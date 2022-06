Eingetretene Tür, eingeschlagene Fensterscheiben: Vandalismus am Zerhoch-Sportplatz

Von: Katharina Brumbauer

Bild der Zerstörung: Unbekannte haben am Zerhoch-Sportplatz zwei Fensterscheiben eingeschlagen. © Thomas Sehr

Auch eine Tür wurde eingetreten. © Thomas Sehr

Es ist ein Anblick, der schockiert. Eine eingetretene Tür und zwei eingeschlagene Fensterscheiben: Dieses Bild der Zerstörung haben Unbekannte am Zerhoch-Sportplatz in Garmisch-Partenkirchen hinterlassen. Der Vorfall ereignete sich bereits im Zeitraum von Montag, 16. Mai, 8 Uhr, bis Montag, 23. Mai, 11 Uhr.

Die Anlage an der Angerstraße wird nicht nur von der Allgemeinheit, sondern auch von Schulen, etwa dem Werdenfels-Gymnasium, für den Sport genutzt.

Der Schaden, der auf den Platz direkt neben der Partnach entstanden ist, beläuft sich den Angaben der Polizei zufolge auf 1500 Euro. „Wir sind mitten in den Ermittlungen“, erklärt Markus Stückl von der zuständigen Inspektion Garmisch-Partenkirchen. „Wir haben eine Spur, aber ein konkreter Verdacht hat sich noch nicht ergeben.“ Einen Zusammenhang mit einer Tat von fünf jungen Erwachsenen, die am Montagabend an der Bahnhofstraße im Kreisort eine Fensterscheibe eingeschlagen haben, sieht Stückl indes nicht. kb/fotos: sehr