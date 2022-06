„Eine Zumutung“: Besucher am Skistadion in Garmisch-Partenkirchen eingeparkt - Polizei kann nicht helfen

Von: Christian Fellner

Teilen

Schwierige Parkverhältnisse am Skistadion: Stehen die Pkw in drei Reihen, wird es für die Fahrzeuge in der Mitte eng. Zu eng. Das Fahrzeug von Jürgen Langhans war zuletzt betroffen. Helfen konnte ihm niemand. © privat

Der Mann kam einfach nicht mehr weg. Am Olympia-Skistadion in Garmisch-Partenkirchen war er vollkommen eingeparkt. Er hat sich bei der Gemeinde beschwert.

Garmisch-Partenkirchen – Seinen Ausflug nach Garmisch-Partenkirchen hat Jürgen Langhans sicher in weiten Teilen genossen. Denn es war ein schöner Tag, weiß-blauer Himmel, die Sonne strahlte. Doch als er zum Auto zurückkehrte, änderte sich die Stimmung schlagartig. Denn: Sein weißer Audi war auf dem Parkplatz am Olympia-Skistadion komplett eingeparkt. Irgendjemand hatte wohl eine dritte Reihe aufgemacht, andere hatten diese fortgesetzt – und sich nicht darum gekümmert, dass plötzlich einige Fahrzeuge mittendrin standen, somit blockiert waren.



Da bekanntlich gerade genügend Ordnungskräfte vor Ort sind, wendete sich der Mann aus dem Kreis Augsburg an einen der Polizisten. Die wollten helfen, scheiterten aber daran, den Falschparker ausfindig zu machen. Sie verwiesen Langhans an die Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen. Doch: kein Erfolg. „Dort sagte mir der Kollege, dass er leider nichts für uns tun könnte und wir warten müssen, bis der Falschparker kommt und wegfährt.“



Tagesgast schreibt E-Mail an Bürgermeisterin Koch: Gelände gehört am Wochenende überwacht

Keine schöne Episode, weswegen der Tagesgast auch eine E-Mail ans Rathaus, genauer an Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU), schickte. Denn eine Aussage des Polizisten in der Dienststelle Garmisch-Partenkirchen machte ihn stutzig. „Er sagte mir, dass das Problem seit Längerem bekannt sei.“ Das wollte der Schwabe nicht auf sich sitzen lassen. „Ich finde es eine Zumutung, dass ich für diesen Parkplatz Geld bezahle und ein bekanntes Problem einfach so ignoriert wird. Und dann überlässt man den Besucher seinem Schicksal selbst.“ Seine Forderung: Das Gelände gehöre zumindest an einem Wochenende überwacht. „Denn wir waren ja auch nicht die Einzigen, die zugeparkt waren. Da müsste ein Mitarbeiter stehen und aufpassen, dass es zu solchen Situationen nicht kommt.“



Im Rathaus hat man die E-Mail sehr wohl wahrgenommen. Doch können die Verantwortlichen speziell die Aussage, dass es ein bekanntes Problem sei, nicht nachvollziehen. „Bei uns laufen diesbezüglich tatsächlich sehr wenige Beschwerden auf“, betont Silvia Käufer-Schropp, die Pressesprecherin. Sie verweist auf den bald stattfindenden G7-Gipfel und darauf, dass die Parkflächen rund ums Olympia-Skistadion aktuell enorm eingeschränkt seien. „Daran können wir derzeit nichts ändern, da sind uns die Hände gebunden.“ Auch die Stellflächen neu zu arrangieren, sei gerade nicht möglich.



Die Gemeinde bedauere, was Jürgen Langhans passiert ist. Langfristig hat das Rathaus das Skistadion-Areal aber sehr wohl im Auge. „Die Flächen werden neu überplant und konzeptioniert.“ Informationen dazu könnte es schon bald geben. Schließlich gehören auch Parkplätze zum neuen Nutzungskonzept für die gesamte Anlage, deren Sanierung viele Millionen Euro verschlungen hat.