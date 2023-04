Partnachklamm: Einheimische sollen weniger zahlen, Stornomöglichkeit abgeschafft werden

Von: Josef Hornsteiner

Besonders Einheimische locken viele Urlaubsgäste in die Partnachklamm. © privat

Der Besuchermagnet Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen soll ein neues Preissystem bekommen: Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt nicht nur den Preis für Einheimische zu senken, sondern auch flexible Tickets und das Abschaffen der Stornomöglichkeit.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Rabatt für Einheimische steht seit Jahren zur Debatte. Er würde gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoßen, urteilten vor Jahren die Richter am Bundesverfassungsgericht. Ein Urteil, das die Verantwortlichen heimischer Touristenattraktionen im Hinterkopf haben. Dort möchte man den Einheimischen etwas zurückgeben, da durch deren Steuern die Angebote überhaupt erst ermöglicht werden. Deshalb soll auch in der Partnachklamm nach wie vor ein Einheimischen-Rabatt gewährt werden.

Vergangenes Jahr ist der rabattierte Ticketpreis von 5 auf 6,50 Euro angehoben worden – eine Steigerung von 30 Prozent. Damit bezahlen Einheimische aktuell genauso viel wie Urlauber mit Gästekarte. Unfair, findet Daniel Schimmer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat. Laut ihm wird ein großer Unterschied nicht berücksichtigt: Urlauber mit Gästekarte besuchen das Naturdenkmal Partnachklamm, um ein einzigartiges Naturschauspiel zu erleben und ihren touristischen Aufenthalt um einen weiteren Höhepunkt zu krönen. „Einheimische Erwachsene hingegen besuchen die Klamm häufig mit Gästen und Tagestouristen, generieren aufgrund ihrer Empfehlungen zusätzliche Ticketverkäufe und gehören somit zu den besten Werbeträgern der Klamm.“ Darüber hinaus haben Einheimischen im Landkreis in vielen Bereichen des täglichen Lebens höhere Kosten als in anderen Kommunen.

Karten für Frühaufsteher und Spätbucher bald günstiger

Deshalb beantragte Schimmer, den Preis für Einheimische von 6,50 auf 5 Euro zu reduzieren. Profitieren würden Bürger aus dem Kreisort, Grainau, Farchant, Oberau, Eschenlohe und der Tiroler Zugspitzarena. Denn „um die Akzeptanz für den Tourismus unter ihnen nicht zu gefährden, muss soweit wie möglich zwischen Tagesgästen, Übernachtungsgästen und Einheimischen noch deutlicher unterschieden werden“. Der Haupt- und Finanzausschuss debattierte nun über seinen Antrag. Der Einheimischen-Rabatt soll bleiben. Aber nicht für fünf, sondern für sechs Euro pro Karte.

Zudem will Klammverwalter Rudi Achtner die Menschenmassen etwas entzerren: Schließlich kommen jährlich um die 300 000 Wanderer. Deshalb sollen künftig neue vergünstigte Frühaufsteher- (von 8 bis 9 Uhr) und Spätbucher-Tickets (von 18 bis 19 Uhr sowie in der Sommersaison von 19 bis 20 Uhr) angeboten werden. Und um die Angestellten von Gapa-Tourismus zu entlasten, wird es künftig keine Stornomöglichkeit mehr für Tickets geben. „Besonders die Online-Karten haben da Probleme gemacht“, sagt Achtner. Gäste haben gebucht, und wenn „das Wetter schlecht war oder sie keinen Parkplatz gefunden haben, stornierten sie das Ticket einfach wieder“. Dieser bürokratische Aufwand stand nicht mehr im Verhältnis und soll bald der Vergangenheit angehören, sofern der Marktgemeinderat der Ausschuss-Empfehlung am Donnerstag, 20. April 2023, (ab 17 Uhr/Rathaus) zustimmt.

Dafür sollen die Tickets insgesamt flexibler werden: Wer eines kauft, muss nicht mehr am selben Tag in die Klamm, sondern innerhalb von fünf tagen. Der Preis für das normale Angebot bleibt bei 7,50 Euro – ohne Stornomöglichkeit. Sollte das Gremium dem Vorschlag zustimmen, werden die neuen Regelungen voraussichtlich ab dem 1. Juni 2023 in Kraft treten.