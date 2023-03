Richard-Strauss-Tage in Garmisch-Partenkirchen: Klassik trifft auf Sport und Streedfood

Von: Tanja Brinkmann

Zwei Konzerte gestalten die Musiker der Pilsner Philharmonie. © Pilsner Philharmonie

Abwechslung, die wird groß geschrieben bei den Richard-Strauss-Tagen. Durch verschiedene Formate will Dr. Dominik Sedivy ein möglichst breites Publikum ansprechen. Spannend ist, ob er auch neue Strauss-Freunde unter den Teilnehmern des parallel stattfindenden Zugspitz-Ultratrails findet.

Garmisch-Partenkirchen – Berührungsängste abbauen – dieser Mission hat sich Dr. Dominik Sedivy verschrieben. Damit steht der Leiter des Richard-Strauss-Insituts in Garmisch-Partenkirchen nicht allein, viele Veranstalter klassischer Konzerte und ähnlicher Formate verfolgen ebenfalls diesen Ansatz. Mit dem Eröffnungskonzert, das heuer zum dritten Mal die Musikkapelle Partenkirchen unter dem Motto „Strauss im Park“ gestaltet, ist ein Anfang gemacht. Ebenso mit der Kooperation mit der Bürgermeister-Schütte-Schule und dem örtlichen Kiwanis-Club. Nach einem Mal- und einem Tanzprojekt wagen sich die Mädchen und Buben dieses Jahr bei den Richard-Strauss-Tagen, die vom 14. bis 18. Juni stattfinden, an eine Theatervorstellung. „Ariadne 2.0“ heißt das Stück, das eigens für sie geschrieben wurde. Auch die Musikwanderungen und die beiden Kabarett-Termine dienen sicher Sedivys Vorhaben. Fraglich ist hingegen, ob der gleichzeitig stattfindende Zugspitz-Ultratrail mit tausenden Bergläufern – vergangenes Jahr waren 3022 gestartet – dazu passt.

Gerade an dem „Highlight-Wochenende“, wie der Künstlerische Leiter das geballte Programm von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, ankündigt, dienen Kongresshaus, Michael-Ende-Kurpark sowie Richard-Strauss-Platz auch dem Sport und hungrigen Gästen, die am Freitag und Samstag das Streetfood-Festival besuchen. Man darf gespannt sein. Sedivy findet nicht, dass sich das beißt. „Wir kooperieren miteinander und haben uns sehr gut abgesprochen“, betont er. Die drei Veranstaltungen an einem Wochenende zu komprimieren, nennt er einen Versuch. „Auch um junge Leute anzusprechen, die den Ultratrail hier in einem kulturellen Umfeld erleben.“ Schon jetzt gibt sich Sedivy optimistisch, dass dieser Ansatz aufgeht.

Das Programm Montag, 12. Juni:

10 und 14 Uhr: Meisterkurs mit Petra Lang (Mezzosopran) und Vocal-Coach Adrian Baianu im Konzertsaal des Richard-Strauss-Instituts; weitere Termine: Dienstag, 13., Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Juni. Mittwoch, 14. Juni:

19 Uhr: Eröffnungsvortrag von Künstlerischem Leiter Dr. Dominik Sedivy im Konzertsaal des Strauss-Instituts sowie Gelegenheit, die Ausstellungen bei freiem Eintritt zu besuchen. 20 Uhr: „Strauss im Park“ – Eröffnungskonzert der Musikkapelle Partenkirchen im Kurpark an der Schnitzschulstraße.

Donnerstag, 15. Juni:

9 Uhr: Musikwanderung I „Auf den Spuren von Richard Strauss und Hermann Levi“ durch Garmisch-Partenkirchen mit Sedivy und Gästeführerin Claudia Gans, Treffpunkt an der Villa Strauss. 10.30 und 18 Uhr: „Ariadne 2.0“ – Theaterprojekt mit Sechs- bis Achtklässlern der Bürgermeister-Schütte-Schule zur Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ im Festsaal Werdenfels (Kongresshaus).

