„Es war mal wunderschön“: Marodes Geschäftshaus wird nach über 280 Jahren abgerissen

Ein Stück Ortsgeschichte verschwindet

Von Tanja Brinkmann schließen

Der Abriss des Wohn- und Geschäftshauses an der Fürsten-/Alleestraße beschäftigt am Montag nichtöffentlich den Bauausschuss. An seiner Stelle planen die neuen Eigentümer, Projektentwickler aus dem Landkreis Starnberg, zwei Wohnhäuser mit Tiefgarage und einer kleinen Gewerbeeinheit.

Garmisch-Partenkirchen – Es erzählt ein Stück Ortsgeschichte. Erinnert daran, dass an diesem Platz zwischen den beiden Garmischer Kirchen einst das Leben pulsierte. Noch. Die Tage des ehemaligen Kaufhauses Hohenleitner an der Fürstenstraße sind aber gezählt. Wer den Komplex heute anschaut, den wundert das wenig. Das Haus, das 1735/36 errichtet und im Lauf der Jahre immer wieder erweitert worden war, ist längst kein Schmuckstück mehr. Schon 2019 war der Gemeinde avisiert worden, dass es abgerissen werden soll. Jetzt wird’s konkret. Die Mitglieder des Bauausschusses beschäftigen sich am Montag, 4. April, nichtöffentlich mit dem Areal. Der neue Besitzer, die Black Swan Properties GmbH mit Sitz in Seefeld (Landkreis Starnberg), plant, an Stelle des Geschäftshauses zwei Wohngebäude mit einer kleinen Gewerbeeinheit samt Tiefgarage zu errichten.

Für Marco Schöffel, Gesellschafter und Mitgründer von Black Swan, ist das Ganze „ein Liebhaberprojekt“. Er war auf das Objekt gestoßen, pflegt noch immer den Kontakt zu den Vorbesitzern und interessiert sich auch sehr für die Geschichte des Hauses. „Sicher war es mal wunderschön, man sieht’s noch am Erker“, sagt er. „Aber es wurde lange nichts mehr gemacht.“ Seine ursprüngliche Vorstellung, das Gebäude zu erhalten, musste Schöffel deshalb spätestens beim Anblick der Substanz verwerfen. Innen sei sehr viel „verbastelt“ worden – „eine Katastrophe“. Deshalb wird der Altbestand abgerissen. „Vorsichtig“, verspricht Schöffel. Den Vorbesitzern hat er schließlich schon zugesagt, für sie die alten Scheiben aus dem Erker zu erhalten.

Neubau wird kleiner als der Bestand, der Garten dafür größer

Viel Spielraum für die neue Entwicklung bleibt dem Projektentwickler nicht. „Durch den Bebauungsplan ist alles sehr festgezurrt“, sagt Schöffel. Derzeit werde mit der Gemeinde abgestimmt, welches Maß der Nutzung auf dem dem circa 1800 Quadratmeter großen Grundstück möglich ist. Darum geht es auch im Bauausschuss. Obwohl das noch kein Thema ist, kündigt der Black-Swan-Gesellschafter schon an, „dass wir uns optisch in die Umgebung einfügen wollen“. Die Baukörper werden ihm zufolge etwas kleiner als der Bestand, der Gartenanteil dafür entsprechend größer.

+ Ein Ortsbild prägendes Gebäude: Auf dem Foto, das um 1890 entstanden ist, war die Gewerbefläche wesentlich kleiner als zuletzt. © Sammlung Josef Ostler

„Das macht alles einen guten Eindruck“, sagt Josef Ostler, der als Nachbar von Schöffel informiert wurde. Nachdem die Ortsgeschichte seine Passion ist, bedauert er natürlich, dass das ehemalige Kaufhaus nicht unter Denkmalschutz gestellt wurde. „Es hat den Platz geprägt.“ Vor dem Bau der Straße und der neuen Loisachbrücke standen dort Kastanien. Da, wo heute der Ortsbus hält, befand sich eine kleine Grünanlage mit einer gewaltigen Linde. Alles Vergangenheit, wie es auch das Haus Hohenleitner, so steht’s noch am Giebel, bald sein wird.

Private Abwasserleitung wird noch in diesem Jahr gekappt

Ostler tut der bevorstehenden Abriss leid, auch wenn er die Besitzer verstehen kann. Mit dem Neubau geht zudem einher, dass die bestehende Abwasserleitung zum 1. Dezember gekappt wird. Das tangiert Ostler. 1974 veranlasste die Gemeinde seine Familie, daran anzuschließen. Dass diese Leitung im Privatbesitz ist, hat er erst jetzt erfahren. Mit der Folge, dass nun guter Rat teuer ist, wo sein Abwasser künftig landet. Bereits im vergangenen September wandte er sich diesbezüglich an den Markt, auf eine Reaktion musste er lange warten. „Von unserer Seite wurde die Thematik des Abwasserkanals aber bereits 2020 mit dem Bauherrn angesprochen“, sagt Rathaus-Sprecherin Silvia Käufer-Schropp. Zudem seien die für Kanalfragen zuständigen Gemeindewerke in das Ganze involviert worden. „Dem Anliegen und der Bitte von Herrn Ostler wurde damit vollumfänglich und soweit dem Einfluss der Bauaufsicht zugänglich Rechnung getragen.“