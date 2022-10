Drei Neonazis in Geiselhaft: Peter Grandl veröffentlicht spektakulären Politthriller

Von: Tanja Brinkmann

Fühlt sich „pudelwohl“ im Landkreis: Peter Grandl schätzt die Berge und gute Torten. © Florian Fischer

Ein alter Jude hält drei Neonazis in einem Turm gefangen und überträgt das Ganze im Internet. Es ist ein spektakulärer Stoff, mit dem Peter Grandl den Buchmarkt erobert hat. Auf Umwegen gelangte der Thriller zu einem großen Verlag. Der Autor konzentriert sich mittlerweile rein aufs Schreiben – und zwar im Landkreis.

Landkreis – Leben oder sterben – darüber entscheidet das Publikum. Die Verhöre der drei Neonazis, die Konfrontation mit ihren Verbrechen überträgt Ephraim Zamir live im Internet. Sprechen sich mehr als eine Million Zuschauer für Tod aus, exekutiert er den Rechtsextremen. Wie er es all die Jahre als Mossad-Agent getan hat. Sein Auftrag vom israelischen Geheimdienst lautete: Untergetauchte NS-Verbrecher aufspüren und töten.

Eigentlich hatte Zamir damit abgeschlossen, plante seinen Lebensabend in Deutschland. 65 Jahre nach der Ermordung seiner Familie war er zurückgekehrt in den Geburtsort seiner Mutter. In einen achteckigen Turm, einen Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Er wollte den Menschen wieder Vertrauen schenken. Wieder an das Gute glauben. Kraft dafür schöpfte er aus seiner väterlichen Zuneigung zu der fast gehörlosen Ester Goldstein, der Überlebenden eines Palästinenser-Anschlags auf eine Religionsschule in Jerusalem. Doch die wird ermordet. Von einem Neonazi. Drei von ihnen hat der 72-Jährige in seine Gewalt gebracht.

Ein Haus mit Bergblick bietet die nötige Ruhe zum Schreiben

Es ist harter Stoff, den Peter Grandl in seinem Politthriller „Turmschatten“ aufgreift. Ein gewagter Plot, mit dem der 59-Jährige sein Debüt als Schriftsteller gegeben hat. Mit Verzögerung wurde es ein überaus erfolgreiches. Sogar so erfolgreich, dass er seine Werbeagentur aufgab und sich nun ganz dem Schreiben widmet. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat er das passende Refugium dafür gefunden. Ein alleinstehendes Haus mit Bergblick im von ihm ausgerufenen Krönner-Dreieck, inmitten der Cafés der alteingesessenen Konditoren-Familie, dient ihm und seiner Frau als neue Heimat. „Wir haben sofort Anschluss gefunden und fühlen uns pudelwohl“, sagt der Torten-Liebhaber.

Dort und in den Kaffeehäusern im Landkreis widmet sich der Münchner nun seiner Leidenschaft. Der zweite Teil der Turm-Reihe ist bereits vollendet. Am 1. Dezember erscheint „Turmgold“, der zehn Jahre nach der Geiselnahme ansetzt. Die Neonazis wollen Rache nehmen. Der Turm dient mittlerweile als jüdischer Kindergarten. Um Karl Rieger, der aus der rechten Szene ausgestiegen ist und inzwischen ein bürgerliches Leben führt, ausgeliefert zu bekommen, wollen die Rechtsextremen die Mädchen und Buben in ihre Gewalt bringen. Wieder harter Stoff, den Grandl hier abliefert. „Noch aktueller“, verspricht er. Auch die AfD beleuchtet er kritisch. Der Piper-Verlag, der sich zwischenzeitlich die Rechte an seinen Werken gesichert hat, kann somit zwei Bände innerhalb kürzester Zeit herausbringen. Das Material lag schließlich längst fertig auf dem Tisch.

