Wegen Vertragsstreit: Bau am Kramertunnel komplett eingestellt, Mitarbeiter abgezogen

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Schweigen auf der Baustelle: Vor über einer Woche sind die Bauarbeiter am Kramertunnel abgezogen worden. © sehr

Seit einer Woche rührt sich nichts mehr auf der Baustelle des Kramertunnels. Der Grund: Die ausführende Firma hat alle Mitarbeiter abgezogen, da sie sich im Clinch mit ihrem Auftraggeber, dem Staatlichen Bauamt, befindet. Wann und wie es weiter geht? Völlig offen.

Garmisch-Partenkirchen/Grainau – Vielen ist es schon aufgefallen. In den sozialen Netzwerken und an Stammtischen wird gemunkelt. Wo sind die Bauarbeiter hin? Gespenstisch ruhig ist es aktuell am Nord- und Südportal des geplanten Kramertunnels, wo seit Baubeginn 2019 normalerweise Tag und Nacht fleißig gewerkelt wird. Und das obwohl der Ausbruch des Tunnels vollständig fertiggestellt ist. Die Betoninnenschalen im Haupttunnel vollständig und im Rettungsstollen zu 70 Prozent angebracht sind. Eigentlich müsste es in großen Schritten vorangehen. Aber Pustekuchen: Die ausführende Baufirma BeMo Tunneling GmbH aus Österreich hat alle seine Mitarbeiter am Freitag, 11. August, abgezogen. Zäune sperren seither beide Portale ab.

Staatliches Bauamt bestätigt, dass Unternehmen die Arbeit eingestellt hat

Das staatliche Bauamt Weilheim als Auftraggeber bestätigt dem Tagblatt, dass das Unternehmen seine Tätigkeit eingestellt hat. „Nachdem wir uns in einer strittigen Auseinandersetzung mit der Firma befinden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine inhaltlichen Aussagen über die Vertragsstreitigkeiten machen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Es soll dem Vernehmen nach um Nachforderungen im zweistelligen Millionen-Bereich gehen, die die Firma vom Staat verlangt. Im Raum stehen Summen zwischen 50 und 80 Millionen Euro, welche das Unternehmen zusätzlich möchte.

Bauamt und Firma hüllen sich wegen Streit in Schweigen

Doch auch die BeMo GmbH hüllt sich in Schweigen. Ein Unternehmenssprecher teilt mit, dass sie gleich wie das Bauamt keine Aussagen treffen wollen, solange es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Beide Seiten haben ihre Juristen eingeschaltet. Wann und ob eine Einigung gefunden wird, ist offen. Genauso, wann und durch wem die Baustelle fortgeführt wird. „Verzögerungen bei der Fertigstellung des Tunnels können nicht ausgeschlossen werden“, teilt das Bauamt mit. Bekanntlich war einst 2024 anvisiert, bis vergangenen Freitag wurde Ende 2025 als realistisches Fertigstellungsdatum anberaumt. „Eine Abschätzung, mit welcher Verzögerung zu rechnen ist, ist jedoch derzeit noch nicht absehbar.“

Österreichische Firma arbeitet seit 2019 am Kramertunnel

Seit 2019 arbeitet die Firma BeMo am Tunnel, dessen Auftragssumme einst zu Baubeginn 150 Millionen Euro betrug. Welche Kosten letztlich das Bauwerk nun ausmachen wird? Ebenfalls offen.