden silber. Bald werden sie durch moderne Gondeln ersetzt, sofern der Gemeinderat dem Projekt zustimmt.

In seinem ersten Angebot hatte das Seilbahnunternehmen Doppelmayer Kabinen mit Platz für 15 Personen vorgeschlagen. Die Weingarts lehnten ab. Überdimensioniert, fanden sie. Künftig bringt laut Plan jede Gondel sechs bis acht – statt bisher vier bis sechs – Gäste auf den Berg. Beide Sitzbänke lassen sich nach oben klappen, um Rollstuhlfahrer, Mountainbikes und Kinderwagen zu transportieren.

Sie werden ihre Graseckbahn vermissen. Deshalb wollen Dr. Vincens und Dr. Sylvia Weingart vieles von ihr, auch die Original-Technik samt Getriebe und Motoren, erhalten und in einem kleinen Museum zeigen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Generell wird der Komfort erhöht. Etwa für Hotelgäste. Aktuell wird das oft eng mit den Koffern. „Da sind schon so Limitaktionen dabei“, sagt Vincens Weingart. Auch Tagestouristen dürfen sich freuen. Denn die neue Bahn befördert nicht nur mehr Menschen, sondern fährt auch schneller. So könnten sich die Wartezeiten gerade bei den Talfahrten etwas reduzieren. Zum Teil stehen die Wanderer bis zu zwei Stunden in der Schlange. Manchmal informieren die Ärzte die Ausflügler, dass sie zu Fuß nur etwa zehn Minuten marschieren würden. Interessiert aber die wenigsten. „Sie warten lieber“, sagt Sylvia Weingart.

Wir sind mitten in der Natur, wollen besonders grün sein – gerade an so einem Standort.

Auch das Ehepaar nutzt die Bahn oft, ebenso die Hotel-Mitarbeiter. Doch es würde sie gerne viel öfter nutzen. Allein wegen der Umwelt – noch ein wichtiges Argument für den Neubau.

Um die 20 Mal am Tag fahren die Weingarts oder Mitarbeiter mit dem Pick-up ins Tal und wieder nach oben. Sie transportieren Wäsche, Essen, Müll, Getränke. Dinge, die nicht in die Bahn passen. „Wir sind mitten in der Natur, wollen besonders grün sein – gerade an so einem Standort“, sagt Sylvia Weingart. Jede Fahrt mit dem Pick-up ist deshalb eine zu viel. Zumal der Verbrauch die steile Straße hinauf gleich mal auf 35 Liter steigt. „Brutal, was der da raus bläst“, sagt Vincens Weingart. Und dann stelle man sich einmal vor, die Bahn fällt längere Zeit aus, weil ein Ersatzteil erst gebaut werden muss. Jeden Tag 100 bis 150 Mal rauf und runter mit dem Pick-up – nachhaltig geht anders.

Das ist für die Mediziner nicht nur ein Wort, auch beim Bau der neuen Bahn achten sie darauf. So wird die Trasse etwas nach links versetzt, nachdem die Querstütze verschwindet und der neue Pfeiler oben auf dem Felsen errichtet wird. Zehn Bäume müssen dafür gefällt werden. Das bedauern beide, doch haben sie extra eine Trasse gewählt, „bei der man möglichst wenig in die Natur eingreifen muss“, betont Sylvia Weingart.

Noch in diesem Winter will das Ehepaar starten. Es rechnet mit drei bis vier Monaten Bauzeit. Nur fünf bis sechs Wochen soll die Bahn geschlossen bleiben. Die übrigen Wochen wird im laufenden Betrieb gearbeitet.

Ein Stück der alten Bahn aber wird sicher bleiben. In der heutigen Talstation sowie am Berg wollen die Weingarts ein kleines Museum einrichten, das die Geschichte der ersten Graseckbahn erzählt. Mit Bildern, all der Originaltechnik, dem Inventar, natürlich mit einer alten Kabine. Denn wenn eine Sanierung schon nicht klappt, sagt Vincens Weingart, „wollen wir versuchen, das Alte so gut wie möglich zu bewahren“.