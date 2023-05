Einbrecher stehlen 21 000 Euro aus Pizzeria im Garmisch-Partenkirchner Zentrum

Von: Christian Fellner

Am frühen Morgen verschafften sich Einbrecher Zutritt zum Restaurant an der Klammstraße

Böse Überraschung für den Inhaber eines Restaurants in Garmisch-Partenkirchen: Am Sonntagmorgen wurde dort eingebrochen. Verschwunden sind rund 21 000 Euro an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Garmisch-Partenkirchen – Große Beute haben bisher unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen im Restaurant Colosseo an der Klammstraße in Garmisch-Partenkirchen gemacht. Sie brachen in die Gaststätte ein und entwendeten aus dem Büro rund 21 000 Euro Bargeld. Die Polizei hat den Einbruch auf einer Überwachungskamera, die Auswertung der Bilder und Spuren dauert aber noch an. Daher suchen die Beamten nach Zeugen, denen möglicherweise Ungewöhnliches in diesen frühen Morgenstunden in der Umgebung aufgefallen ist.

Es geschah gegen 4.30 Uhr. Da verschafften sich die Täter über den einen Fluchttreppe an der Rückseite des Gebäudes Zutritt in das Restaurant. Auf diesem Weg verließen sie es auch wieder „Es waren mindestens drei Täter“, betont Paul Klette, Sprecher der Polizei in Garmisch-Partenkirchen. Sie waren maskiert, trugen Handschuhe und benutzten wegen der Dunkelheit Taschenlampen. Sie brachen die Eingangstüre auf und bedienten sich im Büro unter anderem an den Tageseinnahmen. Ob es Spuren gibt, wird sich zeigen. „Die Arbeit der Ermittlungsgruppe läuft“, betont Klette. Kontakt: 0 88 21/91 70.