Großer Verlag ersteigert die Rechte an „Turmschatten“

Vor zehn Jahren hatte er die Geschichte einer Produktionsfirma als Drehbuch vorgelegt – und eine Ablehnung kassiert. Später riet ihm jemand, das Ganze als Roman herauszubringen. Doch kein Verlag interessierte sich für den Stoff. Also veröffentlichte Grandl zunächst Kapitel für Kapitel auf der sozialen Plattform „wattpad“ und fand schnell begeisterte Leser. „Der rege Austausch in der Community war ein toller Antrieb“, erinnert er sich. Ein kleiner Berliner Verlag ließ das Buch schließlich drucken – leicht gekürzt. Über besagte Plattform erhielt Grandl dann Kontakt zu Buchbloggern und einem Literaturagenten, der „Turmschatten“ letztlich zur Versteigerung ausschrieb. „Da haben viele Verlage mitgeboten, die das Buch vorher abgelehnt haben.“ Seine Erkenntnis: „Absagen haben gar nichts mit der Qualität als Autor zu tun.“

Dass er mit seinem Stoff einen Nerv getroffen hat, weiß Grandl seit dem regen Austausch im Internet. Und durch zahlreiche Rückmeldungen, die ihn über die verschiedensten Kanäle erreicht haben. Auch von Prominenten wie Heiner Lauterbach. „Extrem fesselnd und sehr gut recherchiert“ findet er den Thriller, der ihn „auf Grund seines hohen Realismus bis zur letzten Seite nicht mehr losgelassen hat“. Vor allem mit Ephraim Zamir kann sich der Schauspieler gut identifizieren. Eine Rolle, die er zu gerne spielen würde. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Eine große Produktionsgesellschaft hat sich bereits eine Option auf die Filmrechte gesichert. Jetzt geht’s darum, einen Geldgeber zu finden. „Da wird bis zur letzten Minute verhandelt“, bestätigt Grandl. „Angeblich sollen die Dreharbeiten im Januar beginnen, aber noch fehlt die finale Unterschrift.“

Nebenbei schreibt Peter Grandl Drehbücher für Film und Fernsehen

Parallel dazu hat der renommierte Drei-Masken-Verlag zugeschlagen, um „Turmschatten“ auf die Theaterbühne zu bringen. „Das freut mich sehr“, betont der Autor. Die Sequenzen, die im Turm spielen, seien dafür vorgesehen. Als Kammerspiel mit wenig handelnden Personen, also nur Zamir und seinen Geiseln. Auch Grandl, der nebenbei Drehbücher verfasst, ist parallel dazu aktiv. Lesungen mit Klavierbegleitung sind in Vorbereitung. Zudem arbeitet er an seinem neuen Thriller „Im Höllenfeuer“, der inspiriert vom Giftgas-Anschlag in der U-Bahn in Tokio 1995 in München spielt. Der dritte Teil der Turmreihe lässt auf sich warten. Frühestens für 2027 kündigt Grandl ihn an. „Da muss sich ja wieder was entwickeln.“

Auch in diesem Band möchte er aktuelle Ereignisse mit einer spannenden Handlung verknüpfen. Die intensive Hintergrund-Recherche ist Grandl wichtig, das interessiert ihn an seinen Stoffen. Eigentlich sollte sein erster Roman auch kein Thriller, sondern ein Sachbuch über die Entwicklung der rechten Szene in Deutschland nach dem Krieg werden. Die Geschichte seiner Großväter, die vom Nationalsozialismus überzeugt waren, hat ihn dazu bewogen. Allein damit hätte er kein breites Publikum erreicht, sondern nur die, die sich sowieso mit der Materie befassen. Also wurde ein erfolgreicher Thriller daraus, der bald fortgesetzt wird. Grandl befindet sich mittlerweile in der Komfortzone: „Ich muss nicht mehr für mein Einkommen schreiben.“

„Turmschatten“ ist im Piper Verlag (ISBN 978-3-492-06321-0) erschienen. Der Thriller umfasst 592 Seiten und kostet 18 Euro. Der zweite Teil „Turmgold“ ist ab 1. Dezember im Buchhandel erhältlich.