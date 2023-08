Baustopp am Kramertunnel: „Eine Katastrophe“ für Garmisch-Partenkirchen - Bürger und Politiker äußern sich

Ausgang des Gerichtsstreits noch völlig offen

Der Baustopp am Kramertunnel schockiert nicht nur die Bürger von Garmisch-Partenkirchen, die sich durch die Umfahrung ihre langersehnte Ruhe vor den Blechlawinen wünschen. Das sagen die Betroffenen zu der verfahrenen Situation.

Garmisch-Partenkirchen – In Garmisch-Partenkirchen und darüber hinaus blickt man mit Spannung auf den Streit zwischen dem Staatlichen Bauamt Weilheim und einer Innsbrucker Baufirma. Wie, mit wem und vor allem wann geht es weiter mit dem Kramertunnel? Und was wird der Bau von Bayerns längstem Tunnel kosten? Antworten darauf wird auch das Gerichtsurteil nicht geben, das beiden Parteien heute um 16 Uhr zugeht. Der derzeitige Zustand schockiert viele Beteiligte.

„Für uns ist dieser Baustopp eine Katastrophe“, sagt Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Der Kramertunnel sollte „die entscheidende Entlastung“ für Garmisch bringen. Die B23 führt mitten durch den Ortsteil, Blechlawinen schieben sich auf ihr hindurch. Eine weitere Verzögerung der Baustelle „führt zu einer Verlängerung der unerträglichen Verkehrsbelastung für unsere Bürger, die wirklich darunter leiden“. Tun kann sie nichts. „Als Bürgermeisterin habe ich hier leider absolut keine Handhabe, um Abhilfe zu schaffen. Ich kann ja nicht den Ort zusperren.“ Koch empfindet die Situation als „Desaster“.

Bürger hätten sich mehr Transparenz gewünscht

Gleich geht es Ursel Kössel, Vorsitzende der Bürgerinitiative „2 Tunnel für Garmisch-Partenkirchen“. Wie Koch hofft sie „inständig, dass schnell was weitergeht“, man eine Lösung findet. Mit Entsetzen erfuhr sie von Baustopp und Gerichtsstreit. Kössel ärgert, dass mit dem Thema nicht transparenter umgegangen wurde. „Scheinbar geht der Streit ja schon länger.“ Die Bürger hätten vor wenigen Tagen aus der Zeitung und vom Stammtisch davon gehört. „Die Nachricht kam von heute auf morgen.“ Wäre früher informiert worden, wäre der Schock vielleicht nicht so groß.

Bauvertrag ist am 28. August 2023 von Innsbrucker Firma gekündigt worden

Anfang August hat sich das Weilheimer Bauamt an das Landgericht München I gewandt. Damit wollten sie, wie berichtet, den aus Sicht der Behörde deutlich überhöhten Forderungen der Innsbrucker Baufirma BeMo Tunneling GmbH im Rahmen einer Abschlagsrechnung entgegentreten. Am 14. August stellte das Unternehmen die Arbeiten am Kramertunnel ein. An diesem Montag kündigte es den Bauvertrag.

Bauamt sucht mich Hochdruck nach Lösung

„Wir stimmen uns derzeit intern ab, wie weiter verfahren wird“, teilt Bauamtssprecher Michael Meister mit. Das neunköpfige Team Kramertunnel „sucht mit Hochdruck nach Lösungen“. In engem Austausch mit der Behörde steht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. „Die Situation ist sehr bedauerlich.“ In seiner Zeit als Bundesverkehrsminister wurden die Mittel für das Großprojekt Kramertunnel freigegeben. Für ihn steht fest: „Der Tunnel wird fertiggebaut.“ Egal, wie das Gericht heute entscheidet. Zur Kündigung der Baufirma wird es sich nicht äußern. Womöglich aber ergibt sich aus dem Urteil der Hinweis, dass das Gericht die Abschlagszahlung der Baufirma für unbegründet hält. Vielleicht wäre dann auch die Kündigung hinfällig. Alles mit vielen Fragezeichen versehen. Dobrindt lässt sich davon nicht beeindrucken. Sollte keine Einigung gefunden werden und das Bauamt eine neue Firma suchen müssen, will er einen Weg finden, um „den Bau ohne große Zeitversäumnis fortzuführen“.