Geldsegen: Über 4 Millionen Euro für Feuerwehren

Von: Andreas Seiler

Teilen

Oberster Feuerwehrmann: Kreisbrandrat Johann Eitzenberger. © Archiv-sehr

Der G7-Gipfel wirft seine Schatten voraus: Die Landkreis-Feuerwehren erhalten eine vier Millionen Euro schwere Sonderförderung. Mit dem Geld sollen Fahrzeuge und Ausrüstung angeschafft werden.

Landkreis – Der Countdown läuft: In etwa vier Monaten treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben mächtigsten Industrienationen der westlichen Welt auf Schloss Elmau zum G7-Gipfel – nach 2015 zum zweiten Mal. Für die Blaulicht-Organisationen ist das Großereignis, das den Landkreis in einen Ausnahmezustand versetzt, ein Kraftakt.

Zuschuss für bis zu 16 neue Fahrzeuge

Es verwundert nicht, dass angesichts dieser besonderen Belastung die Zuschusshähne weit aufgedreht werden sollen. Noch ist nichts fix, aber die Signale aus dem Bayerischen Innenministerium stehen auf grün, wie Kreisbrandrat Johann Eitzenberger berichtet: Demnach kommen die hiesigen Feuerwehren in den Genuss eines großzügigen Sonderförderprogramms des Freistaats. Über vier Millionen Euro sind vorgesehen, um bis zu 16 neue Fahrzeuge sowie Ausrüstung zu finanzieren. Eitzenberger – der oberste Feuerwehrmann im Kreis ist zugleich Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes – spricht in einer Pressemitteilung von einem „unglaublichen Schub“.

Einziger Haken: Das Material muss schnellstens bestellt und rechtzeitig bis zum Sommer geliefert werden. „Das ist eine wahnsinnige Herausforderung“, räumt Eitzenberger ein. Denn die Gefährte der Brandbekämpfer gibt es nicht von der Stange. Spezialfirmen bauen diese nach den speziellen Wünschen ihrer Kunden zusammen. Wartezeiten von bis zu zwei Jahren sind daher keine Seltenheit. Eitzenberger hofft, das Unmögliche möglich zu machen. „Das ist Verhandlungssache.“ Vorstellbar wäre es beispielsweise, Vorführmodelle zu erwerben.

Das Förderprogramm wird für den Landkreis sowie für zwölf Landkreis-Kommunen erstellt, deren Feuerwehren von den G7-Zusatzaufgaben betroffen sind. In diesen illustren Kreis wurden Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Murnau, Krün, Wallgau, Grainau, Farchant, Oberau, Eschenlohe, Schwaigen, Ohlstadt und Großweil aufgenommen. Konkret geht es um einen Einsatzleitwagen, zwei Mannschaftstransportwägen, einen Gerätewagen, einen Versorgungs-Lkw, ein Wechselladerfahrzeug, fünf Löschfahrzeuge, ein Löschgruppenfahrzeug, drei geländegängige, kleine Spezialfahrzeuge sowie einen Teleskop-Radlader. Allein für diesen Fuhrpark macht die Finanzspritze etwa drei Millionen Euro aus. Hinzu kommen rund 1,1 Millionen Euro, die für besonderen Bedarf eingeplant sind, etwa für Schutzkleidung, Hochwasserschutzausrüstung, Stromerzeuger oder Atemschutzgeräte. In der Regel können mit den Hilfen des Freistaats um die 70 Prozent der Gesamtkosten bestritten werden.

„Einziger Wermutstropfen in der überaus erfreulichen und umfangreichen Förderung ist die Tatsache, dass insbesondere die Gemeinden im Ammertal – gerade vor dem Hintergrund der Passionsspiele – nicht berücksichtigt werden konnten“, resümiert Eitzenberger. Aber es seien nur Gemeinden entlang der gipfelrelevanten Hauptzufahrtsstraße berücksichtigt worden.

Einsatzdetails werden erarbeitet

Die Einsatzdetails werden derzeit in Abstimmung mit der Polizei erarbeitet – und dürften sich an 2015 orientieren. Eitzenberger rechnet damit, dass in der „heißen Phase“ wieder um die 250 Feuerwehrkräfte benötigt werden – in erster Linie für Brandschutz und technische Hilfeleistung. Besondere Standorte sind die beiden Fluglandeplätze in Elmau und Pömetsried sowie die Tunnelanlagen in Oberau und Farchant.