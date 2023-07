Klimadialog auf der Zugspitze: Sport trifft auf Politik

Treffen auf Deutschlands höchstem Berg

Von Andreas Seiler schließen

Garmisch-Partenkirchen – Klimadialog auf Deutschlands höchstem Berg: Vertreter der Politik und des Outdoorsports diskutierten auf der Zugspitze, wie Bayern die selbst auferlegte Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 erreichen kann.

Im Mittelpunkt der auf Initiative des deutschen Snowboardprofis Elias Elhardt in Zusammenarbeit mit den Vereinen Protect Our Winters Germany und Bürgerlobby Klimaschutz organisierten Veranstaltung stand dabei die Notwendigkeit, nachhaltige Verkehrskonzepte zu entwickeln und die erneuerbaren Energien im Freistaat massiv auszubauen. „Bei nur mehr 17 Jahren, die bis zum Ziel Klimaneutralität noch bleiben, klaffen aus Sicht der Veranstalter Wunsch und Realität in der Politik immer klarer auseinander und offenbaren die Versäumnisse der bisher in Bayern regierenden Parteien“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. So ging es ihnen jetzt um eine ehrliche Bestandsaufnahme wie im Spitzensport, das Erstellen eines „Trainingsplans“ und das gemeinsame Anpacken.

Schwinden der Gletscher

„Das Schwinden der Gletscher auf der Zugspitze symbolisiert im Kleinen die Herausforderung, die die Klimakrise für die Menschheit weltweit darstellt“, begründete Elias Elhardt die Wahl der Zugspitze als Schauplatz dieses „Klimadialogs am Berg“. Er sah das Treffen als Premiere für ein Format, mit dem er dem Outdoorsport Zugang zur Politik verschaffen will. „Wir sind uns bewusst, dass wir Outdoorsportler einen Widerspruch leben – einerseits verbrauchen wir durch die Anreise und Ausrüstung häufig viele Ressourcen, andererseits stärkt der Sport auch unsere Verbundenheit zur Natur“, verdeutlichte er. „Durch unsere tagtäglichen Erfahrungen in der Natur sehen wir die Veränderungen, die der Klimawandel verursacht, und wissen, dass etwas passieren muss.“

Die Politik war unter anderem vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, Florian Streibl, und den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Ludwig Hartmann. Auch Vertreter der FDP und SPD waren vor Ort.

„Wir müssen die Menschen mitnehmen und ihre Herzen gewinnen“

Florian Streibl betonte, wie es weiter in der Pressemitteilung heißt, dass seine Partei hinter den Zielen stehe und die Staatsregierung bereits einen Plan mit Maßnahmen zum Klimaschutz verabschiedet habe. „Aber wir müssen die Menschen mitnehmen und ihre Herzen gewinnen, denn sie müssen am Ende damit leben. Rigorose Vorschriften des Staates werden da nicht helfen“, sagte er.

Ludwig Hartmann gefiel das Bild vom Trainingsplan. Aber man müsse diesen auch verbindlich umsetzen. Er erinnerte an die Erfolge des Umweltschutzes in den 1980er Jahren. Deshalb brauche man jetzt Vorgaben und sollte bis 2040 Zwischenziele setzen.