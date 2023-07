Ein neues Gesicht fürs Kongresshaus: Krüner Architekten und Bürgerinitiative präsentieren Vorschlag

Idee für die Fassade

Von Christian Fellner schließen

Wie geht‘s weiter mit dem Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen? Eine konkrete Antwort gibt es da noch nicht. Dafür liegt nun ein Vorschlag für die Fassadengestaltung vor.

Garmisch-Partenkirchen – Den Stein ins Rollen brachte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). In der Juni-Sitzung, in der sich der Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat einmal mehr mit dem Kongresshaus beschäftigte und zu wenigen Ergebnissen kam, appellierte sie an die politischen Fraktionen wie auch an die Bürgerinitiative zur Rettung des Komplexes, Vorschläge einzubringen, wie es weitergehen soll. Die Antwort kam relativ prompt – von Seiten der Initiative: Nun liegt eine Zeichnung der Architekten Wolfgang und Christian Siedenburg aus Krün vor. Sie zeigt das Kongresszentrum mit einer neuen, zum Strauss-Platz hin geöffneten Fassade im alpenländischen Stil.

+ Helles Holz, viel Glas, ein neues Satteldach mit Giebel: So könnten sich die Architekten Siedenburg aus Krün die Fassade für ein saniertes Kongresshaus vorstellen. © Siedenburg

„Ein wunderbarer Entwurf“, schwärmt Heidemarie Trickl, die stets starke Stimme der Bürgergruppierung. Ein Urteil, dem sich nicht einmal Markus Gehrle-Neff aus dem Bauamt verschließt: „Er gibt dem Gebäude ein Gesicht, das ist sehr gut gemacht.“ Mit hellem Holz und viel Glas schenken die Siedenburgs dem Konstrukt auf der Südseite eine echte Fassade, dazu einen Giebel mit neuem Satteldach, unter dem weiterer Raum entsteht. Auch für die viel gescholtene Fluchttreppe ist im Inneren Platz.

Ungelöste Probleme

Gefällt Gehrle-Neff. Da ist er ehrlich. Das Aber kommt allerdings noch: „Es löst nicht die Probleme, die wir mit dem Gebäude in struktureller und funktioneller Form haben. Dafür müssen wir erst einmal eine Bauaufgabe formulieren.“ Die Grundthematik, mit der sich auch der Gemeinderat bisher so plagt.

Das wiederum versteht Josef Wax nicht. Der Partenkirchner, der in Ettal lebt, las nach der Sitzung den Artikel im Tagblatt, der getitelt war mit „Mehr Fragen als Antworten“. Er konnte es nicht fassen: Warum tun sich die so schwer? Das fragte sich der Experte für Baufinanzierungen. „Wenn ich gute Leute hab’, kann ich doch ein Gebäude aus den 70er-Jahren erhalten.“ Wax schaute sich das Projekt genauer an. Für ihn war schnell klar: „Mit der richtigen Planung kann man da wirklich etwas für den Ort tun.“ Er erinnerte sich an Projekte von Wolfgang Siedenburg, die er kannte. „Er hat mal aus einer Schuhschachtel ein kleines Schlösschen gemacht.“ Also fragte er beim renommierten Krüner Architekten nach Unterstützung.

Aufgabe passt ins Portfolio der Architekten

Schon zuvor hatte Wax die Familie Trickl kontaktiert, die sofort auf den Zug aufsprang. „Es heißt ja immer, dass wir nur verhindern wollen, das stimmt nicht“, versichert Heidemarie Trickl. Nun in Sachen Kongresshaus einen Ansatz liefern zu können, das gefiel dem Ehepaar, das mit Mitstreitern zum zweiten Mal einen Bürgerentscheid zum Thema gegen die Gemeinde gewonnen hat. „Wir wollen, dass etwas vorwärtsgeht, dass dem Bürgerwillen endlich entsprochen wird.“ Ihr Mann Thomas zeigt sich durchaus positiv gestimmt. In den Gemeinderatssitzungen zuletzt habe man erkennen können, dass einige Lokalpolitiker ihre Meinung geändert hätten. „Das sind gute Zeichen.“

Wolfgang Siedenburg, der seit 50 Jahren im Geschäft ist, sah die Aufgabe als reizvoll an. Denn sie passt in sein Portfolio. „Wir haben uns immer mit regionaler Architektur beschäftigt. Von Norwegen bis runter an den Wörthersee“, sagt der Krüner. Er sieht Ästhetik als sehr wichtigen Baustein in der Planung an. Referenzbauten in der Region sind die Kurhäuser in Krün und Wallgau, die aus seiner Feder stammen, zudem in der Garmischer Fußgängerzone das Pritschow-Haus. „Gut die Hälfte unserer Projekte sind zudem Umbauten, wo wir aus dem Bestand etwas herausarbeiten mussten“, merkt Sohn Christian Siedenburg an.

Daten einer Grundlagenermittlung nötig

Am meisten störten sich die Fachleute an der Optik des Komplexes. „Es fehlt zum Platz, auch zum Brunnen hin eine Fassade“, sagt der Junior. Zudem missfiel ihnen der Anblick der angestückelten Bauteile in Richtung Kurpark. Im Entwurf der Planer zeichnet sich nun eine einheitliche Optik vom Pavillon bis zum Eingangsbereich am Ostende ab. „Das sieht einfach einladend aus“, urteilt Wax, „das ist ein schönes Entree für die Geschäftsstraße.“

+ Haben sich gefunden: (v.l.) Wolfgang Siedenburg, Josef Wax, Heidemarie Trickl, Thomas Trickl und Christian Siedenburg. © Fellner

Dass eine neue Fassade nur ein erster Schritt im Rahmen einer Sanierung sein kann, ist den Architekten sehr bewusst. „Für mehr bräuchten wir die Daten einer Grundlagenermittlung“, betont Wolfgang Siedenburg. „Dazu ein Kostenkonzept.“ Quasi das, was Gehrle-Neff mit der Bauaufgabe beschrieben hat. Christian Siedenburg gibt aber zu bedenken, dass es durchaus verschiedene Ansätze bei Sanierungen gebe: „Man muss nicht nur von innen nach außen gehen, es geht auch andersherum.“

Kostenfrage ungeklärt

Unklar ist zum Beispiel auch, was allein der Vorstoß der Initative an Finanzmitteln verschlingen würde. Auf eine Schätzung lassen sich die Architekten nicht ein. Gehrle-Neff stufte allein dieses Projekt auf drei bis fünf Millionen Euro ein. Allerdings auch ohne Gewähr. Die gibt’s in der Baubranche derzeit sowieso kaum.

Ein direktes Gespräch mit Gehrle-Neff – bei der Bürgermeisterin waren sie nicht durchgekommen – ließ die Vertreter der Initiative einigermaßen erwartungsfroh zurück. Man habe auch über eine gemeinsame Begehung mit den Architekten gesprochen. Die lehnt der Bauamts-Vize nicht ab. Nur warnt er vor voreiligen Schlüssen: „Es wird auch in dieser Sache Ausschreibungen geben.“ Keinen Freifahrtschein für ein Büro. Zudem habe die Gemeinde die gesamte Vorplanung bereits mit anderen Architekten bestritten, „die im inneren Thema sehr tief drinstecken“.

Das versteht Wax, sieht in der Skizze der Siedenburgs aber definitiv ein „Leuchtturmprojekt“ – und eine Antwort auf Kochs Appell.