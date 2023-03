Große Schäden am Festsaal-Dach des Kongresshauses: Ein Problem, aber keine Panik

Von: Christian Fellner

Abenteuerliche Konstruktion: Keinen falschen Tritt sollte man im Dachstuhl über dem Festsaal Werdenfels machen. © Bauamt Garmisch-Partenkirchen

Ein Gutachten zum Festsaal-Dach des Garmisch-Partenkirchner Kongresshauses bestätigt größere Schäden: Längerfristig ist Ersatz dringend notwendig.

Garmisch-Partenkirchen – „Nein, wir haben kein Bad Reichenhall“, sagt Markus Gehrle-Neff mit Blick auf den verheerenden Einsturz der dortigen Eishalle im Jahr 2006, bei der 50 Menschen verletzt wurden. „Es besteht kein Grund zur Panik.“ Die Schärfe will der stellvertretende Leiter des Garmisch-Partenkirchner Bauamts aus der Diskussion deutlich herausnehmen. Doch: Das Dach des Festsaals Werdenfels im Kongresszentrum weist zum Teil erhebliche Schäden auf – nach wie vor. Darauf liegt die Betonung. Dass die Holz-Konstruktion, ein in den späten 1970er-Jahren aufgesetzter Dachstuhl auf ein Grundgerüst von 1935, mängelbehaftet ist, stellt keine neue Erkenntnis dar. Erst 2011 fand eine Sanierung vor allem mit Blick auf die Tragfähigkeit statt, um den Betrieb der Anlage weiter gewährleisten zu können.

Die Gemeinde ist verpflichtet, turnusmäßig den Zustand des Bauwerks überprüfen zu lassen. Alle neun Jahre sogar durch einen externen Gutachter. Dessen Expertise traf in der vergangenen Woche im Rathaus ein – und wurde am Montag im Bauausschuss vorgestellt. Das Fazit: Mit einer Note von 2,6 wird das Bauwerk von den Ingenieuren der Firma bauart aus München als „ausreichend“ eingestuft.

Risse in den großen Leimbindern, die das Dach tragen, bilden sich immer wieder. © Bauamt Garmisch-Partenkirchen

Im Gutachten gehen Experten im Detail auf die Probleme ein: Bei einigen Bauteilgruppen ist Standsicherheit gefährdet

Im Gutachten gehen die Experten detailliert auf die Probleme ein. Wichtig ist: „Die Standsicherheit ist aktuell gegeben“, bei einigen Bauteilgruppen sei diese aber gefährdet. „Eine Schadenausbreitung ist kurz- bis mittelfristig zu erwarten“, heißt es im Text. „Maßnahmen zur Schadenbeseitigung sind kurz- bis mittelfristig erforderlich.“ Zum Abschluss geben die Prüfer eine klare Empfehlung ab: Für eine „längerfristige Nutzung“ ist „abzuwägen, die Dachkonstruktion im Bereich des Werdenfelssaales rückzubauen und durch eine geeignete Konstruktion zu ersetzen“. Fakt ist zudem: Die maximale Schneelast wurde von 248 Kilonewton pro Quadratmeter aus dem Jahr 2011 nochmals deutlich auf 140 reduziert. Wird dieser Wert überschritten, muss die Oberfläche geräumt werden.

Deutliche Worte. Diese kommen laut Gehrle-Neff wenig überraschend. „Dieses Gutachten sagt nur aus, was wir immer wieder angesprochen haben.“ Eben auch in der Debatte über Sanierung oder Neubau der Anlage. Mit Blick auf diesen Themenkomplex machte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) klar, dass dieses Gutachten nicht etwa jetzt im Vorfeld der Bürgerbegehren in Auftrag gegeben wurde, sondern im Herbst 2021. Routinemäßig.

Mit Harz wurde am Träger hier nachgebessert. © Bauamt Garmisch-Partenkirchen

Gehrle-Neff fasste die Inhalte für die Mitglieder des Ausschusses kurz zusammen. Der Knackpunkt: „Die Qualität des Daches wird immer schlechter.“ Speziell die erneute Reduzierung der möglichen Schneelast bringt den Markt in die Bredouille: „Eine thermische Sanierung ist nicht mehr möglich.“ Die könnte aber von behördlicher Seite irgendwann zur Pflicht werden. Eigentlich bräuchte es eine Wärmedämmung für die gesamte Oberfläche. Doch wird diese nachgerüstet, verliert das Konstrukt weiter an Tragfähigkeit. Spätestens dann rückt die Grenze für den weiteren Betrieb nahe. Der ist aktuell nicht gefährdet. In dieser Frage hakte Koch nach. „Können wir noch Veranstaltungen machen?“ Da beruhigte Gehrle-Neff. Das sei kein Problem, „dafür haben wir ja auch viel Geld in den Brandschutz investiert“.

Wie lange die Situation aufrechtzuerhalten ist, ist fraglich

Wie lange die Situation aber derart aufrechtzuerhalten ist, kann er nicht beantworten. „Vielleicht geht das noch 5, vielleicht auch 15 Jahre.“ Ein Negativ-Beispiel gibt es in der Nachbarschaft: In Weilheim wurde die Stadthalle wegen Mängeln in der Konstruktion 2021 geschlossen – und sie wird es bis 2024 bleiben.

Fehlende Bolzen gibt es im ältesten Teil. © Bauamt Garmisch-Partenkirchen

Anton Hofer (Ga+Pa miteinander) merkte nach einigen Rückfragen schließlich an, dass man „das Ding halt dann neu machen muss“. Der Bauamtsvize stimmte ihm sofort zu. Nur: „Wenn wir den Dachstuhl angehen, dann müssen wir von innen und von außen ran. Dann ist keine Pinselsanierung mehr möglich.“ Darauf hatte er in der Diskussion um die Zukunft des Hauses oft hingewiesen: Muss der Markt an die Bausubstanz ran, verliert er den Bestandsschutz, dann muss die gesamte Anlage nach heutigen Baurecht beurteilt werden. „Das muss jedem klar sein.“ Ein Erhalt mit lediglich behutsamer Sanierung, wie ihn die Bürgerinitiative fordert, sei dann nicht mehr umsetzbar.

Untätigkeit in dieser Frage lässt sich der Markt nicht vorwerfen. „Es heißt ja immer, wir hätten nichts getan“, sagt Gehrle-Neff. Doch 2011 hatte man die Leimbinder-Konstruktion – zwei große Träger stemmen das Dach des Saals – für rund 150 000 Euro hergerichtet, die Risse wurden mit Harz gefüllt. Aufgrund schlechter thermischer Bedingungen bilden sich die Spalten im Holz aber immer wieder. Michael Reim (CSU), als Dachdeckermeister ausgewiesener Experte, monierte, dass die Gemeinde schon viel zu lange gewartet hat. „Der Dachstuhl ist überfällig.“ Auch zum Thema Sanierung machte er klar: „Wir sagen jedem Bürger, dass er energetisch sanieren soll, und wir selbst machen es nicht.“ Eine Warnung hatte er obendrein für seine Kollegen: „Wenn wir das Dach am Festsaal wegmachen, dürfen wir dahinter gleich weitermachen. Dort ist das Dach noch von 1935.“