„Hoffnungslose Hexenjagd“ auf den Wolf – Zukunft liegt laut Bund Naturschutz im konsequenten Herdenschutz

Von: Josef Hornsteiner

Der Wolf wird in Deutschland wieder heimisch – der Bund Naturschutz will ein Zusammenleben ermöglichen. (Symbolbild) © Star-Media/Imago

Für den Bund Naturschutz ist klar: Der Wolf kommt und wird langfristig heimisch werden, ob das nun gewünscht ist oder nicht. Deshalb wollen sie vermitteln und informieren, um ein Zusammenleben zu ermöglichen - und lehnen eine Entnahme im Extremfall nicht ab.

Garmisch-Partenkirchen - Der Wolf, den die Regierung 2022 in Traunstein zum Abschuss freigegeben hatte, wurde kurz nach der Entscheidung überfahren – 300 Kilometer entfernt in Tschechien. „Das zeigt, wie weit er geht“, sagt Axel Doering, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN). Eine Bejagung, um das Tier dauerhaft vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen fernzuhalten, sei also utopisch. „Das ist eine hoffnungslose Hexenjagd.“

Man müsse lernen, mit dem Wolf zu leben. „Irgendwann kommt der Tag X, an dem er sich hier fest niederlassen wird“, prophezeit auch Stefanie Morbach, BN-Artenschutzreferentin für Herdenschutz. Eine gesamte Ausrottung des streng geschützten Tieres im Alpenraum wäre nicht nur fatal, sondern gar nicht möglich, meint sie. Zu stark vermehrt er sich, zu wohl fühlt sich das Tier im Alpenraum. Deshalb bleibe allen Beteiligten langfristig gar nichts anderes übrig, als eine Lösung in Form eines Kompromisses zu finden.

Problemtiere sollen im Extremfall auch laut BN entnommen werden dürfen

„Uns ist völlig bewusst, dass es einige roten Stellen im Landkreis gibt, die nicht geschützt werden können“, sagt Morbach. Sei es aufgrund der Topografie oder der schieren Größe des Geländes: „Ein Almbauer kann nicht 80 Hektar Fläche wolfssicher einzäunen.“ Und dem Bund Naturschutz sei auch klar, dass ein Tier, das Mensch oder gefährdeten Tieren gefährlich werden kann, im Extremfall abgeschossen werden muss.

Alex Doering ist Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz in Garmisch-Partenkirchen © Privat

Doch für Morbach muss eine Kombilösung her: Auf der einen Seite die Herde weitestgehend schützen, wofür es mittlerweile Förderprogramme seitens der Behörde und Unterstützung vom BN gibt, mit Zäunen, Schutzhunden oder einer homogenen Herde. Auf der anderen Seite den Wolf zum Abschuss freigeben, sollte er eine Gefahr darstellen. Denn ihr ist auch klar, dass es „keinen 100-prozentigen Schutz“ geben kann. Morbach versteht die Bauern, die nun Angst haben, im Frühjahr ihre Tiere auf die Almen zu schicken. Deshalb möchte der Bund Naturschutz nun eine vermittelnde Rolle einnehmen zwischen Almbauern, die bereits Praxiserfahrung mit Herdenschutz haben, und jenen, denen diese bislang fehlt.

Den Vorstoß von Landrat Anton Speer (Freie Wähler), die Wölfe entnehmen zu lassen, sei jedenfalls „keine echte Konfliktlösung, sondern purer Aktionismus“, bekräftigt BN-Landesbeauftragter Martin Geilhufe. „Die artenreiche Kulturlandschaft in Garmisch-Partenkirchen liegt auch uns am Herzen, doch die Zukunft dieser liegt im konsequenten Herdenschutz.“