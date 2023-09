Wildtiere bei Cirkus Krone - „Einfach nicht mehr zeitgemäß“ - Nicht nur Tierrechtler fordern Verbot

Großkatzen sind seine Leidenschaft: Martin Lacey junior lässt seine Tiger in der Manege Männchen machen. © Circus Krone

Für die einen gehören sie zum Zirkus wie Artisten und Clowns. Andere verteufeln es, dass Tiere in der Manege ihre Kunststücke zeigen. Pferde, Hunde, Löwen und Tiger bringt der Circus Krone mit nach Garmisch-Partenkirchen. Vor allem die Großkatzen sind Tessy Lödermann zufolge nicht mehr zeitgemäß.

Garmisch-Partenkirchen – Die Vorwürfe sind massiv. Aber nicht neu. Kurz vor dem Gastspiel von Circus Krone in Garmisch-Partenkirchen, das vom morgigen Mittwoch bis Sonntag, 10. September, dauert, meldet sich die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort. „Die Gefangenschaft, Misshandlung und Ausbeutung fühlender Lebewesen bei Circus Krone muss endlich beendet werden“, sagt Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche. „Wir fordern das Direktorenpaar nachdrücklich auf, künftig auf eine moderne, tierfreie Darbietung zu setzen.“ Insbesondere den Einsatz von Peitschen beim Training der Pferde und Großkatzen, die „unnatürliche Tricks in der Manege“ präsentieren, prangern sie und ihre Mitstreiter an.

Für Tessy Lödermann, Vorsitzende des hiesigen Tierschutzvereins und Vizepräsidentin des bayerischen Tierschutzbundes, ist der Vorstoß von Peta „nicht zu Ende gedacht“. Wieder einmal. Auch sie spricht sich mit Nachdruck für das Verbot von Wildtieren in Zirkussen aus. „Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem das noch nicht gilt“, kritisiert die Garmisch-Partenkirchnerin. „Dieses Verbot ist überfällig.“ Damit verbunden müsse aber auch geklärt werden, wo die Tiere unterkommen. Aktuelle fehlen ihr zufolge Auffangstationen. Im Gegensatz zu Peta verteufelt sie die Dompteure wie Krone-Direktor Martin Lacey junior nicht. „Das sind keine Tierquäler, die haben eine starke Bindung zu ihren Tieren.“

Tierschutzbeauftragter von Zirkus Krone: „Unseren Tieren geht‘s gut“

Eine Einschätzung, die Frank Keller, Tierschutzbeauftragter von Krone, bestätigt. Die Vorwürfe, die die Organisation mit Sitz in Stuttgart erhebt, sind auch für ihn nicht neu. An jedem Tourneeort muss er sich damit auseinandersetzen – und nimmt’s gelassen. „Unseren Tieren geht ’s gut.“ Das belegen die regelmäßigen Kontrollen durch die Veterinärämter – in Garmisch-Partenkirchen erwartetet er die Behördenvertreter am Mittwoch. Das bestätigen zudem die drei hauseigenen Tierärzte.

Knapp 100 Vierbeiner – darunter 21 Löwen und Tiger, etliche Pferde sowie Hunde – bringen die Direktoren Jana Mandana Lacey-Krone und ihr Mann mit an den Hausberg-Parkplatz. Die Zeiten, in denen auch Elefanten oder eine große Tierschau, eine Art fahrender Zoo, mit von der Partie waren, sind längst vorbei. „Die Erwartungshaltung hat sich geändert“ – beim Publikum, aber auch bei den Direktoren und ihren Mitarbeitern. Deshalb genießen die Elefanten nun ihren Ruhestand in einem spanischen Zoo. Andere Tiere leben auf der Krone-Farm in Weßling am Starnberger See – auf zwölf Hektar, die Zirkusgründer Carl Krone 1937 gekauft hat.

Problematischer seien da kleine Wanderzirkusse

„Auf Tournee kommen nur die Tiere mit, mit denen gearbeitet wird“, erklärt Keller. Auch, um Langeweile zu vermeiden. Vor Ort werden sie in Stallzelten und Außengehegen untergebracht, deren Ausmaße vorgeschrieben sind. Um den Großkatzen, Pferden und Hunden Wartezeiten zu ersparen, verfügt Krone über eine zweite Zeltgarnitur. „Die steht schon, wenn die Tiere am nächsten Ort ankommen.“ Keller spricht von „einer großen Investition“ für das Unternehmen, das sich selbst als größter Zirkus der Welt bezeichnet. „Für uns gehören Tiere zum Zirkus.“ Genau wie Artisten und Clowns.

Generell hat Lödermann nichts gegen Tiere im Zirkus. Wildtiere in der Manege seien aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Wie Krone seine tierischen Stars hält, vermag sie nicht zu beurteilen. „Große Zirkusse mit einem festen Standort unterliegen aber regelmäßigen Kontrollen und halten die Auflagen wohl ein.“ Problematischer seien da kleine Wanderzirkusse.