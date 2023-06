Neuer Pächter auf dem Wankhaus: Ein Traum auf 1780 Metern Höhe

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Blicken zuversichtlich in die Zukunft: (v.l.) Florian Krempl, Naim Zeqiraj, Katja Roggenbuck, und Alex Feix vor dem Wankhaus auf 1780 Metern Höhe. © privat

Florian Krempl ist seit Juni neuer Pächter des Wankhauses. Ein eingespieltes Team freut sich bereits auf die kommende Saison. Der Start war kein leichter.

Garmisch-Partenkirchen – Die Hütte ist was Besonderes. Nicht das Gebäude an sich. Am Mauerwerk hat der Zahn der Zeit genagt und deutliche Spuren hinterlassen. Die Gemäuer sind teils baufällig. Es ist die Lage, die das Wankhaus des Deutschen Alpenvereins so einzigartig macht. Nur wenige Gehminuten von der Bergstation des Wanks entfernt, ist es über viele Jahrzehnte zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Mit einem Ausblick, der selbst Einheimische sprachlos macht. Ein Juwel auf 1780 Metern Höhe – das nun unter neuer Leitung in die Zukunft geführt werden soll.

Offiziell ist Florian Krempl, 32 Jahre alt, seit Juni Pächter. Das Wankhaus spukte ihm schon länger im Kopf herum. Im März dieses Jahres war für ihn die Entscheidung gefallen, nachdem er erfahren hatte, dass ein Nachfolger für Martina Simon und Max Gröbl gebraucht wird: Dieser Herausforderung stellte er sich. Keine kleine, wie sich zeigen sollte.

Florian Krempl blieben nur wenige Wochen, um Einzug vorzubereiten

Nur wenige Wochen blieben ihm, um den Einzug vorzubereiten. Eines hat ihm schon mal gutgetan: Personalmangel ist für ihn ein Fremdwort. Sofort hatte er eine fähige Gruppe um sich geschart. Die Einrichtung in der DAV-Hütte mit Schutzraum war noch da. Besteck, Geschirr und unzählige kleinere Dinge brauchte er, damit er die Gastronomie wieder zum Laufen bringen konnte. In Summe macht Kleinvieh natürlich auch Mist. Doch hatte Krempl Glück: „Ich hab’ so viel Hilfe erhalten“, sagt er nun nach der Eröffnung. Seine Weggefährten wie Christian Buchwieser vom Garmischer Hausberg und weitere Freunde griffen ihm tatkräftig unter die Arme. „Es war eine sehr gute Zusammenarbeit.“

Erfahrung in der alpinen Gastronomie hat er bereits gesammelt. So arbeitete er lange Zeit im Münchner Haus auf der Zugspitze. 2021 haben seine Schwester Katrin Rödel und er das Kreuzeckhaus im Garmisch-Classic-Gebiet übernommen. Ein Abstecher vergangenen Winter in die Schweiz als hauptamtlicher Bergretter in einem Skigebiet in Chur fiel kürzer aus als gedacht. Nach einem Arbeitsunfall kehrte er nach Hause zurück, kurierte seine Verletzung in Garmisch-Partenkirchen aus.

Krempl ist ein Kind der Berge und erfahrener Alpinist. „Schon seit ich zwölf bin, fetzte ich überall mit meinem Papa rauf.“ Seit der Jugendgruppe ist er bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen, zehn Jahre war der gelernte Maurer und Maler im Winter bei der Skiwacht angestellt.

Speisekarte so regional wie möglich

Die Speisekarte auf dem Wankhaus möchte Krempl so regional wie möglich halten. Für ihn stand beispielsweise von Anfang an fest, dass er vom Brauhaus Garmisch das Bier bezieht, den Wein von der Firma Wittig in Kaltenbrunn. Zudem hat er einen Jagd- und einen Fischereischein, was seiner Hüttenküche nur zugutekommen wird. „Ich will im Sommer feine Wildgerichte auf den Tisch bringen.“ Auch hat er musikalische Veranstaltungen im Sinn. „Aber daran arbeiten wir noch.“

Besonders die alten Stuben von früher will Krempl wieder auf Vordermann bringen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, vielleicht einen Seminarraum für Konferenzen anbieten. Aber da muss noch einiges passieren am Bauwerk, denn das Wankhaus ist an manchen Ecken renovierungsbedürftig. Die Besitzerin, die DAV-Sektion Garmisch-Partenkirchen, wird in Zusammenarbeit mit Krempl einiges an Kraft, Zeit und Geld investieren müssen, um die Hütte mit 30 Schlafplätzen zukunftsfähig zu machen.

Doch zuerst möchte der Partenkirchner alles in Ruhe anlaufen lassen oben, bis sich das sechsköpfige Team eingespielt und er sich auf dem Berg eingelebt hat. An diesem besonderen Platz.

Öffnungszeiten Das Wankhaus hat ab sofort bis mindestens Oktober täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem sind Übernachtungen möglich. Nähere Informationen und Reservierung unter www.alpenverein-gapa.de/berghuetten/wankhaus