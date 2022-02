Beinahunfall im Classic-Gebiet: Lebensgefährliche Abfahrt auf gesperrter Piste

Von: Andreas Seiler

Nächtlicher Einsatz: eine Pistenraupe der Bayerischen Zugspitzbahn in Aktion. © BZB/Lechner

Diese Aktion hätte mächtig ins Auge gehen können: Drei Skifahrer aus dem Münchner Raum waren am Dienstagabend, 1. Februar, im Skigebiet Garmisch-Classic auf einer gesperrten Piste unterwegs. Das Gefährliche dabei: In dem Bereich waren Pistenraupen im Einsatz, die an langen Stahlseilen hingen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Situation ist mitunter brandgefährlich – und kann im schlimmsten Fall tödlich enden. Die Rede ist von unerlaubten Abfahrten auf gesperrten Pisten, die vorzugsweise in der Nacht mit schweren Gerätschaften präpariert werden. Ein solcher Vorfall, der noch ein juristisches Nachspiel haben wird, ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagabend, 1. Februar, gegen 22 Uhr auf der Olympiaabfahrt im Garmisch-Partenkirchner Classic-Skigebiet.

Drei Pistenraupen im Einsatz

Drei Ski- und Snowboardfahrer aus dem Raum München, 25, 26 und 29 Jahre alt, düsten die nicht freigegebene Strecke hinunter – und entgingen nur knapp einem Unglück. Denn zur gleichen Zeit waren in dem Bereich drei Pistenraupen unterwegs, um den Abschnitt für den nächsten Tag wieder herzurichten. Die Fahrzeuge hingen an Stahlseilen und Seilwinden, um den Berg rauf- und runterzukommen.

Das Seil vergräbt sich dabei mitunter im Schnee und kann schlagartig wieder in Spannung geraten. Wenn dann ein Wintersportler mit hoher Geschwindigkeit dagegen fährt, kann er sich schwerste Verletzungen zuziehen. Die Bayerische Zugspitzbahn (BZB) spricht nicht ohne Grund von einer Lebensgefahr.

Die drei Männer hatten Glück. „Nach Beobachtungen des Raupenfahrers wäre es beinahe zu einer Kollision mit dem gespannten Seil gekommen. Und nur durch Zufall ist ein schlimmerer Unfall ausgeblieben“, berichtet Andreas Breitrück von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Gegen die Besucher wurde Anzeige erstattet wegen einer Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro belegt werden.

Laut Breitrück war dies der erste Zwischenfall dieser Art, den die Polizei in der laufenden Saison aufnahm. Ein Pistenraupenfahrer hatte die Ordnungshüter verständigt. Es handelt sich aber um ein generelles Problem. Es kommt immer wieder vor, dass Skifahrer, Tourengeher, Wanderer oder Rodler auf Hängen unterwegs sind, die vorübergehend tabu sind.

LED-Tafeln weisen auf Sperrung hin

Die BZB investiert viel Zeit und Mühen, um auf das Thema aufmerksam zu machen – und dafür zu sensibilisieren. Beispielsweise finden sich Informationen auf der Homepage des Seilbahnunternehmens (www.zugspitze.de). „Den Leuten ist teilweise die Gefahr nicht wirklich bewusst“, berichtet Sprecherin Verena Altenhofen. Dabei werde auf die Pistensperrungen stets umfangreich hingewiesen, etwa mit großen LED-Tafeln, Aufstellern und im Internet. „Das ist immer ersichtlich“, betont Altenhofen. Dies sei auch an dem besagten Dienstag der Fall gewesen. Und für die Tourenabende werde immer eine offene Talabfahrt ausgewiesen.