Neue Ausstellung im Werdenfels Museum: Noch-Leiter Kümmerle erfüllt sich einen Traum

Von: Tanja Brinkmann

„Sei aufmerksam“ steht auf dem Schulranzen, den Josef Kümmerle hält. Das wünscht er sich auch von den Besuchern der Ausstellung, in der er Schätze aus dem Depot präsentiert. © Thomas Sehr

Schätze aus dem Depot präsentiert Josef Kümmerle in seiner letzten Ausstellung als Leiter des Werdenfels Museums. 170 ausgewählte Stücke zeigen bis 6. November, wie vielfältig die Geschichte des Landkreises ist. Und wie viele Künstler hier schon tätig waren.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist seine Abschlussvorstellung. Die letzte Ausstellung, die er als Leiter des Museums Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen verantwortet. Josef Kümmerle erfüllt sich damit einen Herzenswunsch. Unter dem Titel „Geschenkt, gestiftet, erworben“ präsentiert er Schätze aus dem Depot. „Ich freu’ mich wie ein kleines Kind“, sagt Kümmerle. Passend dazu sitzt er in einer der Schulbänke, vor ihm liegt ein Ranzen, die Klappe mit rotem Samt bezogen, auf den „Sei aufmerksam“ gestickt wurde. Davor hängt eine Tafel, auf die Museumsmitarbeiter Peter Schwarz vor der Eröffnung am Freitag, 25. März, noch in Sütterlinschrift „Herzlich Willkommen in der Schule“ schreibt.

Neue Ausstellung: Mischung an Alltagsgegenständen, Möbeln, Skulpturen, Bildern, Holzlarven

Es sind kleine Inseln, thematisch geordnet, die die Besucher auf eine Entdeckungsreise durch das Depot mitnehmen. „Da schlummern so viele Sachen“, sagt Kümmerle. Um die 170 haben er und sein Team rausgeholt und in einen Kontext gesetzt. Nun zeigen sie diese endlich der Öffentlichkeit. Viele weitere warten darauf, präsentiert zu werden. „Wir haben noch das Vier- bis Fünffache im Depot“, erklärt der Museumsleiter. Eine bunte Mischung an Alltagsgegenständen, Möbeln, Skulpturen, Bildern, Holzlarven und vielem mehr, die die abwechslungsreiche Geschichte des Landkreises dokumentieren.

Wenn sich Kümmerle im Ausstellungsraum umschaut, gerät er ins Schwärmen. Mit vielen Stücken verbindet er persönliche Erinnerungen. Wie mit dem Porträt eines jungen Mädchens von Carl Reiser, das die letzte Wirtin vom Ohlsenhof zeigt, die er gut kennt. Oder der Granatapfel von Josef Fux, der bislang als Leihgabe im Ammergau-Raum zu sehen war und der jetzt zu Kümmerles Freude erworben werden konnte. Adam und Eva halten die Frucht, zu ihren Füßen die Schlange. Gott schwebt oben darüber, man meint fast, ihm anzusehen, wie sehr er an den Menschen verzweifelt. Das enorme Geschick des Oberammergauer Künstlers tritt zutage, wenn man ganz nah an das Objekt herantritt. Im Miniaturformat sind darin Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zu finden – und das so fein gearbeitet, dass der Betrachter auch die Kerze in der wenige Millimeter großen Laterne erkennt oder die Bogensehne. Sie ist ein wahrlich virtuoses Kabinettstück, die Skulptur „Herrgott wundert sich über das eigene Missgeschick.“ Nach der Ausstellung, die noch bis 6. November läuft, wird sie ganz sicher nicht im Depot verschwinden.

Letzte Ausstellung für Josef Kümmerle als Museumsleiter: Stücke, an denen sein Herz hängt

Dürfte sich Kümmerle eines der Exponate aussuchen, stünde dieses Werk ganz oben auf seiner Liste. Auch die Bergbilder von Alexander Kanoldt, der eine Malschule in Partenkirchen hatte, überzeugen ihn. Oder die Larven, die ein Einheimischer nach der Eröffnung des neuen Maschkera-Raums vorbeigebracht hat. „Der hat mich auf der Straße angesprochen“, erinnert sich der Museumsleiter und schmunzelt. Es sind allesamt Stücke, an denen sein Herz hängt. Und die ihn an frühere Zeiten erinnern. Wie das Bild von der Ludwigstraße, auf dem das sogenannte Brothaus zu sehen ist. Bis zur Neugestaltung des Kirchplatzes stand dieses neben der Ludwigs-Apotheke und diente den hiesigen Bäckern als Verkaufsstelle.

Präsentiert werden die Ausstellungsstücke an den Wänden und in den Regalen, in denen sie später auch wieder im Depot schlummern. Auf erklärende Schilder verzichtet Kümmerle bewusst. „Es gibt eine Liste mit Bildern und der Information, was zu sehen ist“, sagt er. „Eben wie im Depot üblich.“

Die Ausstellung „Geschenkt, gestiftet, erworben“ ist von Samstag, 26. März, bis Sonntag, 6. November, im Werdenfels Museum (Ludwigstraße 47) in Garmisch-Partenkirchen zu sehen. Geöffnet ist es dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.