Freitag, 16. Juni:

9 Uhr: Musikwanderung II „Wanderweg eines Komponisten“ übers Kramerplateau zum Pflegersee mit Bergführer Alois Lösl, Treffpunkt: Villa Strauss. 11 Uhr: Generalprobe des Meisterkurses im Konzertsaal des Strauss-Instituts.

15 Uhr: Musikkabarett I „,Ariadne auf Naxos‘ oder die wilden Weiber von Werdenfels“ mit Andreas M. Bräu und Elisabeth Hofmeister sowie Venelin Filipov am Klavier im Saal des Strauss-Instituts.

19.30 Uhr: Kammermusikabend „Tanzspiele und Märchenbilder“ mit der Wiener Kammersymphonie im Konzertsaal Richard Strauss (Kongresshaus); Einführung um 18.45 Uhr.

Samstag, 17. Juni:

8.30 Uhr: Musikwanderung III „Hoch hinaus zur Alm“ mit Alois Lösl: Treffpunkt an der Talstation der Kreuzeckbahn. 14 Uhr: Abschlusskonzert des Meisterkurses im Richard-Strauss-Saal.

17 Uhr: Podiumsgespräch mit Dirigent Rémy Ballot, Sedivy und Moderator Christoph Schlüren im Strauss-Saal.

19.30 Uhr: Sinfoniekonzert mit der Pilsner Philharmonie unter der Leitung von Rémy Ballot mit Sarah Marie Kramer (Sopran) im Festsaal Werdenfels; Einführung um 18.45 Uhr.

Sonntag, 18. Juni:

11 Uhr: Matineekonzert mit der Pilsner Philharmonie unter der Leitung von Ballot im Michael-Ende-Kurpark. 15 Uhr: Musikkabarett II „Komponieren wie die Kuh Milch gibt“ mit Bräu, Hofmeister und Filipov im Strauss-Saal.

18 Uhr: Liederabend mit Andreas Schager (Tenor) und Matthias Schulz (Klavier) im Strauss-Saal.

20 Uhr: „Eine letzte leise Runde“ – Ausklang mit Filipov im Hotel Zugspitze.

Was bereits aufgegangen ist, ist die Mission der Kiwanis. Die Schüler seien deutlich selbstbewusster und strukturierter, bestätigt Präsident Peter Bitzl. „Und sie beschäftigen sich plötzlich jenseits der Schule mit anderen Sachen.“ Dazu gehören auch die Konzertbesuche, zu denen Sedivy die jungen Leute einlädt. „Etwas distanziert gehen sie hin und sind dann begeistert“, sagt Bitzl. So werden Berührungsängste abgebaut.

Was ihn wie den Institutsleiter immer wieder aufs Neue fasziniert ist die Möglichkeit, das Werk des weltberühmten Komponisten in der einmaligen Natur seiner Wahlheimat genießen zu können. „Hier begegnet man an fünf Tagen den führenden Künstlern aus dem Bereich der deutschen Spätromantik aus einer Nähe, wie sie kaum ein anderes Klassikfestival bieten kann“, wirbt Sedivy. Neben Opernsänger Andreas Schager konnte er Petra Lang, „die größte lebende Wagner-Sängerin“, für den Meisterkurs und Rémy Ballot, „einen bedeutenden Bruckner-Dirigenten“, mit der Pilsner Philharmonie für das Sinfoniekonzert gewinnen. Sie kann das Publikum außerdem bei kleineren Formaten erleben. „Und das ganz zwanglos“, versichert Sedivy. „Wir wollen vermeintliche Klischees der klassischen Musik dekonstruieren.“ Dabei gilt es zu zeigen, wie wohltuend es ist, sie anzuhören. Die Richard-Strauss-Tage werden selbstredend auch in den Ort getragen – von den Geschäftsleuten etwa durch eigens dekorierte Schaufenster. „Wir haben aber noch einiges mehr vor“, verrät der Künstlerische Leiter. „Dazu gehören ebenso ein paar Überraschungen.“

Karten für die Strauss-Tage

können ab sofort bei GAP-Ticket per Mail an info@gap-ticket.de oder unter Telefon 0 88 21/7 30 19 95 vorbestellt werden.