Gemeinde will Grünstreifen an Partnach aufwerten: Ein Park für alle Generationen

Von: Andreas Seiler

Eine Beleuchtung für den Lahti-Park: (v.l.) Sabine Schmeidl (Gemeindejugendpflege), Vize-Bürgermeisterin Claudia Zolk, Peter Ries (Fremdenverkehrsverein) und Kerstin Schumann Ishizuka (Fremdenverkehrsverein) vor einer der Laternen. © Markt GAP

Lahti in Finnland ist eine der Partnerstädte Garmisch-Partenkirchens. Nach ihr ist ein schöner Uferabschnitt entlang der Partnach benannt. Nun soll der Grünstreifen aufgewertet werden – und zu einem Erholungs- und Freizeitgelände für alle Generationen werden.

Garmisch-Partenkirchen – Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen liegt zwar inmitten einer atemberaubenden Landschaft. Doch im Ort selbst sind die Erholungs- und Freizeitflächen, die speziell auch Kinder und Jugendliche nutzen können, begrenzt. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit mehrere Projekte angestoßen und umgesetzt. Der Spielplatz „Burgi“ im Ortsteil Burgrain, die Aufwertung des Skaterparks oder das Konzept der offenen Pausenflächen sind einige Beispiele in der Kommune, die sich ein kinderfreundliches Klima auf die Fahne geschrieben hat.

Thema im Sozial- und Ordnungsausschuss

Jetzt steht ein weiteres Vorhaben in den Startlöchern, für das der Sozial- und Ordnungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gab: Der so genannte Lahti-Park soll aufgewertet werden. Dabei handelt es sich um den Grüngürtel entlang des Partnach-Uferwegs zwischen den beiden Brücken an der Silberackerstraße und am Soiernweg. Der Abschnitt ist beliebt, wird unter anderem von Hundebesitzen und ihren Vierbeinern gern genutzt. „Das ist eine wunderschöne Fläche“, sagte in der Sitzung Sabine Schmeidl von der Gemeindejugendpflege, die mit dem Landschaftsarchitekten Thomas Angele ein grobes Konzept vorstellte. Es gehe darum, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und Bewegungsangebote für alle Altersklassen anzubieten, erklärte Angele, der bereits an dem „Gapark“-Projekt im Herzen des Kreisorts beteiligt war. Auch auf Barrierefreiheit soll geachtet werden.

Der Experte ist überzeugt: Der Lahti-Park besitzt Entwicklungsmöglichkeiten. In einem Entwurf schlägt er drei Zonen vor. In der ersten könnten an verschiedenen Stationen Fitnessgeräte stehen. Das Thema bietet sich an. Denn Lahti ist wie Garmisch-Partenkirchen eine Wintersport-Hochburg. In Zone zwei könnten Ruhe-Bereiche eingerichtet werden, wo es sich Besucher auf Liegebänken gemütlich machen oder eigene Decken zum Picknick mitnehmen. Auch Terrassensitze an der Partnach wären vorstellbar. Für die dritte Zone schwebt Angele ein Fitnessbereich vor, der in erster Linie Jugendliche ansprechen soll. Wichtig sei es, betonte er, das Gelände nicht zu überfrachten. Die Geräte und Anlagen sollten dosiert eingesetzt werden. Und natürlich sei das Ganze, so der Architekt, auch eine Geldfrage. Im Raum stehen Kosten in Höhe von 150 000 Euro. Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (CSB), die die Sitzung leitete, setzt aber stark auf Fördergelder und Sponsoren.

„Eine tolle Idee“

Die Reaktionen im Ausschuss fielen positiv aus. „Eine tolle Idee“, meinte etwa Dr. Markus Wäckerle (CSB). Dass es angebracht ist, das Projekt anzupacken, befand auch Hermann Guggemoos (CSU), denn: „Der Park schöpft sein Potenzial nicht aus.“ Mike Bräu (CSU) gab allerdings zu bedenken, dass auf solchen Grünanlagen gerne Partys gefeiert werden. „Irgendjemand muss darauf schauen“, mahnte er an. Jugendliche bräuchten öffentliche Plätze, wo sie sich treffen können, entgegnete Schmeidl. Hierfür sei ein Management nötig.

Eine erste Aufwertung im Lahti-Park fand bereits statt: Es wurden neue Laternen errichtet, die einen abendlichen Spaziergang möglich machen. Zwölf Pilzleuchten, ausgestattet mit moderner und umweltfreundlicher LED-Technik, wurden im Zuge der Glasfaserverlegung zum Skistadion quasi gleich mitinstalliert, wie das Rathaus in einer Pressemitteilung berichtet. „Wir sind sehr froh, dass wir den schon lange gehegten Wunsch, den Lahti-Park zu beleuchten, jetzt endlich gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsverein in die Realität umsetzen konnten“, zeigt sich Zolk begeistert. Und Peter Ries vom Fremdenverkehrsverein, der die Investition angeregt hatte, sagt dazu: „Wir erhoffen uns von der Beleuchtung des Parks einmal eine Verbesserung für die Spaziergänger, die auch abends diesen schönen Weg gehen und sich sicher fühlen wollen, und dass die Beschädigungen der Exponate des Geologischen Lehrpfads aufhören.“